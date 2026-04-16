„A miniszterelnök elnök a hazai pályának mondható Patrióta csatornán adott interjút. Először beszélt hosszabban a kétharmados vereség óta. 1.Önkritika. Elismerte, hogy a Fidesz nagy vereséget szenvedett, teljes megújulásra van szükség. Ő a felelős a vereségért. Szerinte a Tisza üzenete erősebb volt, és nem döntöttek rosszul a tiszások.

2. Folytatás. Orbán ennek ellenére nem mond le az elnöki posztról, és vállalja a párt újjászervezését. Szívesen »kivezeti a csapatot« újra a pályára, de szertáros is lesz, ha úgy dönt a párt. Kérdés, hogy ezek után, lesz-e kihívója Orbánnak.