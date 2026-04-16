Így szerzett kétharmadot Magyar Péter: bement Hann Endre a köztévébe, majd kiterítette a lapjait

A Medián vezetője szerint „telibe találták” a végeredményt.
A Fidesz nagymértékben elutasított a fiatal generációk számára, a „fiatalok lázadása” nagy szerepet játszott a Tisza Párt győzelmében az országgyűlési választáson – mondta Hann Endre, a Medián vezetője csütörtökön az M1 aktuális csatornán.
A műsorban elhangzott, a Tisza Párt kétharmados győzelmével bebizonyosodott, hogy a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet pontosan tudja mérni a hazai közvélemény alakulását, a belföldi listák, szavazatok arányát 1 százalékponton belül jelezték előre.
Mint fogalmaztak, a két „nagy párt”, a Fidesz és a Tisza tekintetében „telibe találták” a végeredményt.
Hann Endre leszögezte, hogy – mint arról már hónapok óta, sőt éves távlatban is beszámoltak – szakadéknak nevezhető különbség figyelhető meg a különböző életkori csoportok pártpreferenciái között. A különbség annyira nagy, hogy „szinte nehezen felfogható” – jelentette ki, majd arról is beszélt, hogy a fiatalok sokkal nagyobb mértékben érdeklődtek az utóbbi hónapokban a politika iránt, mint korábbi kampányok alkalmával.
A korábbi tapasztalat az volt, a fiatalokat nehéz rábeszélni arra, hogy elmenjenek szavazni,
mindig inkább az idősebb generációk voltak azok, akik állampolgári kötelességként voksoltak, de most a fiatalokat nagyon nagy mértékben lehetett mozgósítani – magyarázta, majd hozzátette, hogy ebben nemcsak politikai és gazdasági okok játszottak szerepet, hanem „kulturális, ízlésbeli” tényezők is.
A Fidesz mai imázsával szemben, „élén Orbán Viktorral, aki ma már azért nem egészen tekinthető fiatalnak”, egy fiatal, dinamikusabb kihívó sokkal több vonzerőt jelentett az ifjúság számára – fejtette ki a Medián vezetője Magyar Péterre, a Tisza elnökére utalva. Hozzáfűzte, hogy az életkori tényezőkkel összefüggésben az iskolázottabbak a Tiszára, a kistelepülésen élők a Fideszre szavaztak, bár ez „a hajrában mintha kiegyenlítődött volna”.
Arra is kitért, hogy a Mi Hazánk eredményét azért mérték alul, mert a radikális jobboldali szavazók inkább rejtőzködnek,
mint például a Fidesz szavazói, mivel a nyilvánosságban sok kritika éri őket.
Ezt is ajánljuk a témában
(MTI)
Nyitókép: MTI/Beliczay László