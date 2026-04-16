Ukrán–magyar-találkozó Franciaországban: Bondárt megdicsérték, Olijnyikova posztolt

Újra összejött a pikáns párosítás. A kézfogására ezúttal sem számíthatott Bondár Anna, de visszavágott ukrán ellenfelének.
Mint arról februárban beszámoltunk, pikáns magyar–ukrán párharcra került sor a kolozsvári tenisztorna második fordulójában, amely előtt Olekszandra Olijnyikova kijelentette, nem fog majd kezet Bondár Annával. Döntését azzal indokolta, hogy a magyar teniszező 2022-ben részt vett egy oroszországi bemutató tornán! A sors most ismét összehozta őket, ezúttal Franciaországban.
A roueni WTA 250-es, salakpályás női tenisztorna 2. fordulójában tehát ismét farkasszemet nézhetett egymással a két hölgy, a negyeddöntőbe jutásról döntő meccset a centerpályán rendezték meg, komoly érdeklődés mellett. Mint ismert, a kolozsvári esetnek komoly visszhangja lett,
a tetovált ukránnak azóta ráadásul több olyan mérkőzése is volt, amelyen szintén nem fogott kezet Oroszországhoz valamelyest köthető ellenfelével.
Április elején az orosz születésű, de december óta üzbég színekben versenyző Polina Kugyermetova ellen is így tett Charlestonban – írja a Magyar Nemzet.
Olijnyikova az összecsapás előtt nem élezte tovább az ellentétet, beérte annyival, hogy képeket osztott meg közösségi oldalán, a WTA pedig a magyar játékos továbbjutással végződő előző mérkőzéséről posztolt videót. Bondár Harmony Tan elleni győzelmének egyik jelenete, egy változatos labdamenet után még a magyar teniszező is megtapsolta ellenfelét. A szövetség hivatalos honlapján Bondár nagy dicséretet zsebelt be, mindenkit lenyűgözött az ominózus pont utáni reakciójával.
A csütörtök esti mérkőzésen végül három szettben ezúttal a magyar lány diadalmaskodott: Bondár 6:0, 4:6, 6:0-lal vágott vissza ukrán ellenfelének és ezzel bejutott a torna negyeddöntőjébe, ahol a román Cirstea lesz az ellenfele.
Fotó: MTI/EPA/Neil Hall