Pénteken megkezdődik a Tisza-kormány megalakításának folyamata

Ennek keretében szó lesz a képviselők mandátumának igazolásáról, az eskütételhez kapcsolódó dokumentumok aláírásának menetéről, valamint magának az alakuló ülésnek a lebonyolításáról is. Az egyeztetéseken kitérnek az ülésrend kialakítására, a tisztségviselők megválasztásának előkészítésére, továbbá az Országgyűlés bizottsági rendszerének felállítására is.

Emellett külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések is napirendre kerülnek.

A tárgyalásokat az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója vezeti majd.