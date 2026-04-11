Saját kamarásával akarták megöletni a gyermek II. Rákóczi Ferencet

Ugyancsak fontos szerepet töltött be a gyermek Rákóczi életében Kőrössy György kamarás, aki a gyermek épségéért is felelt. Szükség is volt erre a szolgálatra, hiszen Zrínyi Ilona 1682-ben levetette az özvegyi fátylat és Thököly Imre felesége lett.

Zrínyi Ilona, a fejedelem édesanyja. Forrás: MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

Thököly a csupán hétéves Rákóczit magával vitte a hadi táborokba, ahol Kőrössy vigyázott rá. Ő készítette a gyermek ételeit, ő ápolta, ha beteg lett, és senkit sem engedett a közelébe, mivel félő volt, hogy a gyermek életére törnek. A fejedelem a vallomásaiban felidézte a gyermekkori traumát: „Borzadva emlékszem vissza, mint valami rémálomra, hogy a törökök és a tatárok Bécs alól miként hurcolták rabságba a keresztényeket, miként fosztották ki őket” – írta.

A fiatal Rákóczi egyszer életveszélybe került, a táborba betörő törökök elől Kőrössy menekítette ki a gyermeket, a karjaiba vette és úgy rohant el vele.

Kőrössy senkiben sem bízott, így az orvosokban sem, és jóval később elmesélte, hogy valaki kastélyt és uradalmat ígért neki, ha megmérgezi a gyereket. Mindez 1683 nyarán történt, amikor Rákóczi hétéves volt.