Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Puskás Akadémia Labdarúgó NB I ZTE FC MTK Budapest Nyíregyháza Spartacus Hornyák Zsolt

Tévedtek Felcsúton, megverték őket a gyerekek

2026. február 09. 09:37

Vasárnap két mérkőzést rendeztek a labdarúgó NB I-ben. A Puskás Akadémia Felcsúton kapott ki a Zalaegerszegtől, míg a Nyíregyháza otthon győzte le az MTK-t.

2026. február 09. 09:37
null

A Zalaegerszeg 1–0-s győzelmet aratott a Puskás Akadémia vendégeként a labdarúgó NB I 21. fordulójának vasárnapi játéknapján, ezzel egy pontra megközelítette a tabellán a felcsúti együttest. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Hornyák Zsolt, a PAFC vezetőedzője több játékosáról is negatívan nyilatkozott.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Tovább a cikkhezchevron

„Szomorú vagyok, mert megint beleütköztünk abba a helyzetbe, hogy simán megnyerhettünk volna egy mérkőzést, ha kihasználjuk a helyzeteinket, ehelyett a fordítottja történt meg velünk. Konkrétan (Joel) Fameyeh helyzeteire gondolok, vagy (Michael) Okeke gyenge befejezésére. Pár játékostól sokkalta többet vártam el ma, főleg azoktól, akik csereként jöttek be. (…) A helyzetkihasználásunk nem volt jó, a tizenhatoson belül nagyon rossz döntéseket hoztunk. Az első félidőben Okeke, a másodikban Németh András – egy vérbeli csatárnak ilyen helyzetből tízből tízet be kell rúgnia. Ez nem történt meg, de azért is vagyok mérges, mert ez nemcsak ennek a két embernek a dolga, (Urho) Nissilä például nagyon átlag alatt szállt be. 

Az idegenlégiósoknak többet kell hozzáadni a játékhoz, mert elvesztik a helyüket. Ma ő megmutatta azt, lehet, hogy én tévedtem, és nem neki kellett volna helyet kapnia a második félidőben, hanem Vékony Bencének. (…) Volt három-négy nagyon gyenge teljesítmény, gondolok pár cserejátékosomra, különösen Nissiläre, de Németh Andrástól is sokkal többet várok”

 – idézte a csakfoci.hu a Puskás Akadémia trénerét.

A ZTE-t irányító Nuno Campos kiemelte, a legfontosabb nem az, hogy nyertek, hanem az, hogy hogyan. 

Látszott a játékosaimon, hogy élvezik az egészet. Azt szoktam mondani, ők még valójában gyerekek, mindent kipróbálnak, amit a héten gyakoroltunk. Nagy öröm számomra, hogy megvalósul a pályán az, amit gyakoroltunk

– mondta.

Puskás Akadémia–Zalaegerszeg 0–1

A játéknap másik mérkőzésén a Nyíregyháza hátrányból felállva 4–2-re legyőzte hazai pályán az MTK-t, ezzel elmozdult a kiesőzónából, és a Diósgyőrt megelőzve fellépett a tabella tizedik helyére. A nyolcadik MTK egy hete a sereghajtó Kazincbarcikától is kikapott, és csupán négy pont az előnye a 11. DVTK-val szemben, a kilencedik Újpesté pedig csak három.

Nyíregyháza–MTK 4–2

 

LABDARÚGÓ NB I
21. FORDULÓ
Vasárnapi mérkőzések
Puskás Akadémia FC–Zalaegerszegi TE FC 0–1 (Szappanos 50. – öngól)
Nyíregyháza Spartacus FC–MTK Budapest 4–2 (Kvasina 13., Tijani 48., 81. – a másodikat 11-esből, Temesvári 74., ill. Németh H. 7., Jurek 18.)

Az NB I állása

Nyitókép: puskasakademia.hu

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. február 09. 11:12
Joel Fameyeh a 7-es mezszámot viseli, csak úgy szerényen
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2026. február 09. 09:55
"(Joel) Fameyeh helyzeteire gondolok, vagy (Michael) Okeke " Ősmagyar nevek.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!