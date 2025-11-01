Elhagyta Shane Tusupot a magyar szupertehetség – már meg is van, hol folytatja

Jackl korábban Európa-bajnoki arany- és ezüstérmet szerzett a 2024-es Eb-n, ám idén a szingapúri felnőtt-világbajnokságon egyetlen számában sem jutott tovább, sőt a romániai junior vb-n sem volt képes kiugró teljesítményre.

Igaz a hír, Vivi október eleje óta velem készül, kimondhatjuk, hogy újra én vagyok az edzője”

– válaszolta a lapnak Kocsis Márta, ám nem akart belemenni a részletekbe, mindössze annyit tett hozzá: