lengyelország magyarországon zbigniew ziobro európai elfogatóparancs

Fokozódik a feszültség: kegyetlen akcióba lendültek a lengyelek, Magyarország is érintett

2026. február 11. 10:14

Európai elfogatóparancs kiadását kérte a lengyel ügyészség Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter ellen.

2026. február 11. 10:14
null

Európai elfogatóparancs kiadását kezdeményezte a lengyel ügyészség az illetékes varsói bíróságnál a Magyarországon politikai menedékjogban részesített Zbigniew Ziobro lengyel ellenzéki képviselő, volt igazságügyi miniszter ellen – közölte kedden a lengyel államügyészség.

Az államügyészség a folyamodványban arra hivatkozik, hogy Ziobrót Lengyelországban összesen 26 rendbeli bűncselekménnyel gyanúsítják, és az ellene folytatott eljárás során megállapították, hogy a politikus 

„feltehetőleg az egyik európai uniós ország területén tartózkodik”.

A közlemény szerint Ziobro tartózkodási címe „ismeretlen”.

A varsói kerületi bíróság múlt csütörtökön rendelte el a volt igazságügyi miniszter három hónapos előzetes letartóztatását. Másnap lengyelországi körözés indult ellene. A politikus fényképével ellátott körözési felhívást a varsói rendőrség honlapján is közzétették, felszólítva a Ziobro tartózkodási helyét ismerő állampolgárokat, hogy közöljék azt a hatóságokkal.

Ziobro aznap a TV Republika lengyel konzervatív hírtelevíziónak nyilatkozva hangsúlyozta: tartózkodási címe ismert, szerepel az ügyvédje által a lengyel hatóságoknak átadott iratokban is. A volt miniszter a tévé élő adásában maga próbálta felhívni a körözésben feltüntetett rendőrségi telefonszámot, a vonal azonban foglalt volt.

A Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízióban hétfőn azt kérdezték Czeslaw Mroczek belügyminiszter-helyettestől, hogy valóban telefonáljanak-e a lengyel lakosok a rendőrségre, ha tudják, hol van Ziobro. 

Egyelőre nem, mert tudjuk, hol van”

– válaszolta Mroczek.

Zbigniew Ziobro az előző kormány által létrehozott Igazságosság Alapnál történt állítólagos visszaélések egyik gyanúsítottja. Az ugyanebben az ügyben meggyanúsított, Magyarországon szintén politikai menedékjogban részesített Marcin Romanowski volt igazságügyminiszter-helyettes, ellenzéki parlamenti képviselő ellen már 2024 decemberében európai elfogatóparancsot adtak ki. Ennek életbe léptetését azonban az Interpol nemzetközi rendőri együttműködési szervezet tavaly áprilisban Romanowski ügyvédje szerint elutasította.

Tavaly decemberben a varsói kerületi bíróság is törölte a Romanowski európai körözését kezdeményező korábbi döntését. Dariusz Lubowski bíró akkor úgy ítélte meg, hogy a Romanowski elleni nyomozás körül „törvényellenes politikai befolyásolási kísérlet és a polgári szabadságjogok megsértése érzékelhető”.

Waldemar Zurek igazságügyi miniszter és főállamügyész (a két hivatalt Lengyelországban ugyanaz a személy tölti be) ezt követően közölte: Romanowski európai körözését az ügyészség újból kérvényezte a bíróságnál, egyúttal Lubowski kizárását is kezdeményezték az üggyel összefüggő további döntéshozatalból.

(MTI) 

Nyitókép: ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Gintonic68
2026. február 11. 11:38
"Tavaly decemberben a varsói kerületi bíróság is törölte a Romanowski európai körözését kezdeményező korábbi döntését. Dariusz Lubowski bíró akkor úgy ítélte meg, hogy a Romanowski elleni nyomozás körül „törvényellenes politikai befolyásolási kísérlet és a polgári szabadságjogok megsértése érzékelhető”. Waldemar Zurek igazságügyi miniszter és főállamügyész (a két hivatalt Lengyelországban ugyanaz a személy tölti be) ezt követően közölte: Romanowski európai körözését az ügyészség újból kérvényezte a bíróságnál, egyúttal Lubowski kizárását is kezdeményezték az üggyel összefüggő további döntéshozatalból." Lengyel jogállam: nem a jelenlegi hatalomnak megfelelő bírói döntés = bíró kizárása.... Ez igen...😱
elfújta az ellenszél
2026. február 11. 11:10
Csak a neveket kell kicserélni, és megvan a Tisza álomtervezete a jövőről. Sőt úgy tűnik hogy nem csak egy kész forgatókönyvet akar a Tisza lemásolni, hanem eleve azért ruháznák fel őket hatalommal, hogy legyenek a végrehajtói a már kidolgozott tervezetnek.
cserresznye
2026. február 11. 11:01
Meg kell választatni Ep képviselőnek, ott minden bűnözőnek mentelmi joga van. A kormányok meg tehetetlenek velük szemben. Bár ki tudja, ha Tusk, majd meg Magyar/Dobrev kéri a mentelmi jog felfüggesztést-van/lesz kivétel.Hiába ilyen az Európai Egyesült Államok jogállamisága.
bakafant-28
2026. február 11. 10:49
Volt már erre példa,a belgák sem adták ki a spanyoloknak a katalán Puichdemontot.Lapozzunk.
