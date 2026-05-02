Öntik a pénzt a fegyverekbe a világon, mintha nem lenne holnap – ezek szerint újabb háborúk jönnek?

Eközben a SIPRI adatai szerint Nyugat-Európa is komoly tempót diktál, Németország: 24, Spanyolország 50 százalékkal növelte költéseit, gyakorlatilag a hidegháború óta nem látott méretűre növelve a katonai büdzséiket.

„Az európai eszközök egy része elavult – például a Eurofighter –, új rendszerek kellenek, amelyek együtt tudnak működni az új technológiával, például a drónokkal” – mondja a szakértőm hozzátéve, a német-francia-spanyol FCAS program például elakadt,

Európa sok területen lemaradt, hagyományos és drónhadviselésben is. Egyszóval van honnan feljönni.

Németország 1990 óta először lépte át a 2 százalékos GDP-arányú költést. „Berlinben kimondott cél, hogy a német hadsereg legyen a legerősebb Európában” – teszi hozzá Demkó, aki szernt ez politikai és gazdasági kérdés is: a hadiipart akarják erősíteni. „A német eszközök versenyképesek – például a Leopard elterjedtebb, mint az amerikai Abrams vagy a Challenger. Ha beruháznak, abból exportra is lehet termelni, ami valamennyire segítheti a német ipar kilábalását is” – teszi hozzá.

Mindezt úgy, hogy egyébként sorozatban jelentik be az új és egyre olcsóbb drónok gyártását, amelynek igazi – véres – kísérleti terepe most az orosz-ukrán háború. Egyrészt volumenben óriási az ugrás – az oroszok kapcsán már tavaly évi másfél milliós számról beszéltek – másrészt a költségek is nagyot csökkentek, miközben a képességek meredeken nőttek.