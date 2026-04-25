szabadságharcok Zrínyi Ilona II. Rákóczi Ferenc Thököly Imre

A fiatal Rákóczi Ferenc úgy érezte, útjában áll a nevelőapjának

2026. április 25. 14:57

Legendás kuruc hadvezérként tiszteljük, ám II. Rákóczi Ferenc nevelőapjaként már kevésbé volt példamutató. Következzék Thököly Imre élete!

2026. április 25. 14:57
null
Sal Endre
Sal Endre

Thököly Imre a felvidéki Késmárkon született 1657 szeptemberében, dúsgazdag családban. A família ötödik gyermekeként látta meg a napvilágot, a két bátyja csecsemőként meghalt, így ő lett az egyetlen fiú örökös. Az édesanyjára, Gyulaffy Máriára szinte nem is emlékezhetett, hiszen a kisfiú csupán kétéves volt, mikor az asszony meghalt. 

Thököly beleszületett a Habsburg-ellenes világba, 

az édesapja, Thököly István részt vett a Wesselényi-féle összeesküvésben. A megtorlás során a császári sereg ostrom alá vette Árva várát. A falak mögött lelte halálát Thököly István is, ám a fiát, még a vár kapitulációja előtt kiszöktette és Erdélybe menekítette. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron
 

A 13 éves Thököly Imre árvaként élt tovább, a család hatalmas felvidéki birtokait pedig a császári udvar elkobozta. Erdélyben I. Apafi Mihály fejedelem pártfogása mellett nőtt fel, s ott vált végképp a Habsburg-ellenes felkelés központi alakjává. 

1679-ben ismerkedett meg a nála 14 évvel idősebb özveggyel, Zrínyi Ilonával. 

Thököly számára nem Zrínyi volt az első kínálkozó lehetőség, Teleki Mihály erdélyi fejedelmi főtanácsos lányával, Annával járt jegyben, a frigytől erdélyi kapcsolatainak megerősítését remélte. Nem tudjuk biztosan, hogy Thököly mikor küldte vissza a Teleki-lánynak a jegygyűrűt, de végül ez történt. 

Zrínyi Ilonának özvegyként képviselnie kellett saját és gyermekei érdekeit is. 1680-ban ebédre hívta Thökölyt és tisztjeit, amellyel magára haragította anyósát, Báthory Zsófiát, aki szókimondó levélben azt írta, ha élne a fia, I. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona férje, akkor 

„megpökné ezt”

Gyöngyösi István, a kor közismert poétája nem kevesebb mint 498 strófából álló költeményt írt Thököly és Zrínyi Ilona házasságáról. Ebben szerepel, hogy „Az helynek asszonya látja nagy szívesen /Változtatja gyászát, öltözik színyesen.” 

Zrínyi Ilona portréja. Forrás: MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

Még ebben az esztendőben Báthory Zsófia elhunyt, így elhárultak az akadályok a házasság elől. 

A nászt 1682. június 15-én Munkácson tartották, II. Rákóczi Ferenc csupán hatéves volt ekkor. 

Thököly Imre és Zrínyi Ilona egybekelését a történetírás egyértelműen politikai házasságnak tekinti, ugyanakkor magánlevelezésükből kitűnik, hogy a nehéz időkben valódi szövetséget kötöttek egymással. 

II. Rákóczi Ferenc fejedelem nem egy esetben lesújtó véleménnyel volt nevelőapjáról, erről tanúskodnak a vallomásaiban megfogalmazott gondolatok. Rákóczi szerint Thököly azon ügyködött, hogy megszerezze a Rákóczi-család várait és birtokait, ezzel pedig stabillá tegye hatalmát, valamint fáradhatatlanul azon dolgozott, hogy őt háttérbe szorítsa, eltűntesse. „Mily boldog lettem volna, Uram, ha érettebb ítélőképességgel elébed tudtam volna tárni 

mindazt a nyomorúságot, mellyel kilencéves koromig gyötörtek, hogy legyöngítve kimúljék gyermeki szervezetem.” 

Rákóczi arra utalt, hogy Thököly hadi táborba vitte, ahol „hőségben és fagyban, mikor pedig gyakran szomjaztam, még gyakrabban éheztem és fáztam”. Egy esetet is említett, amikor súlyos beteg lett: „…bár erősen gyötört a vérhas, nem volt orvosom (ugyanis mostohaapámék nem akartak olyan orvost fogadni, aki életben maradásomért fáradozott volna)…” 

II. Rákóczi Ferenc portréképe. Forrás: MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

II. Rákóczi Ferenc gúnyosan fogalmazott, mikor Thököly Imre Bécsnél elszenvedett vereségéről írt: „Thököly fejvesztett menekülésbe kezdett, bár senki nem üldözte (mert így zavarod meg a gonoszokat, ó, örök bölcsesség!)”. Rákóczi szerint a törökök kegyeit kereső Thököly Imre őt túszként akarta Konstantinápolyba küldeni: „csak később mondta el nekem egy bizalmas tanácsos, hogy elhatározta, magával visz, mert, mint mondta, ügyei rosszul álltak, és 

el volt rá szánva, hogy a törökök kételkednek hűségében, kész, mint túszt Konstantinápolyba küldeni.” 

Rákóczi vallomásaiban szereplő túszügynek nincs írásos nyoma, csak a fejedelem meglátására hagyatkozhatunk. 

Thököly Imre sírja Izmitben. Fotó: MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

Thököly Imrét az 1699-es, karlócai békekötés után, – amely a Habsburgok győzelmét jelentette a törökök felett – az Oszmán Birodalom belső területére, a Márvány-tenger partjára száműzték. Ettől kezdve az Európa-szerte közismert kuruc vezér háttérbe szorult. Öt évvel később, 

1705 szeptemberében, 48 évesen hunyt el a kis-ázsiai Izmitben, és ott is temették el. 

A száműzetésbe vele tartó Zrínyi Ilona ekkor már két éve nem élt. Thököly Imre 1906 óta Késmárkon, szülővárosa evangélikus templomában nyugszik, oda szállították ugyanis a hamvait, valamint azt a domborművet is, amely a legendás kuruc vezér izmiti sírját díszítette két évszázadon át.

Nyitókép: Thököly Imre egy későbbi festményen. Forrás: MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

Következik: II. Rákóczi Ferenc ifjúkora

Forrás: 

R. Várkonyi Ágnes: A fejedelem gyermekkora. Móra, Budapest, 1989.

Köpeczi Béla: Tanulmányok a kuruc szabadságharcok történetéből. Akadémia Kiadó, Budapest, 2004.

Rákóczi Ferenc: Vallomások, emlékiratok.

 

 

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. április 25. 15:17
Mint látható alább nem mindenki tiszteli, sajnos még mindig vannak az ellenséghez húzó labancok.
0
0
akitiosz
2026. április 25. 15:16
"Legendás kuruc hadvezérként tiszteljük" Felső-Magyarország és Erdély fejedelmeként is tiszteljük.
0
0
Csomorkany
2026. április 25. 15:03
Hát, elég szemét tetű volt világéletében. A legnagyobb magyar történelemhamisítások egyike, hogy nemzeti hőst csináltak belőle.
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!