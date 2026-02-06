Zelenszkij, a Tisza és az ukrán ügynökök – Földi László és Horváth József az Erőtérben

Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat
Magyar Péter ukrán kémként azonosított szimpatizánsának „biztos információja” van arról, mit fognak tenni. És ezt egy podcastban el is mondta.
Vége a színjátéknak: ami most zajlik, az nem politikai vita, hanem titkosszolgálati művelet. Zsarolható brüsszeli vezetők, Zelenszkij emberei a spájzban és a Lázárinfóra küldött provokátorok, mind ugyanannak a gépezetnek a részei. Visszafordíthatatlan folyamatok indultak el, ahol a józan észt felváltja a külső parancs.
Itt az Erőtér legújabb adása Földi László, titkosszolgálati szakértővel és Horváth Józseffel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatójával.
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:
