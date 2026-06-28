Vak Béla azonosítása a világszínvonalú munka következménye – a Magyarságkutató genetikusa a Mandinernek

ahová Peter Underhill vizsgálatai az R1a eredetét helyezték.

A cikk végül 2021-ben jelent meg a European Journal of Human Genetics-ben, és kivételes visszhangot keltett: a hasonló korú, minden folyóiratban nyilvántartott 450 313 közlemény 95. percentilisében (20 721. helyezett) áll, a European Journal of Human Genetics hasonló korú 63 közleménye közül pedig a 96. percentilisben (2. helyezett) – döntő érvet adva a magyarság eredetéről szóló kétszáz éves vitához.

A Kovács és mtsai (iScience, 2026) tanulmány grafikus összefoglalója: a székesfehérvári királyi bazilika osszáriumából több mint 400 genom szűrése az Árpádok R-ARP Y-haplocsoportjára; az így azonosított hét R-ARP-pozitív egyén és autoszomális IBD-hálózatuk.

Kik vettek részt a Vak Bélához kapcsolódó kutatásokban?

A genetikai névjegy birtokában kiterjeszthettük a kutatást a székesfehérvári királyi bazilika (I. Szent István alapította) osszáriumára. Először is

ki kell emelnem a Magyarságkutató Intézet vezetőségének – Kásler professzornak, Horváth-Lugossy Gábornak és Neparáczki Endrének – rendkívüli erőfeszítését,

amely ahhoz kellett, hogy a székesfehérvári osszáriumban őrzött csontokhoz hozzáférhessünk, és belőlük mintát vehessünk.

Ezután pedig szeretném kiemelni Varga Gergely és Kovács Bence tudományos munkatársak, valamint az összes többi technikus munkáját, akik elvégezték a mintegy hatszáz maradvány katalogizálását, mintázását, DNS-kinyerését, könyvtárkészítését és szekvenálását.

Külön köszönet illeti Török Tibort, aki a projektet összetartotta, valamint Maróti Zoltánt és Schütz Oszkárt, akik az elemzés nagy részét végezték.

Melyek a legfontosabb eredmények?

A több mint 400 genomból három újabb R-ARP-pozitív egyént azonosítottunk – így az ismert R-ARP-pozitívak száma négyről hétre nőtt. A rokonsági és IBD-elemzések ezeket – Macsói Béla herceggel (†1272), III. Béla ükunokájával együtt – beillesztették a családfába.

Az egyik újonnan azonosított egyén II. (Vak) Béla király (1131–1141); a második Szent László egy másodfokú rokona

(feltehetően nagyapja vagy nagybátyja); a harmadik csak az Y-haplocsoport alapján kötődik a dinasztiához.

A korábban azonosított HU52-t – III. Bélának és a beházasodott Antiochiai Annának egyaránt másodfokú rokonát – nagy valószínűséggel halicsi Andrásként (III. Béla unokája, II. András fia, †1234 k.) helyezzük el a családfán.

Megerősítettük Macsói Béla maradványainak hitelességét is:

ő anyai ágon az Árpád-házhoz köthető leszármazott, egyúttal Rurik-herceg. Ő a második Rurik-herceg, akinek meghatározták az Y-haplocsoportját – ez N-Y4338 (teljes nevén N1a1a1a1a1a1a7a~) –, ami megerősíti, hogy a Rurik-dinasztia az N-haplocsoportot hordozza. Az IBD pedig – amely a távoli rokonságok kimutatására alkalmas módszer – a honfoglaló magyarokhoz, a vikingekhez, valamint az Aba, Báthory és Corvin családhoz is kapcsolta az Árpádokat.

A székesfehérvári királyi bazilika rekonstruált alaprajza a vizsgált maradványok helyével (II. Vak Béla = SZKB277, III. Béla = HU3B, halicsi András = HU52, Antiochiai Anna = HUAA, a magzat = HUF1, valamint SZKB58 és SZKB686). A szürke árnyalatok a mai épületeket és a legkorábbi, 11. századi építési fázist jelölik.

Az Árpád-ház leegyszerűsített családfája. Pirossal a jelen tanulmányban azonosított egyének (köztük II. Vak Béla = SZKB277), zölddel a korábban közölt, horgonyként használt minták (III. Béla = HU3B, Szent László = SZTL, Antiochiai Anna = HUAA); a Macsói Béla herceg (MBE-C1) és a halicsi András (HU52).

Az elemzések során többféle módszert alkalmazva vizsgálták a rokonsági fokokat és a genetikai kapcsolatokat. Milyen módszerekről van szó? Mi volt a kulcs, mi volt a „trükk”, amivel eljutottak Vak Béláig?

A háttérben álló módszertan röviden: az apai vonalat az Y-kromoszóma, az anyait a mitokondriális DNS adja; a rokonságot pedig klasszikus rokonsági együtthatók (correctKin) és – a nagyobb felbontású – IBD-elemzés (ancIBD) tárták fel.

Mi az IBD?

Két ember a DNS-ének bizonyos, pontosan egyforma szakaszait egy közös őstől örökölte. Nemzedékről nemzedékre a rekombináció „felaprózza” ezeket, ezért minél közelebbi a rokonság, annál több és hosszabb a közös szakasz. A szakaszok hossza és száma így

„molekuláris óraként” mutatja, hány nemzedék választ el két embert

– nemcsak azt, hogy rokonok-e, hanem azt is, hányadfokon, sőt – családfa-szimulációval (ibdsim2) kiegészítve – azt is, pontosan hová illeszkednek a fán.

Mi tette lehetővé a beazonosítást?

Egyrészt a Dragana Zgonjanin által közzétett adatok közt megtalált modern egyén teljes Y-szekvenálása adta a finom felbontású markereket, amelyeket aztán az ősi mintákban is kereshettünk.

Másrészt a HU52 esetében

a rokonsági elemzésbe bevontuk a királynét, Antiochiai Annát is

– és mivel a HU52 mind III. Bélának, mind a beházasodott Annának másodfokú rokona, ez kizárta a felmenő (Géza II) lehetőségét: a HU52 csak unoka lehet (a legvalószínűbb jelölt halicsi András).

Mindezt a Szent László-ereklye (Varga és mtsai, 2023) hitelesítése is támogatta: Szent László Y-haplocsoportja (R-ARP) megerősítette Árpád-házi tagságát, és viszonyítási pontot adott.

Ki volt valójában Vak Béla?

Ki volt Vak Béla?

Sorsa az Árpád-kor egyik legdrámaibb története.

1115 körül, alig kilencévesen, Könyves Kálmán király megvakíttatta – apjával, Álmos herceggel együtt –, hogy a vetélytárs Álmos-ágat kiirtsa. A hóhérok azonban, „rettegvén az Istentől”, megkímélték a gyermeket: azt mondták a királynak, hogy „Béla meghalt”, és Pál pap meg Othmár ispán biztos helyre rejtette.

Évekkel később, amikor II. István örökös nélkül haldoklott, fedték fel, hogy a vak Béla él – ő lett az utolsó Árpád-házi férfisarj, és II. Béla néven király (1131–1141).

Felesége, a szerb Ilona úgyszólván kormánytársa lett; fiuk a későbbi II. Géza.

Vaksága ellenére meglepően jól kormányzott, bár a mindennapok tehetetlenségét borba fojtotta;

ugyanakkor mélyen vallásos, jótékony ember volt. A korabeli krónikás megrendítő képpel írt róla: „A ki repülni szeretett és talán tudott volna is, mankóra szorult.” Mégis, ahogy egy kortárs feljegyezte: „a király, a ki bár vak, mégis uralkodóvá lett, s országát a hit és bölcseség szemeivel gondosan kormányozta.”

Mivel magyarázható a viking kapcsolat?

A genetikai elemzés szerint II. Béla, III. Béla és a HU52 közös IBD-szakaszokat hordoz viking kori egyénekkel: egy kora középkori dán vikinggel, III. Béla pedig még egy észtországi viking kori családdal és egy svéd pre-viking egyénnel is – sőt, ugyanazt a DNS-szakaszt osztja meg velük.

Ez azonban nem egy „friss” viking őst jelent, hanem a Kijevi Rusz uralkodóházától, a varég (viking) eredetű Rurik-dinasztiától örökölt skandináv hányadot.

A Rurikidák ugyanis többször, halmozottan beházasodtak az Árpádokba.

III. Béla egyenes ágában két Rurikida ősanya áll: dédanyja, Predszláva, aki II. Béla édesanyja volt, és saját édesanyja, Eufrozina. Ezért bukkannak fel a skandináv DNS-szakaszok az Árpád-házi királyok genomjában.

Milyen történeti következtetések adódnak az Árpád-ház férfivonalára?

Az Árpádok apai vonala a sztyeppe mély múltjába vezet. Az R-ARP a R1a-Z93 ághoz tartozik, amely a bronzkori sztyeppei Sintashta és Srubnaja kultúrákra jellemző, majd

megjelenik a szkítáknál, szarmatáknál, sőt a mongóliai xiongnu, vagyis hun maradványoknál is, amelyeknek egy része magas Y-STR-egyezést mutat III. Bélával.

A teljes szétágazás, az úgynevezett „starburst”, >4500 éve, a Turáni-alföld – a mai Dél-Közép-Ázsia, Baktria – térségében történt, és onnan terjedt nyugatra, egymást követő hullámokban: szkíták, szarmaták, hunok, avarok, majd a honfoglaló magyarok. Ennek a hullám-modellnek a genetikai lenyomataként több publikáció is kimutatta a Z2123 haplocsoportot – amelyhez az Árpádok is tartoznak – szarmata, hun és avar kori mintákban (a hunokat és avarokat lásd Maróti és mtsai, Current Biology 2022; a szarmatákat Schütz és mtsai, Cell 2025).

Fontos következtetés: az Árpádok férfivonala nem északról ered – nem az uráli nyelvrokon, N-haplocsoportú népektől –, hanem a sztyeppei, iráni nyelvű világból.

A Z2125 markert ugyan Eurázsia-szerte hordozzák – például afgánok és kaukázusi népek is, csak más ágakon –, ám az Árpádok fiatal ága (R-SUR51 → R-ARP) kizárólag a dél-uráli baskírokkal, valamint a szerbiai egyénnel közös – ami az apai őshazát a Baskíria/Magna Hungaria térségébe horgonyozza.

A genetikailag vizsgált maradványok: (A) SZKB58, (B) II. Vak Béla (SZKB277), (C) SZKB686, (D) Macsói Béla herceg (MBE-C1), (E) a III. Béla sírja melletti magzat (HUF1).

Mikor vált szét az Árpád- és a baskír vonal?

Az első évezred közepén. A 2021-es cikkünk szerint ekkortájt indult útnak a Volga–Urál vidékéről az a csoport, amely

egy sztyeppei (R1a) és egy uráli (N) komponenst egyesítve végül a Kárpát-medencében telepedett meg.

Az N-vonal magyar–uráli kapcsolatát Post és munkatársai – köztük Türk Attila – mutatták ki (Scientific Reports, 2019), a honfoglaló elit körében pedig az Aba-nemzetség kelet-eurázsiai N-haplocsoportja is igazolja ezt az összetevőt (Varga és mtsai, iScience 2024).

Mit jelent, hogy fokozatosan „gyengült a keleti vérvonal”?

Ez nemcsak elmélet – ez jelenség a cikk főkomponens-elemzésén (PCA) szó szerint látható. A legkorábbi vizsgált egyének, SZKB58,

Szent László másodfokú rokona, és maga Szent László, érezhetően keletebbre esnek a fő európai mintázattól,

beleilleszkedve a 10. századi honfoglaló magyarok genetikai sávjába: bennük van a legtöbb keleti, „honfoglaló” genomszakasz.

A későbbi nemzedékek — II. Vak Béla, III. Béla, HU52 — viszont már az európai genetikai térben helyezkednek el,

alig kimutatható keleti hányaddal. Ennek egyértelmű oka, hogy az Árpádok nemzedékről nemzedékre európai dinasztikus házasságokat kötöttek, s ezek fokozatosan „felhígították” az eredeti keleti, honfoglaló örökséget. Macsói Béla enyhe dél-európai, bizánci eltolódása például a nagyanyjával, a niceai császár lányával, Laszkarisz Máriával magyarázható. A genetikai pozíció tehát szépen követi a családfát.

Mi a helyzet a máig élő leszármazottal?

Valóban, ahogy említettük, az Árpádok apai vonalának van egy ma is élő hordozója: az a modern, újvidéki egyén, akinek a DNS-e a privát SNP-k révén megerősítette az Árpád-ház egyedi mutációit.

Az ő személyazonosságát már az eredeti publikációban is elfedve közöltük, ezért névtelennek kell maradnia.

Reményeink szerint a Vajdaságban további Árpád-házi leszármazottakat is sikerül majd azonosítanunk.

Ez azonban nem mond ellent annak, hogy az Árpád-ház mint uralkodóház kihalt. A férfiági biológiai leszármazás tovább élhet – ám ez a vajdasági egyén is egy korán levált, oldalági vonalat képvisel, nem a középkori királyok egyenes leszármazottja.

Az Árpád-háznak már a honfoglalás óta sok ága volt – Árpádnak öt fia és öt felnőttkort megért unokája –, és e mellékágak nagy része nyomtalanul eltűnt a történeti forrásokból; emléküket sokszor csak külföldi, például bizánci források őrizték meg.

A trón ráadásul nem pusztán vér kérdése: ahhoz politikai támogatás is kellett. Tudunk olyan Árpád-házi hercegekről is, akik – mintegy lemondva trónigényükről – elhagyták az országot, és kihullottak a magyar nemesség látóköréből. Géza herceg, III. Béla öccse a Bizánci Birodalomba költözött, ahol a leszármazottai is éltek; a hagyomány szerint pedig

Skóciába is eljutott egy Árpád-házi vérből származó herceg, a Drummond-klán alapítója.

Az utolsó Árpád-házi király, III. András halála (1301) utáni trónharcból végül az Anjou Károly Róbert került ki győztesen, mert ő szerezte meg a legtöbb támogatást – jóllehet ő maga is Árpád-leszármazott volt, de leányágon, nagyanyja, Magyarországi Mária (V. István lánya) révén.

Mennyire fonódik össze a honfoglalók és az Árpádok sorsa?

A genetika meglepő képet rajzol:

a honfoglaló elit kettős gyökerű volt. Az Árpádok a sztyeppei, iráni nyelvű R1a-Z2123 vonalat képviselik, az Aba nemzetség viszont egy egészen más, uráli/szibériai eredetű N-vonalat

(N-M2019/N3a2) – vagyis a vezető nemzetségek két különböző ős-komponensből származnak.

Ráadásul a székesfehérvári bazilika teljes osszáriumának populációgenetikai feldolgozása – több mint négyszáz ősi genom, egy kísérő tanulmány tárgya, amely jelenleg bioRxiv-előközleményként elérhető és bírálat alatt áll – egy meglepő, új eredményt hozott: a temető legkorábbi rétege a honfoglalás korára, a 9–10. századra nyúlik vissza, megelőzve magának a koronázóbazilikának az alapítását.

A temető legkorábbi csontváza egy első generációs honfoglaló, akinek a vizsgálat kimutatható rokonsági kapcsolatát találta a legkorábbi Árpádokkal. Ez arra utal, hogy a hely már a 10. században az Árpád-nemzetség hatalmi és temetkezési központja lehetett – jóval a templom felépülése előtt.

Ugyanakkor a középkori elit nem egyetlen nagy, zárt rokonság volt: a temető egy ritka rokonsági hálót rajzol ki, túlnyomórészt távoli rokonokkal és erős, mintegy 77%-os férfitöbblettel, két kiterjedtebb családi csomóponttal – az egyik az Árpádoké, a másik egy egyelőre azonosítatlan családé.

A keleti, honfoglaló eredetű hányad évszázadokon át, helyenként egészen a 14. századig kimutatható maradt, miközben a népesség a középkor során fokozatosan kiegyenlítődött, és nyugat-európai beházasodások színezték át.

A középkori magyar elit tehát egy folyamatosan megújuló, dinamikus népesség volt, nem pedig egyetlen állandó rokonsági hálózat

– a kezdőponton, Székesfehérvárott azonban a honfoglalók és az uralkodó nemzetség sorsa kézzelfoghatóan összefonódott.

Hogy vonná meg a Magyarságkutató Intézet archaeogenetikai mérlegét?

Akkor is hosszú a lista, ha kizárólag a rangos nemzetközi szaklapokban megjelent eredményekre szorítkozunk, amelyek hozzájárulnak a magyarság eredetének és összetételének megértéséhez.

A műhely felrajzolta a hunok, avarok és honfoglaló magyarok közös genetikai eredetét

(Maróti és mtsai, Current Biology 2022), és jellemezte a Kárpát-medence „elfeledett népét”, a szarmata kori népességet is (Schütz és mtsai, Cell 2025). Ezek a munkák genetikai alapokra helyezték a magyarság eredetéről és összetételéről szóló, több mint kétszáz éves vitát.

A nevezetes történelmi személyek és családok azonosításával kapcsolatban

az Árpád-dinasztia apai névjegyének meghatározása (Nagy és mtsai, European Journal of Human Genetics 2021) nyitotta meg a sort; ezt követte a Szent László-ereklye hitelesítése (Varga és mtsai, Journal of Genetic Genomics 2023), a Báthory-család tagjainak azonosítása (Gînguța és mtsai, iScience 2023), az Aba-nemzetség keleti, uráli apai eredetének kimutatása (Varga és mtsai, iScience 2024), valamint a Hunyadi/Corvin-leszármazottak azonosítása,

amelynek Y-haplocsoportja (E1b1b) a család apai eredetét a Balkánra helyezi (Neparáczki és mtsai, Heliyon 2022).

A mostani, II. (Vak) Bélát azonosító tanulmány (Kovács és mtsai, iScience 2026) ennek a sornak a legújabb láncszeme.

Ezek együtt először adtak szilárd genetikai alapot a honfoglaló elit és az uralkodó nemzetség apai vonalának, megmutatták az elit kettős gyökerét (Árpád R1a vs. Aba N), és nemzetközi mércével is azonosították történelmünk kulcsszereplőit.

Dr. Nagy Péter Lajos (M.D., Ph.D.), a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársa, a tanulmány levelező szerzője.

Milyen „ügyeken” dolgoznak jelenleg?

A Magyarságkutató Intézet archaeogenetikai műhelye jelenleg két nagy projekten is dolgozik. Az egyik a mai magyar genom átfogó elemzése: az ország minden tájáról származó több mint 600 élő magyar genomját vizsgáljuk, hogy

pontos referenciát adjunk a mai magyar népesség genetikai összetételéről, és ehhez viszonyíthassuk a történeti és honfoglalás kori mintákat.

A másik

a hunok genetikai elemzése:

eddig mintegy negyven, Eurázsia különböző pontjairól származó hun mintát gyűjtöttünk össze – köztük a Mongol Tudományos Akadémiával közös ásatásunkból, az Ulánbátor melletti Ar Gunt hun temetőből –, és ezek genetikai vizsgálata jelenleg folyik.

Mi a székesfehérvári osszáriumban zajló munka jelentősége, ha tágabb szempontból közelítünk?

Az osszárium genetikai elemzése

a maga nemében egyedülálló munka – mind teljességét, mind precizitását tekintve.

Míg a legtöbb hasonló közlemény alacsony lefedettségű, célzott, részleges genomokra épül, a Magyarságkutató Intézet által közölt anyagok teljes genomszekvenciák, kiváló minőségben – így szilárd alapot adnak a jelen és a jövő kutatóinak.

Az adatok ráadásul szabadon hozzáférhetők,

így bárki levonhatja belőlük a saját következtetéseit.

A munka célja a kezdetektől az volt, hogy méltó módon megadjuk a végtisztességet: visszaadjuk az identitását azoknak, akik ebben a királyi temetőben nyugszanak, amelyet a történelem viharai tömegsírrá változtattak. Ők alakították a múltunkat – s rajta keresztül a jelenünket és a jövőnket is. A hála pedig a legszebb emberi érzés.

Nyitókép: II. (Vak) Béla király ábrázolása a Képes Krónikában (Chronicon Pictum, 14. század). Részlet.