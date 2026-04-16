Jackl Vivien Milák Kristóf Betlehem Dávid

Betlehem rárontott az olimpiai bajnokra – megvan Milák Kristóf első győzelme

2026. április 16. 20:45

Jackl Vivien révén megszületett az első Európa-bajnoki szint a Sopronban zajló úszó országos bajnokságon. Milák sorozatban hatodszor diadalmaskodott.

null

Milák Kristóf az első győzelmét aratta, Betlehem Dávid nyerte a nap slágerdöntőjét, Jackl Vivien révén pedig megszületett az első Európa-bajnoki szint a Sopronban zajló úszó országos bajnokság csütörtöki versenynapján.

A nap első döntőjében, férfi 200 méter pillangón az olimpiai bajnok Milák Kristóf visszalépése miatt egyértelműen Márton Richárd volt a favorit, végül azonban a 17 éves Antal Dávid remek hajrával, egyéni csúccsal diadalmaskodott.

Ugyanebben a számban a nőknél Jackl Vivien és Kertész Boróka óriási csatát vívott egymással, s holtversenyben csaptak be az első helyen.

Férfi 100 méter gyorson az olimpiai negyedik Németh Nándor és Milák Kristóf párharcát várták a nézők, a két kiválóság nem is okozott csalódást, végül a kétszeres ötkarikás „pillangókirály” jobb benyúlásának köszönhetően nyert, és sorozatban hatodszor diadalmaskodott ebben a számban.

A „sztárfutamban”, 800 méter gyorson csapott össze egymással a rövidpályán világ- és Európa-bajnok Sárkány Zalán, valamint a nyíltvízi úszás olimpiai bajnoka és bronzérmese, Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid. Párizs aranyérmese az utolsó fordulóból egy testhossznyi előnnyel indult neki a végén,

Betlehem azonban hatalmas hajrát vágott ki, és az utolsó öt méteren rárontott jó barátjára, és a benyúlással, egyetlen századdal megelőzte őt.

Sárkány a harmadik helyen végzett.

Az ob második napján megszületett az első Európa-bajnoki szint: a 17 éves Jackl Vivien 1500 méter gyorson 16:12.16 perces eredménnyel teljesítette a leghosszabb medencés távot, ezzel a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott kvalifikációs idő (16:17.31) alá került.

Jackl, Betlehem, Milák: a nap győztesei

férfiak
200 m pillangó

1. Antal Dávid (Bátori Sárkány ÚE) 1:56.45 perc
2. Márton Richárd (Budapesti Honvéd SE) 1:56.59
3. Holló Balázs (Egri Úszó Klub) 1:58.38

100 m gyors

1. Milák Kristóf (Budapesti Honvéd SE) 48.36 másodperc
2. Németh Nándor (FTC) 48.44
3. Szabó Szebasztián (BVSC-Zugló) 49.16

200 m mell

1. Zombori Gábor (UTE) 2:15.35 perc
2. Eszenyi Ábel (DKSE Dunaújváros) 2:17.08
3. Börzsei Zalán (UNI Győri Úszó SE) 2:18.71

800 m gyors

1. Betlehem Dávid (FTC) 7:48.08 perc
2. Rasovszky Kristóf (FTC) 7:48.09
3. Sárkány Zalán (Balaton ÚK) 7:49.44

4x200 m gyorsváltó

1. FTC 7:19.30 perc
2. Budapesti Honvéd SE 7:28.69
3. UNI Győri Úszó SE 7:29.22

nők
200 m pillangó

1. Jackl Vivien (Budapesti Honvéd SE) és Kertész Boróka (A Jövő SC) 2:10.36 perc
3. Miszlai Mira (Kőbánya SC) 2:12.92

100 m gyors

1. Ugrai Panna (BVSC-Zugló) 54.24 másodperc
2. Senánszky Petra (Debreceni Sportiskola) 55.44
3. Orbán Boróka (FTC) 56.36

200 m mell

1. Békési Eszter (BVSC-Zugló) 2:30.44 perc
2. Vass Brigitta (UNI Győri Úszó SE) 2:30.64
3. Zámbori Hanna (BVSC-Zugló) 2:30.71

1500 m gyors

1. Jackl Vivien (Budapesti Honvéd SE) 16:12.16 perc
2. Késely Ajna (BVSC-Zugló) 16:20.95
3. Mihályvári-Farkas Viktória (FTC) 16:27.50

4x200 m gyorsváltó

1. BVSC-Zugló 8:10.59
2. A Jövő SC 8:14.77
3. FTC 8:16.07

(MTI)

Fotó: MTI/Derencsényi István

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
westend
2026. április 16. 21:13
Jackl egész jó, mióta otthagyta a Tusupot... Miláknak is gratula, meg a hosszútávosoknak!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!