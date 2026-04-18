Az ostromtól nem felünk: így védte Munkács várát Zrínyi Ilona

A gyermek II. Rákóczi Ferencről az ostromnapló is említést tett. Sokszor megnézte a sáncokat, lement a Latorcáig „egyszersmind a várat is kívül megkerülte ő nagysága, az egész praesidiummal (őrséggel). Hogy bémentünk volna: a kapu előtt az egész seregnek rendet állván, ő nagyságát lövéssel köszöntötték; ő nagysága is, hogy a kapun bémentünk a tiszteket mind, úgymint kapitányokat, hadnagyokat maga eleibe híván, igaz hűségüket, fáradságokat szépen megköszönte.”

A fiatal II. Rákóczi Ferenc egy későbbi ábrázoláson. Forrás: MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

Az osztrák sas karmából azonban nem volt menekvés. 1687-ben Aeneas Sylvius von Caprara jelentős sereggel ostromolta a munkácsi várat, miközben a védők készletei fogytán voltak. Zrínyi Ilona így tájékoztatta minderről Béthune márkit. „Minden reménnyel fel kell hagynom, nem maradt más hátra, csak az, hogy a legfenségesebb király jóindulatához folyamodjak, pártfogását kérjem a magam, árváim és minden itt tartózkodó hívem megmentése érdekében. Mostanáig megvoltak az eszközeim, hogy a védőket kötelességük teljesítésére fogjam és hűségükben megtartsam.

Most viszont azt tapasztalom, hogy magukban nem bíznak, külső segítségben nem reménykednek többé.

Ellenben egyre inkább adnak az ellenség szavára. Legtöbbjük harci kedve megtört, hűségük megingott. Jól tudja ezt az ellenség, és minden alkalmat megragad, hogy fenyegetésekkel és ígérgetésekkel elcsábítsa őket.” Zrínyi Ilona a levélben kifejtette: a katonákat fizetség és élelem nélkül megtartani sokáig már nem lehet, ami a vár feladásához vezethet. Félt, hogy lázadás tör ki a várban, aminek beláthatatlan következményei lehetnek. Azt kérte a márkitól, hogy a francia udvar járjon el az osztrákoknál, hogy a vár feladása esetén senkinek se essen bántódása és szabad elvonulást kapjon, így a megadás „csak kellemetlenségekkel járna és nem követné javaink feláldozását, személyünk, árváink és hűséges híveink véres pusztulását.”