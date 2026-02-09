Tévedtek Felcsúton, megverték őket a gyerekek

„Szomorú vagyok, mert megint beleütköztünk abba a helyzetbe, hogy simán megnyerhettünk volna egy mérkőzést, ha kihasználjuk a helyzeteinket, ehelyett a fordítottja történt meg velünk. Konkrétan (Joel) Fameyeh helyzeteire gondolok, vagy (Michael) Okeke gyenge befejezésére. Pár játékostól sokkalta többet vártam el ma, főleg azoktól, akik csereként jöttek be. (…) A helyzetkihasználásunk nem volt jó, a tizenhatoson belül nagyon rossz döntéseket hoztunk. Az első félidőben Okeke, a másodikban Németh András – egy vérbeli csatárnak ilyen helyzetből tízből tízet be kell rúgnia. Ez nem történt meg, de azért is vagyok mérges, mert ez nemcsak ennek a két embernek a dolga, (Urho) Nissilä például nagyon átlag alatt szállt be.

Az idegenlégiósoknak többet kell hozzáadni a játékhoz, mert elvesztik a helyüket. Ma ő megmutatta azt, lehet, hogy én tévedtem, és nem neki kellett volna helyet kapnia a második félidőben, hanem Vékony Bencének. (…) Volt három-négy nagyon gyenge teljesítmény, gondolok pár cserejátékosomra, különösen Nissiläre, de Németh Andrástól is sokkal többet várok”