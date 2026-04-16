Betlehem rárontott az olimpiai bajnokra – megvan Milák Kristóf első győzelme

Milák Kristóf az első győzelmét aratta, Betlehem Dávid nyerte a nap slágerdöntőjét, Jackl Vivien révén pedig megszületett az első Európa-bajnoki szint a Sopronban zajló úszó országos bajnokság csütörtöki versenynapján.

A nap első döntőjében, férfi 200 méter pillangón az olimpiai bajnok Milák Kristóf visszalépése miatt egyértelműen Márton Richárd volt a favorit, végül azonban a 17 éves Antal Dávid remek hajrával, egyéni csúccsal diadalmaskodott.