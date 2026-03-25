03. 25.
szerda
jegybank Varga Mihály érme forint bankjegy Mi Hazánk

Bevezetnék az 50 ezer forintos bankjegyet – nagy kérdés, ki legyen rajta!

2026. március 25. 15:32

Az 5 forintos érme idejétmúlt, új, nagyobb címletű bankjegy bevezetése lenne indokolt – állítja a Mi Hazánk politikusa.

Melyik kormányzónk legyen az új bankjegyen: Horthy Miklós vagy Kossuth Lajos? – tette fel a kérdést közösségi oldalán a Mi Hazánk alelnöke, aki – a készpénz melletti kiállás jeléül – az 5 forintos érme helyett 50 ezer forintos bankjegy bevezetését szorgalmazta Varga Mihály jegybankelnöknek címzett parlamenti kérdésében.

Novák Előd szerint az infláció miatt 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

idejétmúlt lett az 5 forintos érme, miközben új, nagyobb címletű bankjegyek bevezetése válna indokolttá,

ezért az 50 ezer forintos bankjegy bevezetését vetette fel. Az Index cikke szerint a politikus érvelésében a forint vásárlóerejének romlására és a készpénzhasználat szerepére hivatkozott.

Forrás: Facebook

Az országgyűlési képviselő saját közösségi oldalán azt írta, az 5 forintos érme már a saját anyagköltségét sem éri meg, sőt színesfémhulladékként kilóra többet ér, mint fizetőeszközként. „Az MNB közel húsz éve vonta be a forgalomból az 1 és 2 forintos érméket, akkor 

ez a nemzetgazdasági szinten 3-4 milliárd forintos megtakarítást eredményezett. 

Az EU-rekord magyar inflációs mutatókkal elértéktelenedett 5 forintosok kivezetése így indokolttá vált” – fogalmazott.

Ezzel párhuzamosan, mint írta, 

be kellene látni, hogy az 50 ezer forintos bankjegyek bevezetése is szükséges az elmúlt 25 év inflációja miatt, hiszen a 20 ezresek 2001-es forgalomba bocsátásakor a legnagyobb bankjegy annyit ért, mint ma körülbelül 62 ezer forint.

„Hiába telt el több mint negyed évszázad, nem került sor újabb címletek bevezetésére, talán mert ez is kifejezné a tényt: a forint vásárlóereje sokat gyengült 2001 óta” – érvelt a politikus. 

Hozzátette, a 2025-ös év végi adatok alapján a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete Magyarországon 789 200 forint volt a KSH szerint, aminek kifizetéséhez már negyven darab húszezres bankjegyre lenne szükség, azaz a korábbi mennyiségek nyolcszorosára, tehát ez alapján akár már a 100 000 forintos címletet kellene kibocsátani, „ha nem félne az MNB beismerni a forint vásárlóerejének elértéktelenedését”.

A jegybank egyelőre nem reagált közleményben a felvetésre, így nem ismert, hogy napirenden van-e az 5 forintos kivezetése vagy új bankjegy bevezetése.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Silcon
2026. március 25. 15:55
Honthy Hanna és Rózsa Sándor, mert k.va betyár világ lesz! - szólt a vicc úgy 20 éve.
Lami66
•••
2026. március 25. 15:48 Szerkesztve
Szerintem az áradó tiszában állva pisáló huncut mosolyú Orbán, közvetlenül előtte egy vizből kinyúló kéz amely diktafont szorongat.
fogas paduc
2026. március 25. 15:47
Thúry György, a verhetetlen bajnok, vagy Báthory István - ő az, aki le tudta győzni az oroszokat --- 3x is....
nuevoreynuevaley
2026. március 25. 15:45
Binjamin Netanjahu
