Ukrán–magyar-találkozó Franciaországban: Bondárt megdicsérték, Olijnyikova posztolt

Bondár vs. Olijnyikova: lenullázta ellenfelét a magyar

Olijnyikova az összecsapás előtt nem élezte tovább az ellentétet, beérte annyival, hogy képeket osztott meg közösségi oldalán, a WTA pedig a magyar játékos továbbjutással végződő előző mérkőzéséről posztolt videót. Bondár Harmony Tan elleni győzelmének egyik jelenete, egy változatos labdamenet után még a magyar teniszező is megtapsolta ellenfelét. A szövetség hivatalos honlapján Bondár nagy dicséretet zsebelt be, mindenkit lenyűgözött az ominózus pont utáni reakciójával.

A csütörtök esti mérkőzésen végül három szettben ezúttal a magyar lány diadalmaskodott: Bondár 6:0, 4:6, 6:0-lal vágott vissza ukrán ellenfelének és ezzel bejutott a torna negyeddöntőjébe, ahol a román Cirstea lesz az ellenfele.