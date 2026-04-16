Washington üzent Teheránnak: az USA kész eszkalálni a háborút a tűzszünet után
A Pentagon szerint az újabb csapások esetén már az iráni infrastruktúra és energetikai létesítmények is célponttá válhatnak.
Nem látta előre a nagy vereséget, de nem mond le.
„A miniszterelnök elnök a hazai pályának mondható Patrióta csatornán adott interjút. Először beszélt hosszabban a kétharmados vereség óta. 1.Önkritika. Elismerte, hogy a Fidesz nagy vereséget szenvedett, teljes megújulásra van szükség. Ő a felelős a vereségért. Szerinte a Tisza üzenete erősebb volt, és nem döntöttek rosszul a tiszások.
2. Folytatás. Orbán ennek ellenére nem mond le az elnöki posztról, és vállalja a párt újjászervezését. Szívesen »kivezeti a csapatot« újra a pályára, de szertáros is lesz, ha úgy dönt a párt. Kérdés, hogy ezek után, lesz-e kihívója Orbánnak.
3. Nem látta előre. Orbán azt mondta, nem látta előre ezt a vereséget, akkor másképp kampányolt volna. Ez az üzenet abból a szempontból érdekes, hogy Orbán a folytatásra úgy kér felhatalmazást, hogy az állítása szerint csúnyán benézte végig ezt a kampányt.
4. Sorcsere. »Akik most bejutottak az Fidesz frakcióba, azok nem azok az emberek, akikre szükségünk lesz« – vagyis Orbán megüzente jó pár embernek a felmondást, egyben támogatókat is gyűjt a Fidesz-listáról. Hiszen valószínűleg az lesz képviselő, aki támogatja az elnöki folytatást.”
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
