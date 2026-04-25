A fiatal Rákóczi Ferenc úgy érezte, útjában áll a nevelőapjának

Thököly Imre a felvidéki Késmárkon született 1657 szeptemberében, dúsgazdag családban. A família ötödik gyermekeként látta meg a napvilágot, a két bátyja csecsemőként meghalt, így ő lett az egyetlen fiú örökös. Az édesanyjára, Gyulaffy Máriára szinte nem is emlékezhetett, hiszen a kisfiú csupán kétéves volt, mikor az asszony meghalt.

Thököly beleszületett a Habsburg-ellenes világba,

az édesapja, Thököly István részt vett a Wesselényi-féle összeesküvésben. A megtorlás során a császári sereg ostrom alá vette Árva várát. A falak mögött lelte halálát Thököly István is, ám a fiát, még a vár kapitulációja előtt kiszöktette és Erdélybe menekítette.