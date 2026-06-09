Szaktanulmányok formáját a Valóság folyóirat 2024/5-ös számában öltötte a témához fűzött mondandónk.

Saját „lászlógyulás” szervezésű interdiszciplináris konferenciánk, amely az Ipolyi Arnold-féle „Magyar Mythologia” (1854) megjelenésének 170. évfordulója előtt tisztelgett, annyi előadót mozgatott meg, hogy két napot vett igénybe. Az előadások legjava megtekinthető itt.

Szép emlékünk 2024 novemberéből, hogy az Isztambuli Medeniyet Egyetem „Török-magyar kapcsolatok a középkorban. Magyarrá lett török népek” konferenciáján az LGYKA mindkét korszaka képviseltette magát (Agócs Gergely, Katona-Kiss Attila, Magyar Zoltán, én).

Az LGYKA-ban tehát folyamatosan működött őstörténet-kutatás, függetlenül attól, hogy ezt valaki tudomásul veszi, vagy sem. Nekem viszont nem okoz nehézséget elismerni, hogy más kutatóközpontok munkatársai is évek óta komoly eredményeket mutattak fel. Az is tény, hogy B. Szabó kezdeményezésére később vettek fel jó szakembereket is, viszont velük a történeti kutatóközpontot növelte meg aránytalanul, amely újkortörténésztől keleti nyelvek filológusait is magába foglalta. Ez szerintem nem reform, hanem deform.

Közbevetőleg kérdezem: látta valaki B. Szabó Jánost nemzetközi konferencián előadni? Mert egy intézet szakmai tekintélyét azzal lehet növelni, ha egy munkatársa külföldön előadóképes; vezető beosztású kutatótól pedig ez kifejezetten elvárható.

Én mindenesetre az isztambuli konferenciaszereplés után néhány nappal, summa cum laude” minősítéssel tartottam meg habilitációs előadásaimat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, 22 év szegedi egyetemi oktatómunkám termését takarítva be ezzel.

Az Igazságos I/10-es és a szélfútta szivárgás

2025-re ráfordulva újra a gondok szaporodtak. Kásler Miklós kórházi-rehabilitációs kezelésre szorult, élete utolsó hónapjaiban már nem tudott megjelenni munkahelyén. Addigra a három helyetteséből csak egy maradt, Csornay Boldizsár PhD tudományos főigazgató-helyettes. Ám mielőtt hivatalosan is B. Szabó János váltotta őt e poszton, több hónapig gyakorlatilag ő helyettesítette Káslert.

Érdemes lenne megkérdezni Csornayt, milyen meggyőzésnek engedve lépett hátra B. Szabó javára.

Érdemes lenne megkérdezni Hankó Balázs PhD vezetői kinevezésekért/felmentésekért felelős volt ágazati minisztert az alábbiakról. Miért nem töltötte fel a főigazgatóhelyettesi pozíciókat? Miért legitimálta B. Szabót utólag főigazgatóhelyettesként? Miért hosszabbította meg 2025 márciusában újabb egy évre az akkor már egészségügyi ellátás alatt álló Kásler főigazgatói megbízatását?

Egy költségvetési intézmény esetében sosem lenne haszontalan ezek tisztázása. És nem elsősorban azért, mert ebbe a zavaros helyzetbe robbant be az I/10-es koponya ügye.

Gábor Emese 2023 óta végzett az LGYKA-ban arcrekonstrukciós munkát; szorgalmi feladat gyanánt eredményeit konferenciaelőadás és társszerzős szaktanulmány formájában is közölte, III. Béla és Anna királyné arc-újraalkotását az Alba Regia évkönyv 2023-as kiadásában. Az arcrekonstrukciók a székesfehérvári Szűz Mária Bazilikában eltemetett középkori uralkodók és előkelők koponyái alapján készültek a 2008-ban kiadott antropológiai kötet képanyagának figyelembevételével.

Gábor Emese felfigyelt az egyik Székesfehérvárott előkerült középkorú férfi és Corvin János időközben Lepoglaván (Horvátország) feltárt csontvázának, jelesül a koponyák morfológiai hasonlóságára. A székesfehérvári halott az I/10-es „elnevezést” kapta a szakirodalomban, és sajátosságai alapján eddig Habsburg Albert (†1439) és Hunyadi Mátyás (†1490) király jött szóba. (A morfológiai hasonlóságok miatt „lászlógyulás” köreinkben az „Igazságos I/10-es” tréfás elnevezéssel éltünk.) A téma hordereje miatt újabb szorgalmi szaktanulmányt tervezett Gábor Emese, hiszen az ő feladata „csupán” az arcmások elkészítése volt.

Az antropológus társszerzővel és lektorral megerősített dolgozat szerzői közé bevenni szántuk Kásler Miklóst; ez a fajta „tiszteleti” részvétel szokás a szakmában, s mivel Kásler professzor a királycsontok kutatásának szervezésében elévülhetetlen érdemeket szerzett, ezért gondoltuk illőnek ezt a gesztust. Ezért kórházi betegágyánál kerestük fel, amikor is aláírta a beleegyező nyilatkozatot. Azonban később szóbeli értesülésből megtudtuk, hogy eláll a szerzői névsorban való részvétel szándékától.

Ez a váltás nem volt jellemző arra a Kásler Miklósra, akit 2013 óta személyesen ismertem. Itt sajnos fel kell vetni annak kérdését, hogy Kásler professzor utolsó hónapjaiban mennyire volt döntésképessége birtokában, milyen tájékoztatást kapott az MKI ügyeiről, s beszélhetünk-e nála a hospitalizáció hatásáról. Kegyeleti okokból nem akarok e kérdésnél elidőzni, de témánk miatt annyit meg kell jegyeznem, hogy B. Szabó szavai – „Ő az utolsó pillanatig kontrollált, ellenőrzött és döntéseket hozott.” – nem is annyira a valóságábrázolást, mint a már halott emberre való teljes felelősség-áthárítást célozzák.

Eközben szivárgott ki a sajtónyilvánosságra „a hír”: