Elrendelték: lecsapnának a lengyelek Magyarországon

Elrendelte csütörtökön a varsói kerületi bíróság a Magyarországon politikai menedékjogban részesített Zbigniew Ziobro letartóztatását. Ezt a lengyel ellenzéki politikus, volt igazságügyi miniszter egyik ügyvédje, Adam Gomola közölte az X-en.

Az ügyvéd bejelentette: fellebbezni fognak a döntés ellen.