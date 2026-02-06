Zelenszkij, a Tisza és az ukrán ügynökök – Földi László és Horváth József az Erőtérben

2026. február 06. 12:00

Vége a színjátéknak: ami most zajlik, az nem politikai vita, hanem titkosszolgálati művelet. Zsarolható brüsszeli vezetők, Zelenszkij emberei a spájzban és a Lázárinfóra küldött provokátorok, mind ugyanannak a gépezetnek a részei. Visszafordíthatatlan folyamatok indultak el, ahol a józan észt felváltja a külső parancs.

Itt az Erőtér legújabb adása Földi László, titkosszolgálati szakértővel és Horváth Józseffel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatójával. A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások: Hideg telünk van, de a tavasz az forró lesz

Az ukránok már a spájzban vannak

Az ukránok jönnek mennek, a Tisza az ukránokkal jön és megy

A teljes műsor itt tekinthető meg:

