Bevezetnék az 50 ezer forintos bankjegyet – nagy kérdés, ki legyen rajta!

Melyik kormányzónk legyen az új bankjegyen: Horthy Miklós vagy Kossuth Lajos? – tette fel a kérdést közösségi oldalán a Mi Hazánk alelnöke, aki – a készpénz melletti kiállás jeléül – az 5 forintos érme helyett 50 ezer forintos bankjegy bevezetését szorgalmazta Varga Mihály jegybankelnöknek címzett parlamenti kérdésében.
Novák Előd szerint az infláció miatt
idejétmúlt lett az 5 forintos érme, miközben új, nagyobb címletű bankjegyek bevezetése válna indokolttá,
ezért az 50 ezer forintos bankjegy bevezetését vetette fel. Az Index cikke szerint a politikus érvelésében a forint vásárlóerejének romlására és a készpénzhasználat szerepére hivatkozott.
Az országgyűlési képviselő saját közösségi oldalán azt írta, az 5 forintos érme már a saját anyagköltségét sem éri meg, sőt színesfémhulladékként kilóra többet ér, mint fizetőeszközként. „Az MNB közel húsz éve vonta be a forgalomból az 1 és 2 forintos érméket, akkor
ez a nemzetgazdasági szinten 3-4 milliárd forintos megtakarítást eredményezett.
Az EU-rekord magyar inflációs mutatókkal elértéktelenedett 5 forintosok kivezetése így indokolttá vált” – fogalmazott.
Ezzel párhuzamosan, mint írta,
be kellene látni, hogy az 50 ezer forintos bankjegyek bevezetése is szükséges az elmúlt 25 év inflációja miatt, hiszen a 20 ezresek 2001-es forgalomba bocsátásakor a legnagyobb bankjegy annyit ért, mint ma körülbelül 62 ezer forint.
„Hiába telt el több mint negyed évszázad, nem került sor újabb címletek bevezetésére, talán mert ez is kifejezné a tényt: a forint vásárlóereje sokat gyengült 2001 óta” – érvelt a politikus.
Hozzátette, a 2025-ös év végi adatok alapján a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete Magyarországon 789 200 forint volt a KSH szerint, aminek kifizetéséhez már negyven darab húszezres bankjegyre lenne szükség, azaz a korábbi mennyiségek nyolcszorosára, tehát ez alapján akár már a 100 000 forintos címletet kellene kibocsátani, „ha nem félne az MNB beismerni a forint vásárlóerejének elértéktelenedését”.
A jegybank egyelőre nem reagált közleményben a felvetésre, így nem ismert, hogy napirenden van-e az 5 forintos kivezetése vagy új bankjegy bevezetése.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP