Azonnal a lovak közé csapott Von der Leyen: „Karnyújtásnyira van az uniós tagság”

Montenegró európai uniós tagsága karnyújtásnyira van, és most érkezett el az idő, hogy az Adria-parti ország a lehető leggyorsabban és legintenzívebben haladjon ezen az úton – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke kedden Montenegróban.

Von der Leyen Milojko Spajic montenegrói miniszterelnökkel együtt nyitotta meg az első Montenegró-EU beruházási konferenciát, amely az „okos és fenntartható gazdasági fejlődés” témájára összpontosított. A rendezvényen négy új európai beruházási projektet is bemutattak, amelyek a montenegrói gazdaságot erősítik.

„A jogállamiság és a közbeszerzések átláthatósága terén végrehajtott reformok világos üzenetet küldenek: Montenegró komolyan gondolja európai céljait, és megbízható hely a befektetések számára” – hangsúlyozta az Európai Bizottság elnöke.

Von der Leyen méltatta a montenegrói kormány reformpolitikáját és eddigi eredményeit, kiemelve, hogy az ország számos vonzó befektetési lehetőséget kínál.

„Montenegró rendkívüli potenciállal rendelkezik, de a beruházások még nem érték el ennek mértékét. Arra biztatom a befektetőket, hogy ne várják meg az ország hivatalos uniós csatlakozását, most kell megragadniuk a lehetőséget” – fogalmazott.