Íme, a Hun Birodalom legnagyobb rejtélyei – történész és régész ered a titkok nyomába

5. A hunok kulturális identitása
Szabados György az elején leszögezte, hogy ennek több vetülete van: állami és etnikai identitásforma; illetve, hogy ezek mikor hogyan hatnak egymásra. Mivel élő politikai formációkról van szó, ezek folyamatosan változnak, teszi hozzá. A történész épp a jelen lévő régész kutatásaira hivatkozva kifejtette: a Hun Birodalomban volt egy erőteljes germán jelenlét, germán hangsúly, de például iráni csoportokkal is számolhatunk az íjfeszítő sztyeppei réteg mellett.
Hangsúlyozza: a sztyeppe-államok úgy működtek, hogy ha lojalitást tapasztaltak egy adott csoporttól, akkor azt békén hagyták az identitásával együtt.
A fejedelmi udvarban többnyelvűség és kulturális sokszínűség uralkodhatott,
hiszen a központ a diplomácia elosztója is volt, így a kulturális kontaktus „az elit szintjén nagyon működött”, de ezen belül megmaradtak eredeti identitásukban bizonyos csoportok. Amikor aztán 453-ban szétesett a birodalom, ezek a csoportok elkezdtek újra látszani a történetírók számára. Itt nincs akkora rejtély:
az állami elitet a hunok adták, de a birodalom ugyanolyan vegyes képződmény volt, mint az Avar Kaganátus
később – amelynek alaplakosságát avar és hun népek közé sorolták bizánci történetírók.
A Hun Birodalomnak van egy nagyon-nagyon vegyes kulturális identitása régészeti szempontból nézve, ám a megelőző kultúrák tovább élő, tovább fejlődő elemein belül a hunokat meghatározni nagyon nehéz – véli Kiss P. Attila régész.
4. Közös őshaza
„Mi az, hogy őshaza?” – teszi föl a kérdést Szabados György
. Vannak a régi, alapvetően „szociáldarwinista ihletésű, nyelvészeti prekoncepcióktól súlyosbított, úgynevezett őstörténeti krumplik”,
mondja. A „krumpli” itt azt jelenti, hogy őshazaként egy szabálytalan ovális vonalat rajzolunk a térképre – emlékeztet az általános iskolákból jól ismert képre.
Hangsúlyozza:
„Szerintem az őshazától, mint ilyen fogalomtól, azért is érdemes búcsút venni – és inkább egy tágabb őstörténeti tér fogalmára gondolni –, hiszen a kora középkori etnogenezis több szálon futó, több helyről beágazó, többfelé leágazó, hálózatszerű cselekvésrendszer volt.
Nem úgy működött, mint egy lineáris modell, vagyis krumpli–nyíl–végállomás.”
Vannak természetesen gócpontok, amelyeket történetileg, vagy akár régészetileg is meg lehet határozni, „tehát nem kívánok a nihilista hiperkritika vétségébe esni”. A gócpontokat inkább állomásoknak érdemes nevezni, vagy korábbi szállásterületeknek – szögezi le.
Kiss P. Attila kifejtette, hogy valóban egy óriási térben, az Uráltól Belső-Ázsiáig tudjuk behatárolni a magyarság, illetve a korábbi hunok kulturális, etnikai születésének a bölcsőjét. Ez egy folyamatosan mozgó eurázsiai csatorna, nem véletlen, hogy
a genetika is a 2020-as évektől kezdve egyre inkább kimutatta bizonyos esetekben a belső-ázsiai kapcsolatot.
A magyarság létrejöttének a gócpontja olyan helyen van, ahol Belső-Ázsia és Kelet-Európa között folyamatos a mozgás – foglalja össze a régész.