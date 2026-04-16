Gulyás Gergely boszorkányüldözéstől tart a Tisza-győzelem után (VIDEÓ)

Washington üzent Teheránnak: az USA kész eszkalálni a háborút a tűzszünet után
A Pentagon szerint az újabb csapások esetén már az iráni infrastruktúra és energetikai létesítmények is célponttá válhatnak.
Gulyás Gergely szerint a Tisza boszorkányüldözésre készülhet, noha nincs miért bosszút állnia. A Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Hír TV-ben arról beszélt, hogy
Azt is jelezte, hogy konstruktív ellenzékiségre készül, és nem keresné a választási vereség fideszes felelősét sem. A Tisza Párt tervezett boszorkányüldözése kapcsán a miniszter hangsúlyozta, hogy meg kell védeniük az olyan tiszteletben álló személyeket és jól működő intézményeket, akiket és amelyeket alaptalanul támadnak. Mindezzel a miniszter elsősorban a Magyar Péter által többször is lemondásra felszólított Sulyok Tamásra, illetve az Orbán Balázs irányítása alatt működő MCC-re utalt, amely jelentős Mol- és Richter-részvények birtokában van. Magyar korábban világossá tette, hogy az intézmény vagyonelemeinek jó részét visszavenné az államnak.
Gulyás Gergely szerint ilyesmire Magyar Péter nem kapott felhatalmazást.
A miniszter úgy fogalmazott, hogy a „kétharmados többséggel nagyon sok mindent meg lehet változtatni, de mégiscsak: van boszorkányüldözés, meg van jogállam”. Hozzátette, hogy a magyar jogállamiság a Fidesz-kormányoknak is köszönhetően elég erős. Miután a műsorvezetővel hosszan beszélgettek arról, hogy a Tisza Párt győzelme Ukrajna számára tűnik nagy sikernek, Gulyás egyetértőleg idézte egy meg nem nevezett képviselőtársát, aki azt javasolta, hogy „mutassák meg, hogy egy ellenzéki párt lehet normális is”.
Ezt is ajánljuk a témában
