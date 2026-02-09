Tévedtek Felcsúton, megverték őket a gyerekek

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: megvan Orbán Viktor és Magyar Péter párharcának egyértelmű győztese
Vasárnap két mérkőzést rendeztek a labdarúgó NB I-ben. A Puskás Akadémia Felcsúton kapott ki a Zalaegerszegtől, míg a Nyíregyháza otthon győzte le az MTK-t.
A Zalaegerszeg 1–0-s győzelmet aratott a Puskás Akadémia vendégeként a labdarúgó NB I 21. fordulójának vasárnapi játéknapján, ezzel egy pontra megközelítette a tabellán a felcsúti együttest. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Hornyák Zsolt, a PAFC vezetőedzője több játékosáról is negatívan nyilatkozott.
„Szomorú vagyok, mert megint beleütköztünk abba a helyzetbe, hogy simán megnyerhettünk volna egy mérkőzést, ha kihasználjuk a helyzeteinket, ehelyett a fordítottja történt meg velünk. Konkrétan (Joel) Fameyeh helyzeteire gondolok, vagy (Michael) Okeke gyenge befejezésére. Pár játékostól sokkalta többet vártam el ma, főleg azoktól, akik csereként jöttek be. (…) A helyzetkihasználásunk nem volt jó, a tizenhatoson belül nagyon rossz döntéseket hoztunk. Az első félidőben Okeke, a másodikban Németh András – egy vérbeli csatárnak ilyen helyzetből tízből tízet be kell rúgnia. Ez nem történt meg, de azért is vagyok mérges, mert ez nemcsak ennek a két embernek a dolga, (Urho) Nissilä például nagyon átlag alatt szállt be.
Az idegenlégiósoknak többet kell hozzáadni a játékhoz, mert elvesztik a helyüket. Ma ő megmutatta azt, lehet, hogy én tévedtem, és nem neki kellett volna helyet kapnia a második félidőben, hanem Vékony Bencének. (…) Volt három-négy nagyon gyenge teljesítmény, gondolok pár cserejátékosomra, különösen Nissiläre, de Németh Andrástól is sokkal többet várok”
– idézte a csakfoci.hu a Puskás Akadémia trénerét.
A ZTE-t irányító Nuno Campos kiemelte, a legfontosabb nem az, hogy nyertek, hanem az, hogy hogyan.
Látszott a játékosaimon, hogy élvezik az egészet. Azt szoktam mondani, ők még valójában gyerekek, mindent kipróbálnak, amit a héten gyakoroltunk. Nagy öröm számomra, hogy megvalósul a pályán az, amit gyakoroltunk
– mondta.
Puskás Akadémia–Zalaegerszeg 0–1
A játéknap másik mérkőzésén a Nyíregyháza hátrányból felállva 4–2-re legyőzte hazai pályán az MTK-t, ezzel elmozdult a kiesőzónából, és a Diósgyőrt megelőzve fellépett a tabella tizedik helyére. A nyolcadik MTK egy hete a sereghajtó Kazincbarcikától is kikapott, és csupán négy pont az előnye a 11. DVTK-val szemben, a kilencedik Újpesté pedig csak három.
Nyíregyháza–MTK 4–2
LABDARÚGÓ NB I
21. FORDULÓ
Vasárnapi mérkőzések
Puskás Akadémia FC–Zalaegerszegi TE FC 0–1 (Szappanos 50. – öngól)
Nyíregyháza Spartacus FC–MTK Budapest 4–2 (Kvasina 13., Tijani 48., 81. – a másodikat 11-esből, Temesvári 74., ill. Németh H. 7., Jurek 18.)
Nyitókép: puskasakademia.hu