Vak Béla azonosítása a világszínvonalú munka következménye – a Magyarságkutató genetikusa a Mandinernek

Szenzációs felfedezés: újabb Árpád-házi királyt azonosított a Magyarságkutató Intézet genetikai módszerekkel
Az új kutatási eredmények egyszerre jelentenek tudományos áttörést és szimbolikus jelentőségű előrelépést.
Az Egyesült Államokban kutató Dr. Nagy Péter Lajossal beszélgettünk a Magyarságkutató Intézet világszinten is egyedülálló archeogenetikai eredményeiről, köztük a legutóbbi szenzációról.
Interjúalanyunk Dr. Nagy Péter Lajos (M.D., Ph.D.) genetikai patológia szakorvos, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársa. A néhai Kásler Miklós professzor felkérésére 2024 novemberétől 2025 augusztusáig az Intézet archaeogenetikai csoportjának igazgatója volt. A most megjelent, II. (Vak) Bélát azonosító Kovács et al. (iScience, 2026) tanulmány levelező szerzője. Orvosi diplomáját a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerezte (1989), biokémiai PhD-fokozatát a Purdue Egyetemen (1995), szakorvosi és posztdoktori képzését pedig a Stanford Egyetem Orvosi Központjában végezte. 2004 óta molekuláris diagnosztikai laboratóriumi igazgató – az Iowai Egyetemen, a Columbia Egyetemen és a Medical Neurogenetics Laboratories-nál. A Praxis Genomics LLC (Atlanta, USA) alapítója és orvosigazgatója.
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A magyar archeogenetika az utóbbi években elkényeztette a történelem szerelmeseit. Legutóbb II. (Vak) Béla (uralkodott: 1131-1141) személyazonosságát tárták fel a kutatók, és ebben a Magyarságkutató Intézet elévülhetetlen érdemeket szerzett. Honnan indult ez a történet?
2014-ben Kásler Miklós professzor felkérésére megkérdezték tőlem, vállalnám-e azoknak a csontmaradványoknak a DNS-szekvenálását, amelyeket a budapesti Mátyás-templomban helyeztek örök nyugalomra – köztük III. Béla és felesége, Antiochiai Anna hiteles maradványát, valamint további hét azonosítatlan egyént.
Abban az időben a New York-i Columbia Egyetem személyre szabott genomikai orvoslás részlegének vezetője voltam, így megvoltak az eszközeim – és igent mondtam. A munkámat 2015. szeptember 1-jén mutattam be az Országos Onkológiai Intézet székházában, amelynek Kásler professzor volt az igazgatója.
Mi történt pontosan?
Az előadásban a kilenc minta közül nyolcnak bemutattam a mitokondriális és Y-kromoszomális haplocsoportját, és
III. Béla elemzése alapján megállapítottam az Árpád-dinasztia genetikai „névjegyét”:
az akkori szakirodalom alapján a Z2123 (R-Z2123) – egy a legfrissebb (FamilyTreeDNA) becslés szerint mintegy 3500 éves (kb. i. e. 1500) Y-haplocsoport – volt az a marker, amelyet a dinasztiához lehetett rendelni. Az elemzés azt is kimutatta, hogy egy másik egyén – a HU52 – ugyanezt a névjegyet hordozza.
Kásler professzor ekkor úgy döntött, az első közleménynek magyar laborból kell megjelennie, így az eredményeim közlése függőben maradt. Végül 2018. február 10-én jelent meg az első tanulmány Olasz Judit első szerzőségével (Archaeological and Anthropological Sciences): ez STR-alapú „ujjlenyomatokat” rögzített, megerősítette, hogy a HU52 apai ágon rokon a királlyal, és egy adatbázis-keresés egy ma is élő, Magyarországhoz közeli férfi Y-STR-haplotípusát is azonosította, amely csupán egyetlen ismétlődésben tért el III. Béláétól. Ennek a férfinak az Y-STR-adatai anonim mintaként, egy szerbiai populációs vizsgálatban jelentek meg, amelyet Dragana Zgonjanin újvidéki igazságügyi orvosszakértő tett közzé (Zgonjanin és mtsai, Forensic Science International: Genetics, 2017).
Ekkor Kásler professzor újra megkeresett, és arra kért, publikáljam a saját munkámat – teljes szakmai függetlenséget garantálva. A magas impaktfaktorú közléshez
azonban hiányzott az Árpádok eredetének pontosabb kontextusa.
A Z2123 túl régi (többezer éves) ahhoz, hogy önmagában az Árpádokat kövesse, ezért fiatalabb markert kerestem.
Hogyan?
Elutaztam a tél közepén az Urál déli területére, a magyarság feltételezett őshazájába,
ahol Ufában felvettem a kapcsolatot a genetikai tanszék vezetőjével, Dr. Elza Khusnutdinovával. Megosztott velem mintegy kétszáz, a Z2125 markert hordozó mintát, hátha találok köztük az Árpádokhoz közelebbi rokont. A Z2125 egy starburst (hirtelen, legyező alakú szétágazás) során több ágra bomlott; fő ágai a Z2123, az YP413 és az S23592 haplocsoportok voltak.
Az YP413 elsősorban a pastukban (afganisztáni–pakisztáni nép) koncentrálódik, a Z2123 pedig további két fő ágra vált szét: a Y934-re és a SUR51-re. Az utóbbi szigorúan a dél-uráli baskírokra és az Árpád-házi egyénekre, III. Bélára és HU52-re korlátozódott – így
megállapíthattuk, hogy az Árpádok legközelebbi élő rokonai a baskírok
– az R-SUR51-et hordozó, főként Burzjanszkij és Abzelilovszkij járásbeli baskírok.
A Y934-ágon ugyanakkor számos kaukázusi nép is a Z2123-at hordozza – balkárok, karacsájok, kabardok, cserkeszek, abazinok, nogajok –, ők azonban már távolabbi rokonok. A SUR-markerek akkor még publikálatlanok voltak; Bulat Muratov Suyun-projektjében bukkantak fel. Ezek a markerek időben is élesen kirajzolják a vonal útját: a mély, bronzkori sztyeppei gyökerektől – Z2125 mintegy 3800, Z2123 mintegy 3500 éves – a baskírokkal közös, mindössze ~1400 éves (kb. i. sz. 640) ősig, az R-SUR51-ig. Vagyis
az Árpádok és a baskírok apai vonala nem a bronzkorban, hanem csak a kora középkorban, a honfoglalás előtti évszázadokban vált külön.
Mi hozta az igazi áttörést?
Az igazi áttörést
annak a modern (újvidéki) egyénnek a teljes Y-szekvenálása hozta, akit Olasz Judit STR-elemzése az Árpádokhoz közel állóként azonosított;
a privát SNP-jeit keresve kilenc olyan mutációt találtunk, amelyet megoszt az Árpádokkal – ezek határozzák meg az Árpád-ház saját, új haplocsoportját, az R-ARP-ot („Árpád”) –, és további kilencet, amelyek már az ő ága különválása után keletkeztek, és egy szintén új haplocsoportot, az R-UVD-t („Újvidék”) definiálnak.
Ezek az eredmények rendkívül fontosak voltak, mert
igazolták az Árpádok saját, belső történetírását – köztük Anonymusét – és a magyarság mondavilágát: az apai vonal nem északról ered – ahogy az uráli nyelvrokonság alapján, az N-haplocsoportú népeknél várnánk –, hanem a magyar királyokat az iráni térséghez köti,
ahová Peter Underhill vizsgálatai az R1a eredetét helyezték.
A cikk végül 2021-ben jelent meg a European Journal of Human Genetics-ben, és kivételes visszhangot keltett: a hasonló korú, minden folyóiratban nyilvántartott 450 313 közlemény 95. percentilisében (20 721. helyezett) áll, a European Journal of Human Genetics hasonló korú 63 közleménye közül pedig a 96. percentilisben (2. helyezett) – döntő érvet adva a magyarság eredetéről szóló kétszáz éves vitához.
Kik vettek részt a Vak Bélához kapcsolódó kutatásokban?
A genetikai névjegy birtokában kiterjeszthettük a kutatást a székesfehérvári királyi bazilika (I. Szent István alapította) osszáriumára. Először is
ki kell emelnem a Magyarságkutató Intézet vezetőségének – Kásler professzornak, Horváth-Lugossy Gábornak és Neparáczki Endrének – rendkívüli erőfeszítését,
amely ahhoz kellett, hogy a székesfehérvári osszáriumban őrzött csontokhoz hozzáférhessünk, és belőlük mintát vehessünk.
Ezután pedig szeretném kiemelni Varga Gergely és Kovács Bence tudományos munkatársak, valamint az összes többi technikus munkáját, akik elvégezték a mintegy hatszáz maradvány katalogizálását, mintázását, DNS-kinyerését, könyvtárkészítését és szekvenálását.
Külön köszönet illeti Török Tibort, aki a projektet összetartotta, valamint Maróti Zoltánt és Schütz Oszkárt, akik az elemzés nagy részét végezték.
Melyek a legfontosabb eredmények?
A több mint 400 genomból három újabb R-ARP-pozitív egyént azonosítottunk – így az ismert R-ARP-pozitívak száma négyről hétre nőtt. A rokonsági és IBD-elemzések ezeket – Macsói Béla herceggel (†1272), III. Béla ükunokájával együtt – beillesztették a családfába.
Az egyik újonnan azonosított egyén II. (Vak) Béla király (1131–1141); a második Szent László egy másodfokú rokona
(feltehetően nagyapja vagy nagybátyja); a harmadik csak az Y-haplocsoport alapján kötődik a dinasztiához.
A korábban azonosított HU52-t – III. Bélának és a beházasodott Antiochiai Annának egyaránt másodfokú rokonát – nagy valószínűséggel halicsi Andrásként (III. Béla unokája, II. András fia, †1234 k.) helyezzük el a családfán.
Megerősítettük Macsói Béla maradványainak hitelességét is:
ő anyai ágon az Árpád-házhoz köthető leszármazott, egyúttal Rurik-herceg. Ő a második Rurik-herceg, akinek meghatározták az Y-haplocsoportját – ez N-Y4338 (teljes nevén N1a1a1a1a1a1a7a~) –, ami megerősíti, hogy a Rurik-dinasztia az N-haplocsoportot hordozza. Az IBD pedig – amely a távoli rokonságok kimutatására alkalmas módszer – a honfoglaló magyarokhoz, a vikingekhez, valamint az Aba, Báthory és Corvin családhoz is kapcsolta az Árpádokat.
Az elemzések során többféle módszert alkalmazva vizsgálták a rokonsági fokokat és a genetikai kapcsolatokat. Milyen módszerekről van szó? Mi volt a kulcs, mi volt a „trükk”, amivel eljutottak Vak Béláig?
A háttérben álló módszertan röviden: az apai vonalat az Y-kromoszóma, az anyait a mitokondriális DNS adja; a rokonságot pedig klasszikus rokonsági együtthatók (correctKin) és – a nagyobb felbontású – IBD-elemzés (ancIBD) tárták fel.
Mi az IBD?
Két ember a DNS-ének bizonyos, pontosan egyforma szakaszait egy közös őstől örökölte. Nemzedékről nemzedékre a rekombináció „felaprózza” ezeket, ezért minél közelebbi a rokonság, annál több és hosszabb a közös szakasz. A szakaszok hossza és száma így
„molekuláris óraként” mutatja, hány nemzedék választ el két embert
– nemcsak azt, hogy rokonok-e, hanem azt is, hányadfokon, sőt – családfa-szimulációval (ibdsim2) kiegészítve – azt is, pontosan hová illeszkednek a fán.
Mi tette lehetővé a beazonosítást?
Egyrészt a Dragana Zgonjanin által közzétett adatok közt megtalált modern egyén teljes Y-szekvenálása adta a finom felbontású markereket, amelyeket aztán az ősi mintákban is kereshettünk.
Másrészt a HU52 esetében
a rokonsági elemzésbe bevontuk a királynét, Antiochiai Annát is
– és mivel a HU52 mind III. Bélának, mind a beházasodott Annának másodfokú rokona, ez kizárta a felmenő (Géza II) lehetőségét: a HU52 csak unoka lehet (a legvalószínűbb jelölt halicsi András).
Mindezt a Szent László-ereklye (Varga és mtsai, 2023) hitelesítése is támogatta: Szent László Y-haplocsoportja (R-ARP) megerősítette Árpád-házi tagságát, és viszonyítási pontot adott.
Ki volt valójában Vak Béla?
Ki volt Vak Béla?
Sorsa az Árpád-kor egyik legdrámaibb története.
1115 körül, alig kilencévesen, Könyves Kálmán király megvakíttatta – apjával, Álmos herceggel együtt –, hogy a vetélytárs Álmos-ágat kiirtsa. A hóhérok azonban, „rettegvén az Istentől”, megkímélték a gyermeket: azt mondták a királynak, hogy „Béla meghalt”, és Pál pap meg Othmár ispán biztos helyre rejtette.
Évekkel később, amikor II. István örökös nélkül haldoklott, fedték fel, hogy a vak Béla él – ő lett az utolsó Árpád-házi férfisarj, és II. Béla néven király (1131–1141).
Felesége, a szerb Ilona úgyszólván kormánytársa lett; fiuk a későbbi II. Géza.
Vaksága ellenére meglepően jól kormányzott, bár a mindennapok tehetetlenségét borba fojtotta;
ugyanakkor mélyen vallásos, jótékony ember volt. A korabeli krónikás megrendítő képpel írt róla: „A ki repülni szeretett és talán tudott volna is, mankóra szorult.” Mégis, ahogy egy kortárs feljegyezte: „a király, a ki bár vak, mégis uralkodóvá lett, s országát a hit és bölcseség szemeivel gondosan kormányozta.”
Mivel magyarázható a viking kapcsolat?
A genetikai elemzés szerint II. Béla, III. Béla és a HU52 közös IBD-szakaszokat hordoz viking kori egyénekkel: egy kora középkori dán vikinggel, III. Béla pedig még egy észtországi viking kori családdal és egy svéd pre-viking egyénnel is – sőt, ugyanazt a DNS-szakaszt osztja meg velük.
Ez azonban nem egy „friss” viking őst jelent, hanem a Kijevi Rusz uralkodóházától, a varég (viking) eredetű Rurik-dinasztiától örökölt skandináv hányadot.
A Rurikidák ugyanis többször, halmozottan beházasodtak az Árpádokba.
III. Béla egyenes ágában két Rurikida ősanya áll: dédanyja, Predszláva, aki II. Béla édesanyja volt, és saját édesanyja, Eufrozina. Ezért bukkannak fel a skandináv DNS-szakaszok az Árpád-házi királyok genomjában.
Milyen történeti következtetések adódnak az Árpád-ház férfivonalára?
Az Árpádok apai vonala a sztyeppe mély múltjába vezet. Az R-ARP a R1a-Z93 ághoz tartozik, amely a bronzkori sztyeppei Sintashta és Srubnaja kultúrákra jellemző, majd
megjelenik a szkítáknál, szarmatáknál, sőt a mongóliai xiongnu, vagyis hun maradványoknál is, amelyeknek egy része magas Y-STR-egyezést mutat III. Bélával.
A teljes szétágazás, az úgynevezett „starburst”, >4500 éve, a Turáni-alföld – a mai Dél-Közép-Ázsia, Baktria – térségében történt, és onnan terjedt nyugatra, egymást követő hullámokban: szkíták, szarmaták, hunok, avarok, majd a honfoglaló magyarok. Ennek a hullám-modellnek a genetikai lenyomataként több publikáció is kimutatta a Z2123 haplocsoportot – amelyhez az Árpádok is tartoznak – szarmata, hun és avar kori mintákban (a hunokat és avarokat lásd Maróti és mtsai, Current Biology 2022; a szarmatákat Schütz és mtsai, Cell 2025).
Fontos következtetés: az Árpádok férfivonala nem északról ered – nem az uráli nyelvrokon, N-haplocsoportú népektől –, hanem a sztyeppei, iráni nyelvű világból.
A Z2125 markert ugyan Eurázsia-szerte hordozzák – például afgánok és kaukázusi népek is, csak más ágakon –, ám az Árpádok fiatal ága (R-SUR51 → R-ARP) kizárólag a dél-uráli baskírokkal, valamint a szerbiai egyénnel közös – ami az apai őshazát a Baskíria/Magna Hungaria térségébe horgonyozza.
Mikor vált szét az Árpád- és a baskír vonal?
Az első évezred közepén. A 2021-es cikkünk szerint ekkortájt indult útnak a Volga–Urál vidékéről az a csoport, amely
egy sztyeppei (R1a) és egy uráli (N) komponenst egyesítve végül a Kárpát-medencében telepedett meg.
Az N-vonal magyar–uráli kapcsolatát Post és munkatársai – köztük Türk Attila – mutatták ki (Scientific Reports, 2019), a honfoglaló elit körében pedig az Aba-nemzetség kelet-eurázsiai N-haplocsoportja is igazolja ezt az összetevőt (Varga és mtsai, iScience 2024).
Mit jelent, hogy fokozatosan „gyengült a keleti vérvonal”?
Ez nemcsak elmélet – ez jelenség a cikk főkomponens-elemzésén (PCA) szó szerint látható. A legkorábbi vizsgált egyének, SZKB58,
Szent László másodfokú rokona, és maga Szent László, érezhetően keletebbre esnek a fő európai mintázattól,
beleilleszkedve a 10. századi honfoglaló magyarok genetikai sávjába: bennük van a legtöbb keleti, „honfoglaló” genomszakasz.
A későbbi nemzedékek — II. Vak Béla, III. Béla, HU52 — viszont már az európai genetikai térben helyezkednek el,
alig kimutatható keleti hányaddal. Ennek egyértelmű oka, hogy az Árpádok nemzedékről nemzedékre európai dinasztikus házasságokat kötöttek, s ezek fokozatosan „felhígították” az eredeti keleti, honfoglaló örökséget. Macsói Béla enyhe dél-európai, bizánci eltolódása például a nagyanyjával, a niceai császár lányával, Laszkarisz Máriával magyarázható. A genetikai pozíció tehát szépen követi a családfát.
Mi a helyzet a máig élő leszármazottal?
Valóban, ahogy említettük, az Árpádok apai vonalának van egy ma is élő hordozója: az a modern, újvidéki egyén, akinek a DNS-e a privát SNP-k révén megerősítette az Árpád-ház egyedi mutációit.
Az ő személyazonosságát már az eredeti publikációban is elfedve közöltük, ezért névtelennek kell maradnia.
Reményeink szerint a Vajdaságban további Árpád-házi leszármazottakat is sikerül majd azonosítanunk.
Ez azonban nem mond ellent annak, hogy az Árpád-ház mint uralkodóház kihalt. A férfiági biológiai leszármazás tovább élhet – ám ez a vajdasági egyén is egy korán levált, oldalági vonalat képvisel, nem a középkori királyok egyenes leszármazottja.
Az Árpád-háznak már a honfoglalás óta sok ága volt – Árpádnak öt fia és öt felnőttkort megért unokája –, és e mellékágak nagy része nyomtalanul eltűnt a történeti forrásokból; emléküket sokszor csak külföldi, például bizánci források őrizték meg.
A trón ráadásul nem pusztán vér kérdése: ahhoz politikai támogatás is kellett. Tudunk olyan Árpád-házi hercegekről is, akik – mintegy lemondva trónigényükről – elhagyták az országot, és kihullottak a magyar nemesség látóköréből. Géza herceg, III. Béla öccse a Bizánci Birodalomba költözött, ahol a leszármazottai is éltek; a hagyomány szerint pedig
Skóciába is eljutott egy Árpád-házi vérből származó herceg, a Drummond-klán alapítója.
Az utolsó Árpád-házi király, III. András halála (1301) utáni trónharcból végül az Anjou Károly Róbert került ki győztesen, mert ő szerezte meg a legtöbb támogatást – jóllehet ő maga is Árpád-leszármazott volt, de leányágon, nagyanyja, Magyarországi Mária (V. István lánya) révén.
Mennyire fonódik össze a honfoglalók és az Árpádok sorsa?
A genetika meglepő képet rajzol:
a honfoglaló elit kettős gyökerű volt. Az Árpádok a sztyeppei, iráni nyelvű R1a-Z2123 vonalat képviselik, az Aba nemzetség viszont egy egészen más, uráli/szibériai eredetű N-vonalat
(N-M2019/N3a2) – vagyis a vezető nemzetségek két különböző ős-komponensből származnak.
Ráadásul a székesfehérvári bazilika teljes osszáriumának populációgenetikai feldolgozása – több mint négyszáz ősi genom, egy kísérő tanulmány tárgya, amely jelenleg bioRxiv-előközleményként elérhető és bírálat alatt áll – egy meglepő, új eredményt hozott: a temető legkorábbi rétege a honfoglalás korára, a 9–10. századra nyúlik vissza, megelőzve magának a koronázóbazilikának az alapítását.
A temető legkorábbi csontváza egy első generációs honfoglaló, akinek a vizsgálat kimutatható rokonsági kapcsolatát találta a legkorábbi Árpádokkal. Ez arra utal, hogy a hely már a 10. században az Árpád-nemzetség hatalmi és temetkezési központja lehetett – jóval a templom felépülése előtt.
Ugyanakkor a középkori elit nem egyetlen nagy, zárt rokonság volt: a temető egy ritka rokonsági hálót rajzol ki, túlnyomórészt távoli rokonokkal és erős, mintegy 77%-os férfitöbblettel, két kiterjedtebb családi csomóponttal – az egyik az Árpádoké, a másik egy egyelőre azonosítatlan családé.
A keleti, honfoglaló eredetű hányad évszázadokon át, helyenként egészen a 14. századig kimutatható maradt, miközben a népesség a középkor során fokozatosan kiegyenlítődött, és nyugat-európai beházasodások színezték át.
A középkori magyar elit tehát egy folyamatosan megújuló, dinamikus népesség volt, nem pedig egyetlen állandó rokonsági hálózat
– a kezdőponton, Székesfehérvárott azonban a honfoglalók és az uralkodó nemzetség sorsa kézzelfoghatóan összefonódott.
Hogy vonná meg a Magyarságkutató Intézet archaeogenetikai mérlegét?
Akkor is hosszú a lista, ha kizárólag a rangos nemzetközi szaklapokban megjelent eredményekre szorítkozunk, amelyek hozzájárulnak a magyarság eredetének és összetételének megértéséhez.
A műhely felrajzolta a hunok, avarok és honfoglaló magyarok közös genetikai eredetét
(Maróti és mtsai, Current Biology 2022), és jellemezte a Kárpát-medence „elfeledett népét”, a szarmata kori népességet is (Schütz és mtsai, Cell 2025). Ezek a munkák genetikai alapokra helyezték a magyarság eredetéről és összetételéről szóló, több mint kétszáz éves vitát.
A nevezetes történelmi személyek és családok azonosításával kapcsolatban
az Árpád-dinasztia apai névjegyének meghatározása (Nagy és mtsai, European Journal of Human Genetics 2021) nyitotta meg a sort; ezt követte a Szent László-ereklye hitelesítése (Varga és mtsai, Journal of Genetic Genomics 2023), a Báthory-család tagjainak azonosítása (Gînguța és mtsai, iScience 2023), az Aba-nemzetség keleti, uráli apai eredetének kimutatása (Varga és mtsai, iScience 2024), valamint a Hunyadi/Corvin-leszármazottak azonosítása,
amelynek Y-haplocsoportja (E1b1b) a család apai eredetét a Balkánra helyezi (Neparáczki és mtsai, Heliyon 2022).
A mostani, II. (Vak) Bélát azonosító tanulmány (Kovács és mtsai, iScience 2026) ennek a sornak a legújabb láncszeme.
Ezek együtt először adtak szilárd genetikai alapot a honfoglaló elit és az uralkodó nemzetség apai vonalának, megmutatták az elit kettős gyökerét (Árpád R1a vs. Aba N), és nemzetközi mércével is azonosították történelmünk kulcsszereplőit.
Milyen „ügyeken” dolgoznak jelenleg?
A Magyarságkutató Intézet archaeogenetikai műhelye jelenleg két nagy projekten is dolgozik. Az egyik a mai magyar genom átfogó elemzése: az ország minden tájáról származó több mint 600 élő magyar genomját vizsgáljuk, hogy
pontos referenciát adjunk a mai magyar népesség genetikai összetételéről, és ehhez viszonyíthassuk a történeti és honfoglalás kori mintákat.
A másik
a hunok genetikai elemzése:
eddig mintegy negyven, Eurázsia különböző pontjairól származó hun mintát gyűjtöttünk össze – köztük a Mongol Tudományos Akadémiával közös ásatásunkból, az Ulánbátor melletti Ar Gunt hun temetőből –, és ezek genetikai vizsgálata jelenleg folyik.
Mi a székesfehérvári osszáriumban zajló munka jelentősége, ha tágabb szempontból közelítünk?
Az osszárium genetikai elemzése
a maga nemében egyedülálló munka – mind teljességét, mind precizitását tekintve.
Míg a legtöbb hasonló közlemény alacsony lefedettségű, célzott, részleges genomokra épül, a Magyarságkutató Intézet által közölt anyagok teljes genomszekvenciák, kiváló minőségben – így szilárd alapot adnak a jelen és a jövő kutatóinak.
Az adatok ráadásul szabadon hozzáférhetők,
így bárki levonhatja belőlük a saját következtetéseit.
A munka célja a kezdetektől az volt, hogy méltó módon megadjuk a végtisztességet: visszaadjuk az identitását azoknak, akik ebben a királyi temetőben nyugszanak, amelyet a történelem viharai tömegsírrá változtattak. Ők alakították a múltunkat – s rajta keresztül a jelenünket és a jövőnket is. A hála pedig a legszebb emberi érzés.
Nyitókép: II. (Vak) Béla király ábrázolása a Képes Krónikában (Chronicon Pictum, 14. század). Részlet.