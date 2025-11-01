Elhagyta Shane Tusupot a magyar szupertehetség – már meg is van, hol folytatja

Shane Tusup visszatért – mutatjuk, hol lesz edző Hosszú Katinka volt férje
A Budapesti Honvédban folytatja a pályafutását az Európa-bajnok úszó, Jackl Vivien és edzője, Shane Tusup.
Véget érhet Jackl Vivien kálváriája.
Hosszú, kudarcokkal teli hónapok után végre rendeződhet Jackl Vivien helyzete. Mint ismert, a tehetséges 17 éves úszó az év elején igazolt a Budapest Honvédhoz, ahol Shane Tusuppal kezdett el dolgozni. Az elmaradó eredmények már egy ideje előrevetítették a váltást, amely most be is követezett. Jackl egyelőre hivatalosan marad a fővárosi klub sportolója, de visszatér korábbi edzőjéhez, és újra Tatabányán készül Kocsis Márta irányításával – írja a Magyar Nemzet.
Jackl korábban Európa-bajnoki arany- és ezüstérmet szerzett a 2024-es Eb-n, ám idén a szingapúri felnőtt-világbajnokságon egyetlen számában sem jutott tovább, sőt a romániai junior vb-n sem volt képes kiugró teljesítményre.
Igaz a hír, Vivi október eleje óta velem készül, kimondhatjuk, hogy újra én vagyok az edzője”
– válaszolta a lapnak Kocsis Márta, ám nem akart belemenni a részletekbe, mindössze annyit tett hozzá:
„Dolgozunk, nekem csak az a fontos, hogy Vivi jól legyen, most semmi más nem számít” – hangsúlyozta a szakember, aki azt még kijelentette, hogy Jackl nem indul a debreceni rövid pályás ob-n.
Az edző lobbanékony természetét nem mindenki tudja kezelni.
Fotó: MTI/Illyés Tibor