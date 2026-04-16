hann endre Tisza Párt országgyűlési választás 2026 M1 Magyar Péter Fidesz Orbán Viktor választás

Így szerzett kétharmadot Magyar Péter: bement Hann Endre a köztévébe, majd kiterítette a lapjait

2026. április 16. 21:39

A Medián vezetője szerint „telibe találták” a végeredményt.

A Fidesz nagymértékben elutasított a fiatal generációk számára, a „fiatalok lázadása” nagy szerepet játszott a Tisza Párt győzelmében az országgyűlési választáson – mondta Hann Endre, a Medián vezetője csütörtökön az M1 aktuális csatornán.

A műsorban elhangzott, a Tisza Párt kétharmados győzelmével bebizonyosodott, hogy a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet pontosan tudja mérni a hazai közvélemény alakulását, a belföldi listák, szavazatok arányát 1 százalékponton belül jelezték előre.

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Mint fogalmaztak, a két „nagy párt”, a Fidesz és a Tisza tekintetében „telibe találták” a végeredményt.

Hann Endre leszögezte, hogy – mint arról már hónapok óta, sőt éves távlatban is beszámoltak – szakadéknak nevezhető különbség figyelhető meg a különböző életkori csoportok pártpreferenciái között. A különbség annyira nagy, hogy „szinte nehezen felfogható” – jelentette ki, majd arról is beszélt, hogy a fiatalok sokkal nagyobb mértékben érdeklődtek az utóbbi hónapokban a politika iránt, mint korábbi kampányok alkalmával.

A korábbi tapasztalat az volt, a fiatalokat nehéz rábeszélni arra, hogy elmenjenek szavazni,

mindig inkább az idősebb generációk voltak azok, akik állampolgári kötelességként voksoltak, de most a fiatalokat nagyon nagy mértékben lehetett mozgósítani – magyarázta, majd hozzátette, hogy ebben nemcsak politikai és gazdasági okok játszottak szerepet, hanem „kulturális, ízlésbeli” tényezők is.

A Fidesz mai imázsával szemben, „élén Orbán Viktorral, aki ma már azért nem egészen tekinthető fiatalnak”, egy fiatal, dinamikusabb kihívó sokkal több vonzerőt jelentett az ifjúság számára – fejtette ki a Medián vezetője Magyar Péterre, a Tisza elnökére utalva. Hozzáfűzte, hogy az életkori tényezőkkel összefüggésben az iskolázottabbak a Tiszára, a kistelepülésen élők a Fideszre szavaztak, bár ez „a hajrában mintha kiegyenlítődött volna”.

Arra is kitért, hogy a Mi Hazánk eredményét azért mérték alul, mert a radikális jobboldali szavazók inkább rejtőzködnek,

mint például a Fidesz szavazói, mivel a nyilvánosságban sok kritika éri őket.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Beliczay László

 

Almassy
2026. április 16. 22:04
Ez az a Medián amelyik 90-százalékos részvételből indult ki, ugye. Akkor Hann Endre szépen vegyen vissza az arcból és köszönje meg a ki nem érdemelt bocsánat kéréseket, mert egy olyan szélhámost látunk aki maga is meglepődött hogy bejött az egyik hazugsága.
kislaci
2026. április 16. 22:03
Remélem Magyar Péter kirendeli Hann Endrét és a Mediánt a KSH felügyeleti szerveként. Van mit tanulniuk tőle. Továbbá a beszántásuk előtt a nézőpontot, a XXI. százat intézetet és a többi fizetett hazug intézetnek a dolgozóit a Medián által szervezett kötelező oktatásra kötelezik.
fapadopulos
2026. április 16. 21:59
Pár év és a mai tisza szavazó hülyegyerekek azt is letagadják hogy valaha hallottak pszichopetiről.
bagoly-29
2026. április 16. 21:59
Ja, elismertétek, hogy az infantilis, mama hoteles, se dolgozni, se tanulni nem akaró, bulizó, drogozó idióták nyerték meg a Tiszának a választást, de semmi felelőséget nem vállalva a döntésükért!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!