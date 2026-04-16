Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
04. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 16.
csütörtök
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
erő pentagon tűzszünet egyesült államok usa

Washington üzent Teheránnak: az USA kész eszkalálni a háborút a tűzszünet után

2026. április 16. 18:26

A Pentagon szerint az újabb csapások esetén már az iráni infrastruktúra és energetikai létesítmények is célponttá válhatnak.

2026. április 16. 18:26
Az Egyesült Államok hadereje készen áll az Irán elleni csapások folytatására fokozott erővel, ha a tűzszünet lezárul - közölte Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter csütörtökön.

A miniszter a Pentagon sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy egy folytatódó katonai műveletben az Iránon belüli célpontok közé tartozik majd az infrastruktúra, valamint erőművek és egyéb energiaipari létesítmények, amennyiben az ország vezetése nem köt békemegállapodást.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Hegseth egyben azt hangoztatta - szavait a teheráni vezetésnek címezve -, hogy az Egyesült Államok erői figyelemmel követik a tűzszünet idején megtett iráni erőfeszítéseket az épségben maradt rakétaindító állások, valamint rakéták működőképessé tételére, amelyeket a lebombázott létesítmények környékén »ásnak ki«.

A miniszter megjegyezte, hogy az amerikai és iráni katonai képességek közötti különbség miatt "ez a harc egyenlőtlen", és rámutatott, hogy Irán azt tudja felhasználni, ami még maradt raktáraiban, miközben nem jut hadianyag-utánpótláshoz.

A miniszter arról is beszámolt, hogy az iráni kikötők köré vont blokád fenntartásában az amerikai haditengerészeti erők 10 százaléka vesz részt.

Dan Caine, az amerikai haderő egyesített vezérkarának főnöke a hadügyminisztérium sajtótájékoztatóján közölte, hogy az Egyesült Államok haditengerészete akár erőt is alkalmazva a világ bármely pontján készen áll megállítani az iráni kikötőkre vonatozó blokádot megsértő hajókat, ide értve a Csendes-óceánt is.

Azt is közölte, hogy az április 13-án életbe léptetett zárlat nyomán eddig 13 hajó volt kénytelen visszafordulni az iráni partok felé.

Egy tengerészeti hírszerzéssel foglalkozó amerikai vállalat, a Windward csütörtökön megjelent jelentése szerint ugyanakkor Irán alternatív, a Hormuzi-szorost nem érintő szállítási utakat és álcázott hajókat felhasználva mintegy 20 millió hordó kőolajat próbál exportálni.

(MTI)

Nyitókép: Kawnat HAJU / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. április 16. 19:08
Mindeközben a mai nap az amerikai haderő feladta Qasrak bázisát Szíriában az iráni és az iránnal szövetséges iraki támadások következtében. Amit tudtak azt elvitték, amit nem, azt felgyújtották.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!