Bevezetnék az 50 ezer forintos bankjegyet – nagy kérdés, ki legyen rajta!

„Hiába telt el több mint negyed évszázad, nem került sor újabb címletek bevezetésére, talán mert ez is kifejezné a tényt: a forint vásárlóereje sokat gyengült 2001 óta” – érvelt a politikus.

Hozzátette, a 2025-ös év végi adatok alapján a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete Magyarországon 789 200 forint volt a KSH szerint, aminek kifizetéséhez már negyven darab húszezres bankjegyre lenne szükség, azaz a korábbi mennyiségek nyolcszorosára, tehát ez alapján akár már a 100 000 forintos címletet kellene kibocsátani, „ha nem félne az MNB beismerni a forint vásárlóerejének elértéktelenedését”.

A jegybank egyelőre nem reagált közleményben a felvetésre, így nem ismert, hogy napirenden van-e az 5 forintos kivezetése vagy új bankjegy bevezetése.

