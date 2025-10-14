Ft
csatlakozás Brüsszel Montenegró Von der Leyen uniós csatlakozás uniós tagság Ursula von der Leyen EU Európai Bizottság Európai Unió

Azonnal a lovak közé csapott Von der Leyen: „Karnyújtásnyira van az uniós tagság”

2025. október 14. 15:46

Magabiztos kijelentést tett az Európai Bizottság elnöke.

2025. október 14. 15:46
null

Montenegró európai uniós tagsága karnyújtásnyira van, és most érkezett el az idő, hogy az Adria-parti ország a lehető leggyorsabban és legintenzívebben haladjon ezen az úton – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke kedden Montenegróban.

Von der Leyen Milojko Spajic montenegrói miniszterelnökkel együtt nyitotta meg az első Montenegró-EU beruházási konferenciát, amely az „okos és fenntartható gazdasági fejlődés” témájára összpontosított. A rendezvényen négy új európai beruházási projektet is bemutattak, amelyek a montenegrói gazdaságot erősítik.

„A jogállamiság és a közbeszerzések átláthatósága terén végrehajtott reformok világos üzenetet küldenek: Montenegró komolyan gondolja európai céljait, és megbízható hely a befektetések számára” – hangsúlyozta az Európai Bizottság elnöke.

Von der Leyen méltatta a montenegrói kormány reformpolitikáját és eddigi eredményeit, kiemelve, hogy az ország számos vonzó befektetési lehetőséget kínál.

„Montenegró rendkívüli potenciállal rendelkezik, de a beruházások még nem érték el ennek mértékét. Arra biztatom a befektetőket, hogy ne várják meg az ország hivatalos uniós csatlakozását, most kell megragadniuk a lehetőséget” – fogalmazott.

Spajic hangsúlyozta, hogy az EU Montenegró legfontosabb stratégiai partnere és legnagyobb befektetője. „Montenegró kicsi, de lehetőségei hatalmasak. Sokszínű társadalmunk nem gyengeség, hanem előny, gondolkodásmódunkban és értékeinkben már most az EU-hoz tartozunk– mondta.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

bandee1
2025. október 14. 16:46
FELZABÁLHATNÁ EGY FARKAS FALKA EZT A RETEK KURVÁT! EURÓPA SíRÁSÓJA! AMIKOR BESZÉLNEK HOZZÁ AZ EP-BEN, AZ A KURVA MEG MINTHA MEG SEM HALLANÁ, CSAK MEREVEN NÉZ ELŐRE, MINT VALAMI OSTOBA PICSAFEJŰ ÉS AKKOR ILYEN HÜLYÉN PISLOG!
Válasz erre
0
0
Vata Aripeit
2025. október 14. 16:41
Vmi 600 milliót (vagy 6milliárdot?) kellene az usába is befektetni + a NATO-nak tett igéret..+ esik szét az eu, pénz a zselénél.....mit fektet ez be montenegróba? Ezek nem fordítva ülnek a lovon, ezeknek lovuk sincs...
Válasz erre
2
0
borsos-2
2025. október 14. 16:41
A szokásos hazudozós lózungokat böfögi a nyanya. Hiteget és amikor dönteni kell, kitalálnak valami újabb lehetetlen feltételt... Simán kinézem, hogy az ukikkal összekapcsolva akar felvételről dönteni, hogy sarokba szorítsa a Főnit.
Válasz erre
4
0
kir2vik
2025. október 14. 16:36
"„A jogállamiság és a közbeszerzések átláthatósága terén végrehajtott reformok világos üzenetet küldenek: Montenegró komolyan gondolja európai céljait, és megbízható hely a befektetések számára” – hangsúlyozta az Európai Bizottság elnöke." Akadna-e egy magyar eu-s tisztviselő, aki egy az egyben leírná a magyar és a montenegrói jogállamisági és átláthatósági törvényeket úgy egymás mellett? Persze, lehet, hogy gyermekvédelmi törvényük még nincs, de valahogy gyanítom, hogy nem sok különbség lehet.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!