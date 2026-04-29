Meglepő kijelentés az FTC magyar klasszisától: az elhízása segített mindenkit agyba-főbe verni

Betlehem rárontott az olimpiai bajnokra – megvan Milák Kristóf első győzelme
Jackl Vivien révén megszületett az első Európa-bajnoki szint a Sopronban zajló úszó országos bajnokságon. Milák sorozatban hatodszor diadalmaskodott.
Az elhízása is segíthette abban, hogy két arany- és egy ezüstérmet szerzett a nyílt vízi úszók ibizai világkupa-állomásán. Betlehem Dávid őszintén beszélt a súlyproblémáiról.
Nagyot ment a nyílt vízi úszók ibizai világkupa-állomásán Betlehem Dávid, hiszen két arany- és egy ezüstéremmel zárt. A 10 kilométeren Párizsban olimpiai bronzérmes úszó a Nemzeti Sportrádiónak adott egy érdekes interjút, melyben arról beszélt: az elhízása is segítette abban, hogy elérje ezeket a sikereket.
„Éreztem előtte a beleki edzőtáborban is, hogy jól megy, de azt hittem, a hideg víz és a hullámok nem kedveznek nekem.
Lehet, hogy kicsit híztam és ezért sikerült ilyen jól.
A verseny elvitte a figyelmemet, így nem volt annyi energiám arra, hogy a hideggel foglalkoztam. De már megyünk tovább hétvégén Szardíniára, ahol hasonló körülmények között kell versenyezni” – árulta el Betlehem, aki Ibizán 10 km-en és a 3 km-es kieséses sprintben lett első, 5 km-en pedig második.
Az FTC úszója ezután részletesebben is kitért a hízására.
Egy év alatt négy kilót híztam, lehet, pont ez kellett, hogy azon a fokon ússzak, ahol kell. Augusztusban elmentem egy nagyobb pihenőre, aztán azzal piszkáltak, hogy kicsit duci vagyok. A hónapok alatt pedig nem ment le a súly, inkább átalakult izommá, szerintem már nem duci, hanem testesebb vagyok. A hideg vízben ez mindenképp előny, így nem fogytam ki az utolsó körre.”
Betlehem péntektől Olaszországban, Szardínián versenyez, de már ott lebeg a szemei előtt a 2028-as, Los Angeles-i olimpia is.
„Nagyon motivál, túlvagyunk már a félidőn is. Nem izgulok, inkább várom, azon vagyok, hogy minél jobb állapotban legyek” – jelentette ki.
Nyitókép: MANAN VATSYAYANA / AFP