Íme, a Hun Birodalom legnagyobb rejtélyei – történész és régész ered a titkok nyomába

Az M5 História a hunokkal kapcsolatos tíz legvitatottabb kérdést vette át nemrég szakemberek segítségével. A csatorna vendégei Szabados György történész, a László Gyula Kutatóközpont és Archívum igazgatója és Kiss P. Attila régész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézet adjunktusa voltak.

A történelemben nagy port kavaró hunok máig a történelem iránt érzékeny olvasók érdeklődésének a középpontjában állnak, ami nem véletlen: számos titok, izgalmas rejtély fűződik hozzájuk, nem beszélve arról, hogy

harcias, nomád lovasnép voltak, akárcsak a magyarok, és egykor a központjuk is a Kárpát-medencében volt.

Egy kis „módszertan”: a kevésbé fogós kérdések irányából a fogósabbak felé tartanak a kutatók a műsorban, mi is követjük őket.

10. Koponyatorzítás

Mindkét kutató úgy vélte, a koponyatorzítás kérdése a legegyértelműbb, az első helyen áll a biztosan megválaszolható rejtélyek körében. A régész szakértő elmondta:

mindent tökéletesen tudunk magáról a folyamatról.

A hun kor előestélyén, Eurázsiából érkező szokásról van szó, ami a hunokkal jelent meg Európában. A kérdés az lehet, miért torzították ezeket a bizonyos koponyákat? Erről sok interpretáció született, de nem tudjuk pontosan. Kiss P. Attila a folyamatról elmondta:

már gyerekkorban kétoldalról „elkötötték” a koponyákat, hosszúkássá téve a fejeket,

így alakultak ki a csúcsos koponyaformák.

9. Attila kardja

A szakemberek egyetértettek abban, hogy a Bécsben őrzött, „Attila-kardjaként” elhíresült fegyver nem lehet a hun királyé, hiszen a tárgy a 10. században készülhetett. Szabados György ugyanakkor felhívja a figyelmet:

van a tárgy és van a tárgyra értett hagyomány,

ezeket külön kell választanunk. Fizikailag tehát ez nem lehetett Attila kardja, ám eleve létezett egy Attila kardja hagyomány, ami „ráértődött” egy későbbi magyar kardra.

8. Csodaszarvas-monda

A történész szerint egyértelmű, hogy a csodaszarvas-monda egy „eredeti etnikus hagyomány”, de

csodaszarvas-mondája nem csak a magyarságnak volt,

hanem más egyéb, hasonló kultúrájú népeknek is, beleértve a hunokat – erre régi írott kútfőkben és kaukázusi folklóranyagban egyaránt van párhuzam-anyag.

A régész hasonlóan látja: általános eurázsiai motívumról beszélünk, amelynek minden esetben megvan az egyes kulturális közösségre vagy etnikumra való adoptációja, és a motívum már a vaskortól a tárgyi régészeti leletanyagból is ismert.