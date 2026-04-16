Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
patrióta tisza miniszterelnöki kommunikációs főosztály kaiser ákos üzenet vereség orbán

Orbán a tagadás fázisában

2026. április 16. 21:48

Nem látta előre a nagy vereséget, de nem mond le.

null
Dull Szabolcs
„A miniszterelnök elnök a hazai pályának mondható Patrióta csatornán adott interjút. Először beszélt hosszabban a kétharmados vereség óta. 1.Önkritika. Elismerte, hogy a Fidesz nagy vereséget szenvedett, teljes megújulásra van szükség. Ő a felelős a vereségért. Szerinte a Tisza üzenete erősebb volt, és nem döntöttek rosszul a tiszások. 

2. Folytatás. Orbán ennek ellenére nem mond le az elnöki posztról, és vállalja a párt újjászervezését. Szívesen »kivezeti a csapatot« újra a pályára, de szertáros is lesz, ha úgy dönt a párt. Kérdés, hogy ezek után, lesz-e kihívója Orbánnak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

3. Nem látta előre. Orbán azt mondta, nem látta előre ezt a vereséget, akkor másképp kampányolt volna. Ez az üzenet abból a szempontból érdekes, hogy Orbán a folytatásra úgy kér felhatalmazást, hogy az állítása szerint csúnyán benézte végig ezt a kampányt. 

4. Sorcsere. »Akik most bejutottak az Fidesz frakcióba, azok nem azok az emberek, akikre szükségünk lesz« – vagyis Orbán megüzente jó pár embernek a felmondást, egyben támogatókat is gyűjt a Fidesz-listáról. Hiszen valószínűleg az lesz képviselő, aki támogatja az elnöki folytatást.”

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
cint04
2026. április 16. 23:35
Ide is kiteszem: poloska egyenlege jelenleg: minusz 143MRD HUF és ez csak az első megszólalása...
Almassy
2026. április 16. 23:35
Szabi, még sok szójalatet kell meginni mire táncolhasz Orbán politikai-sírján. Lehet, hogy már táncolni se fogsz tudni...
tohotom
2026. április 16. 23:28
Szabika egye fene én lemondok rólad.
nzoltan-818
•••
2026. április 16. 23:19 Szerkesztve
Hogy Orbán lemond, vagy sem az a Fidesz és a saját magán ügye, döntése, de semmimódon nem befolyásolhatja a döntésüket a Tisza óhaj-sóhaj vágy-igények teljesítése. Remélem hogy marad, mert tapasztalata, tudása alapvetően fontos a megújuláshoz.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!