Washington üzent Teheránnak: az USA kész eszkalálni a háborút a tűzszünet után

Hegseth egyben azt hangoztatta - szavait a teheráni vezetésnek címezve -, hogy az Egyesült Államok erői figyelemmel követik a tűzszünet idején megtett iráni erőfeszítéseket az épségben maradt rakétaindító állások, valamint rakéták működőképessé tételére, amelyeket a lebombázott létesítmények környékén »ásnak ki«.

A miniszter megjegyezte, hogy az amerikai és iráni katonai képességek közötti különbség miatt "ez a harc egyenlőtlen", és rámutatott, hogy Irán azt tudja felhasználni, ami még maradt raktáraiban, miközben nem jut hadianyag-utánpótláshoz.

A miniszter arról is beszámolt, hogy az iráni kikötők köré vont blokád fenntartásában az amerikai haditengerészeti erők 10 százaléka vesz részt.