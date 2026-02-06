Ft
02. 06.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Epstein-botrány Weber Magyar Péter

Zelenszkij, a Tisza és az ukrán ügynökök – Földi László és Horváth József az Erőtérben

2026. február 06. 12:00

Vége a színjátéknak: ami most zajlik, az nem politikai vita, hanem titkosszolgálati művelet. Zsarolható brüsszeli vezetők, Zelenszkij emberei a spájzban és a Lázárinfóra küldött provokátorok, mind ugyanannak a gépezetnek a részei. Visszafordíthatatlan folyamatok indultak el, ahol a józan észt felváltja a külső parancs.

null

Itt az Erőtér legújabb adása Földi László, titkosszolgálati szakértővel és Horváth Józseffel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatójával. 

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • Hideg telünk van, de a tavasz az forró lesz
  • Az ukránok már a spájzban vannak
  • Az ukránok jönnek mennek, a Tisza az ukránokkal jön és megy

 

A teljes műsor itt tekinthető meg:

 

 

csulak
2026. február 06. 12:59
nagyon jo beszelgetes
states-2
2026. február 06. 12:40
Az egész ellenzéknek hazudott komcsi csürhe ukrán ügynök, Tiszarral és a pszichopatával együtt.
lemez
2026. február 06. 12:18
Igy igaz.Észnél kell lennúnk.Ez a pszhipata elmebeteg mindenre is képes.Úgy mennek utánna vérre éhes emberei mint a szekta.Ha csoportos ómgyilkosságot hirdetne sok vele menne.Ó soha nem is volt és lesz politikus.Ö egy terrotista.
