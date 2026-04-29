Meglepő kijelentés az FTC magyar klasszisától: az elhízása segített mindenkit agyba-főbe verni

A verseny elvitte a figyelmemet, így nem volt annyi energiám arra, hogy a hideggel foglalkoztam. De már megyünk tovább hétvégén Szardíniára, ahol hasonló körülmények között kell versenyezni” – árulta el Betlehem, aki Ibizán 10 km-en és a 3 km-es kieséses sprintben lett első, 5 km-en pedig második.

Betlehem Dávid a meghízásról

Az FTC úszója ezután részletesebben is kitért a hízására.

Egy év alatt négy kilót híztam, lehet, pont ez kellett, hogy azon a fokon ússzak, ahol kell. Augusztusban elmentem egy nagyobb pihenőre, aztán azzal piszkáltak, hogy kicsit duci vagyok. A hónapok alatt pedig nem ment le a súly, inkább átalakult izommá, szerintem már nem duci, hanem testesebb vagyok. A hideg vízben ez mindenképp előny, így nem fogytam ki az utolsó körre.”

Betlehem péntektől Olaszországban, Szardínián versenyez, de már ott lebeg a szemei előtt a 2028-as, Los Angeles-i olimpia is.