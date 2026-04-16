Gulyás Gergely boszorkányüldözéstől tart a Tisza-győzelem után (VIDEÓ)

Gulyás Gergely szerint a Tisza boszorkányüldözésre készülhet, noha nincs miért bosszút állnia. A Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Hír TV-ben arról beszélt, hogy

nem érdemes a választási vereségért a párton belüli felelősöket keresni, legfeljebb az okokat kell majd megtalálni.

Azt is jelezte, hogy konstruktív ellenzékiségre készül, és nem keresné a választási vereség fideszes felelősét sem. A Tisza Párt tervezett boszorkányüldözése kapcsán a miniszter hangsúlyozta, hogy meg kell védeniük az olyan tiszteletben álló személyeket és jól működő intézményeket, akiket és amelyeket alaptalanul támadnak. Mindezzel a miniszter elsősorban a Magyar Péter által többször is lemondásra felszólított Sulyok Tamásra, illetve az Orbán Balázs irányítása alatt működő MCC-re utalt, amely jelentős Mol- és Richter-részvények birtokában van. Magyar korábban világossá tette, hogy az intézmény vagyonelemeinek jó részét visszavenné az államnak.