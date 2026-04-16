Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
04. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
tisza sulyok tamás orbán balázs vereség Magyar Péter miniszter

Gulyás Gergely boszorkányüldözéstől tart a Tisza-győzelem után (VIDEÓ)

2026. április 16. 21:25

A miniszter szerint nem érdemes a választási vereségért a párton belüli felelősöket keresni, legfeljebb az okokat kell majd megtalálni.



Gulyás Gergely szerint a Tisza boszorkányüldözésre készülhet, noha nincs miért bosszút állnia. A Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Hír TV-ben arról beszélt, hogy

nem érdemes a választási vereségért a párton belüli felelősöket keresni, legfeljebb az okokat kell majd megtalálni.

Azt is jelezte, hogy konstruktív ellenzékiségre készül, és nem keresné a választási vereség fideszes felelősét sem. A Tisza Párt tervezett boszorkányüldözése kapcsán a miniszter hangsúlyozta, hogy meg kell védeniük az olyan tiszteletben álló személyeket és jól működő intézményeket, akiket és amelyeket alaptalanul támadnak. Mindezzel a miniszter elsősorban a Magyar Péter által többször is lemondásra felszólított Sulyok Tamásra, illetve az Orbán Balázs irányítása alatt működő MCC-re utalt, amely jelentős Mol- és Richter-részvények birtokában van. Magyar korábban világossá tette, hogy az intézmény vagyonelemeinek jó részét visszavenné az államnak.

Gulyás Gergely szerint ilyesmire Magyar Péter nem kapott felhatalmazást. 

A miniszter úgy fogalmazott, hogy a „kétharmados többséggel nagyon sok mindent meg lehet változtatni, de mégiscsak: van boszorkányüldözés, meg van jogállam”. Hozzátette, hogy a magyar jogállamiság a Fidesz-kormányoknak is köszönhetően elég erős. Miután a műsorvezetővel hosszan beszélgettek arról, hogy a Tisza Párt győzelme Ukrajna számára tűnik nagy sikernek, Gulyás egyetértőleg idézte egy meg nem nevezett képviselőtársát, aki azt javasolta, hogy „mutassák meg, hogy egy ellenzéki párt lehet normális is”.

Nyitókép forrása: A HírTv YouTube-oldala

***

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szim-patikus
2026. április 16. 22:03
Nem értem miért rinyálsz pubikám, ha nem vagy boszorkánymester. (szóval tudod, hogy kiérdemelted?)
Válasz erre
0
0
sanyago
2026. április 16. 21:59
"Magyar korábban világossá tette, hogy az intézmény vagyonelemeinek jó részét visszavenné az államnak." Ehhez még a 2/3-is kevés
Válasz erre
0
0
kislaci
•••
2026. április 16. 21:57 Szerkesztve
Orbán napi egymillió eurós büntetést hagyott az országra, csak mert nem nyújthatják be az országban a menedékkérelmeket, amiket mind el lehetne utasítani. Ennyi volt az unió feltétele, hogy ne szerbiába meg bosznia-hercegovinába kelljen ezért menni. Egy migránst se kellett volna kötelezően befogadni! Ez az elmúlt két évben 800 millió euró büntetés! Ezen kívül az alkalmatlan kormány további 2 milliárd eurót bukott el olyan ügyekkel, amiknek semmi köze nem volt migránsokhoz, a szijjártó féle élősködőket kellett volna kidobni a kuratóriumokból! Ennyi.
Válasz erre
1
1
wadcutter
2026. április 16. 21:30
pedig igény lenne rá
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!