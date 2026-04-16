Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
04. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
tisza párt dobrev klára fidesz Magyar Péter orbán viktor

Földindulás: lezárult egy korszak, jön a Tisza-kormány

2026. április 16. 14:57

Kétharmados felhatalmazást kapott a rekordrészvétellel zajló országgyűlési választáson a Tisza Párt. Orbán Viktor miniszterelnök elismerte a Fidesz választási vereségét, és gratulált Magyar Péternek. A kisebb ellenzéki pártok közül egyedül a Mi Hazánk maradt talpon.

Gabay Dorka, Nagy Gábor és Szalai Laura írása a Mandiner hetilapban

Rekordmagas, csaknem 80 százalékos részvétel mellett zajlott a 2026-os országgyűlési választás, vagyis nagyjából 6 millió ember járult az urnákhoz. Lapzártánkkor 

a Tisza Párt több mint 3,1 millió listás szavazatot tudhat magáénak, a Fidesz–KDNP 2,3 milliót, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 340 ezret.

 A listás arányokat vizsgálva megállapítható, hogy 1998 óta ez a jelenlegi kormánypártok leggyengébb eredménye: akkor a voksok 29,48 százalékát kapták, most a 38,43 százalékát. A szavazatszámok állása alapján a Tisza 137, a Fidesz–KDNP 56, a Mi Hazánk pedig 6 helyet szerzett a parlamentben.

ORBÁN Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor: Újraindul a munka 

A kormányfő vasárnap este fél tíz előtt állt ki a szimpatizánsok elé a Bálna Honvédelmi Központban, amikor a szavazatok alig több mint felét összesítették. Ezt megelőzően felhívta Magyar Pétert, a Tisza Párt listavezetőjét, és gratulált a győzelméhez. A kormányfő beszédében hangsúlyozta: a választási eredmény számukra fájdalmas, de érthető és világos. „A kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták” – jelentette ki.

A Fidesz első embere köszönetet mondott a kampányban részt vevőknek, kiemelve, hogy „soha ennyien és soha ennyit nem dolgoztunk egyetlen választási kampányban sem”. Ennek eredményeként 2,3 millió szavazót sikerült szerezniük, akiknek bizalma – mint fogalmazott – a jövőben is kötelezi őket. A miniszterelnök külön megköszönte a határon túlról érkező „elsöprő erejű támogatást”, és jelezte, hogy a külhoni magyarok a jövőben is számíthatnak pártjára.

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Orbán Viktor kitért arra is, hogy a választási eredmény hosszabb távú jelentősége még nem látható. „Hogy a hazánk és a nemzet sorsa számára ez a ma esti választási eredmény mit jelent, és mi ennek a mélyebb vagy magasabb értelme, azt majd az idő eldönti” – hívta fel a figyelmet. Hozzátette, hogy ők ellenzékből is a hazát és a magyar nemzetet szolgálják majd. A jövő feladatairól szólva azt mondta, az előttük álló időszak még a sebek gyógyításáról szól, de ezt követően újraindul a munka, és egyértelművé tette, hogy a közösségek megerősítésére helyezik a hangsúlyt. „Mi nem adjuk fel. Soha, soha, soha, de soha nem adjuk fel” – szögezte le. Hétfőn pedig azt mondta egy a közösségi oldalára feltöltött videóban, hogy

 a Fidesz Magyarország legösszetartóbb politikai közössége, újjászervezik a pártot, 

és április végén választmányi gyűlést tartanak.

A kormánypárt vezető politikusai is megszólaltak hétfőn. „A siker nem végleges, a kudarc nem végzetes: a folytatás bátorsága az, ami számít” – írta Lázár János a közösségi oldalán. Aláhúzta, hogy fejet hajtanak a többség döntése előtt, a győztesnek gratulálnak, a döntéstől megrettent, biztonságra vágyó és a politikai közösségükhöz mindvégig hűséges magyaroknak pedig azt üzenik: sosem hagyják őket cserben.

Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Magyar Péter: Irány az Európai Ügyészség

A Tisza Párt elnöke tizenegy óra után tartotta meg győzelmi beszédét, és már az első megnyilatkozásai arra utaltak, hogy újfajta jogállam felépítésére készül. „Leváltottuk az Orbán-rendszert, felszabadítottuk Magyarországot” – jelentette ki a Fidesz–KDNP valaha volt legnagyobb szavazatszámát is meghaladó belföldi támogatással, illetve nyugati, főként liberális, globalista és européer körökből érkező külföldi támogatással a háta mögött. „A győzelmünk nem a Holdról, hanem minden magyar ablakból látszik. Legyen az akár a legkisebb vályogházon vagy egy sokemeletes panelházon, nagyvárosban vagy vidéken, minden ablakból látszik” – fogalmazott.

A Tisza vezetője azt mondta, hogy a több mint 3,1 millió listás szavazatot ellenszélben sikerült megszerezniük, mivel a kormánypártok mindent megtettek azért, hogy ne győzzenek. Azt nem említette, hogy korábban előre hozott választással, hamis zászlós művelettel, szabotázzsal és választási csalással vádolta meg a kormánypártokat.

GULYÁS Gergely; NACSA Lőrinc
A kormánypártok eredményváróján Nacsa Lőrinc, a KDNP frakcióvezető-helyettese és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Magyar Péter 1848. március 15-éhez és 1956. október 23-ához hasonló kegyelmi pillanatnak nevezte 2026. április 12-ét.

 Szerinte Magyarország igent mondott Európára.

 „Legyen ez is a magyar szabadság arany betűs dátuma! Nem egy párt győzelme egy másik párt felett, hanem a magyarok és a szabadság győzelme az őket elárulók felett. Legyen ez a mostani minden magyar győzelme, azoké is, akik a Tiszára szavaztak, és azoké is, akik nem” – közölte.

A következőkben felszólította a leköszönő miniszterelnököt, hogy mostantól ügyvezető kormányként járjanak el, és ne hozzanak olyan intézkedéseket, amelyek megkötik a következő kabinet kezét. Sulyok Tamás köztársasági elnököt is felszólította, hogy kérje fel őt kormányalakításra, majd távozzon hivatalából. Ugyanezt várja el a Kúria, az Országos Bírósági Hivatal, az Alkotmánybíróság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökétől, valamint az Állami Számvevőszék vezetőjétől, Windisch Lászlótól, akinek élettársa Magyar Péter volt felesége, Varga Judit.

DOBREV Klára
Dobrev Klára és a Demokratikus Koalíció teljes elnöksége lemondott a súlyos vereség után
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A kormányfőjelölt beszédében szót ejtett arról is, hogy Magyarország nem lesz következmények nélküli ország. A korábban bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos hírekkel összefüggésben megszólalni kényszerülő politikus hangsúlyozta: azoknak, akik meglopták az országot, vállalniuk kell a felelősséget, ennek érdekében feláll a vagyonvisszaszerzési hivatal. Hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján már arról beszélt, hogy az intézmény júniusban kezdheti meg működését.

Az eseményen szó esett az uniós pénzek haza­hozataláról is, amiről azt mondta: többek között antikorrupciós intézkedéseket tud vállalni cserébe, beleértve az Európai Ügyészséghez való csatlakozást. Kérdésre válaszolva kijelentette azt is, hogy a Tisza-kormány mindent el fog követni, hogy diverzifikálja az energiabeszerzést, szerinte úgy lehet a legolcsóbban beszerezni az energiát. Azt is mondta, hogy amennyiben nem kell részt venni benne, Magyarország nem akadályozza az Ukrajna megsegítését célzó, 90 milliárd eurós hitelt, amit a jelenlegi kormány a Barátság kőolajvezeték zárva tartása miatt blokkolt.

Magyar a nemzetközi kapcsolatokat érintő kérdésekre azt mondta, minden szomszédos országgal szövetségesi és baráti viszonyra fog törekedni a Tisza-kormány. Első két útja miniszterelnökként egyébként Lengyelországba és Ausztriába fog vezetni.

Biztos és bizonytalan befutók

Egyéni választókerületben kizárólag a Tisza Párt és a Fidesz–KDNP jelöltjei tudtak mandátumot szerezni. Négy évvel ezelőtt a kormánypárt színeiben induló politikusok a 106-ból 87 választó­kerületben győztek, idén ez a szám 13-ra csökkent a nem végleges adatok szerint – vagyis a Tisza jelöltjei 93 egyéni körzetben diadalmaskodhattak. 

PAKUSZA Zoltán; TOROCZKAI László; DÚRÓ Dóra; APÁTI István; NOVÁK Előd; SZABADI István; DÓCS Dávid
Toroczkai László bent tudta tartani a Mi Hazánkat a parlamentben
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Lapzártánkkor biztosan mandátumhoz jut a kormánypárt részéről Varga Gábor Fejér vármegye 5-ös számú, sárbogárdi központú választókerületében. Szabolcs­-Szatmár-Bereg megyében két körzetben is fideszes győzelem született: a mátészalkai központú 5-ös választókerületben Kovács Sándor, a vásárosnaményi központú 4-es körzetben Tilki Attila nyert. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 3-as számú, ózdi központú választókerületében Csuzda Gábor győzött, ami azt jelzi, hogy a Fidesz–­KDNP-nek sikerült megvetnie a lábát a sokáig baloldali iparvárosban és környezetében. Hajdú-Bihar vármegye 4-es számú, Berettyóújfalu-központú körzetében Vitányi István szerzett parlamenti helyet; ő 1998 óta tagja az Országgyűlésnek, és évtizedek óta a régió megkerülhetetlen alakja. Tolna megye 2-es számú, dombóvári központú választókerületében Csibi Krisztina nyert a Fidesz­–KDNP színeiben. 

Győr-Moson-Sopron vármegye 3-as számú, csornai körzetében ismét Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos jutott mandátumhoz, 

az ő nevéhez fűződik a kistelepülések fejlesztését célzó Magyar falu program, amelynek köszönhetően erős a beágyazottsága a körzetben. Jász-­Nagykun-Szolnok megye 3-as számú, karcagi központú választókerületében szintén fideszes jelölt, F. Kovács Sándor bizonyult a legerősebbnek. 

NAGY Dávid
Siralmas adatok: a Magyar Kétfarkú Kutya Párt eredményvárója Budapesten
Fotó: MTI/Balázs Attila

A Nagykunság fővárosának politikai súlya hagyományosan jelentős, korábban Varga Mihály és Fazekas Sándor is ott szerzett mandátumot.

Egyedül maradt talpon a Mi Hazánk

A kis pártok közül egyedül a Mi Hazánk Mozgalom jutott be az Országgyűlésbe. A párt a rekordmagas részvételi arány ellenére meg tudta őrizni kép­viselőinek számát. A nem hivatalos végeredmény szerint a szavazásra jogosultak 5,83 százaléka adott bizalmat a Mi Hazánknak. Határon belül 338 628, levélben pedig 2422 szavazat érkezett a pártra. Négy évvel ezelőtt 332 487 szavazatot kapott a szervezet, ami 5,88 százalékot jelentett. A 8500 voksnyi bővülés ahhoz bizonyult elégnek, hogy a következő parlamenti ciklusban is 6 fős legyen a Mi Hazánk-frakció.

A Mi Hazánk listája szerint a képviselőcsoport tagja lehet Toroczkai László pártelnök, Dúró Dóra, Apáti István, Novák Előd, Borvendég Zsuzsanna, valamint Dócs Dávid. Tekintettel azonban arra, hogy Borvendég Zsuzsanna a párt egyetlen európai parlamenti képviselője, feltételezhető, hogy az ő helyét a listán soron következő Szabadi István fogja átvenni, ebben az esetben a frakció változatlan felállással folytathatja a munkát.

MAGYAR Péter
A Tisza-elnök és csapata az eredményváró
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Toroczkai László vasárnap este azt emelte ki, hogy az eddigi parlamenti pártok közül az övé az egyetlen, amely meg tudta őrizni a támogatottságát, sőt erősödni is tudott. „Mi maradtunk egyedül talpon az összes parlamenti párt közül, melyek most megsemmisültek, összeomlottak” – húzta alá. Közölte: Orbán Viktor Magyar Péternek gratulált, ő viszont a Facebooknak és a mögötte álló szilícium-völgyi globális óriáscégnek tud gratulálni, amiért „megszerezte az első magyar miniszterelnököt”. Úgy fogalmazott: „Mi ismerjük ezeket az erőket, van már tapasztalatunk, tudjuk, milyenek, amikor ők kormányoznak, ezért arra számítunk, hogy a demokrácia állapota rohamosan romlani fog Magyarországon. Ennek előjele az is, ami most történik a Tisza eredményváró rendezvényén, ahová a nekik nem szimpatikus vagy a nem őket finanszírozó körök által támogatott médiumok munkatársait be sem engedték.” Kijelentette, hogy kiismerték Magyar Péter karakterét, és ebből le lehet vonni azt a következtetést, hogy a Tisza Párt vissza fog élni a hatalommal. „Üzenem Magyar Péternek és a Tisza Pártnak, hogy mi a legkeményebben ellen fogunk állni, amikor megpróbálják a magyar demokráciát leépíteni. Próbálkozhatnak mindennel, minket nem lehet megtörni ” – mondta.

Arra is reagált, hogy „a Rothschild-bank korábbi bankára, Franciaország jelenlegi elnöke”, Emmanuel Macron már gratulált Magyar Péternek. A Mi Hazánk elnöke úgy fogalmazott, hogy a „Macron párizsi udvarából induló” Momentum-projekt nem jött be, a volt fideszessel viszont sikerült elérni a célt.
Toroczkai „liberálglobalista diktatúra” kiépítésére számít. „De mi készen állunk a küzdelemre. Sőt, éppen ebben vagyunk a legjobbak. Most kezdődik a tánc, a Mi Hazánk erősebb lesz, mint valaha. A következő választásokon már mi leszünk a váltópárt. Nem adjuk a hazánkat!” – jelentette ki.

MAGYAR Péter
Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatója hétfő
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Dobrev Klára lemondott

Vasárnap történelmi vereséget szenvedett a baloldal, aminek előjele volt már az is, hogy a Magyar Szocialista Párt harminchat év után nem indult országgyűlési választáson. Az MSZP-ből Gyurcsány Ferenc vezetésével tizenöt éve kiváló Demokratikus Koalíció 106 egyéni választókerületi jelölttel állt rajtvonalhoz, ám a közvélemény-kutatók nem jósoltak nagy esélyt neki. Az eredmény igazolta az előrejelzéseket, a párt alig több mint 1 százalékos támogatottságot ért el vasárnap. 98 százalékos feldolgozottság alapján mindössze 67 775-en voksoltak a listájára, ebből 376 levélszavazat. Nehéz lenne megmondani, hogy négy év alatt hány támogatót veszített el a DK, hiszen a 2022-es választáson közösen indult az MSZP-vel, a Párbeszéddel, a Momentummal, az LMP-vel és a Jobbikkal. A hat párt 2022-ben 28,64 százalékos támoga­tottsággal 57 mandátumot nyert el, ebből a DK-nak 15 hely jutott.

MAGYAR Péter
A győztesek eredményvárója a budapesti Batthyány téren
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Dobrev Klára pártelnök az eredmények ismeretében úgy fogalmazott, 

nincs lelkiismeret-­furdalása, mert mindent az őt vezérlő politikai és erkölcsi parancs szerint tett.

 „Képviseltem a baloldalt és a baloldali embereket, megalkuvás és meghajlás nélkül. De ettől még le kell vonnom a következtetést: most kudarcot vallottam” – fogalmazott, majd bejelentette, mindezért ő és a párt teljes elnöksége lemond, szerinte ilyenkor egy demokratának ez a dolga. „Ez nem jelenti azt, hogy feladom, feladjuk. Minden erőmmel továbbra is a szociáldemokrácia értékeiért és a baloldali magyar emberekért fogok dolgozni. A DK közössége továbbra is a legfontosabb számomra, ott leszek, ahol ezt a kocsit tolni kell, ahol ezt a szekeret húzni kell” – mondta.

Keserves helyzetbe került

 a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, mert az 1 százalékot sem érte el, így vissza kell fizetnie a kampányra kapott költségvetési támogatást.

 A viccpárt listája a nem végleges eredmény szerint 0,82 százalékot ért el, ami kevesebb mint 48 000 voksot jelent – 2022-ben még 185 052-en szavaztak rá. Nagy Dávid listavezető-pártigazgató a lesújtó eredmény ellenére nem tűnt elégedetlennek, vasárnap este azt írta: „Gratuláltam Péternek 
az elsők között – aki immár miniszterelnökként tehet valami jót ezért az országért 16 év után. Ez óriási dolog, óriási köszi a sok tízezer embernek, aki ezt segített neki összehozni! Végre vége!” Hozzátette, ígéretéhez híven beadta lemondását, de a pártja él, folytatják a munkát.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 52 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dundi-fan3
2026. április 16. 16:06
"[...] újjászervezik a pártot [...]" Ezt nem is lehetne könnyebben megkezdeni, mint hogy ugyanazokat ültetik be a parlamentbe, akik első számú felelősei voltak a mostani bukásnak. dundi, zsolti, kövér, balekszandi, kubaszov, kósa, szilu, kocsis, lezsák, jakab,kakadu, lézer, orbánbazsi, simicskó, koptertóni, gulyásmarhaságotbeszélgeri, hídvéghi, bánki, nacsa, balla, menczervégevankicsi, soltész, budai, nyitrai, zsigmondbarna, farkasörs. Baszki, tényleg velük akartok megújulni?
Válasz erre
0
1
123321
•••
2026. április 16. 15:57 Szerkesztve
"A kisebb ellenzéki pártok közül egyedül a Mi Hazánk maradt talpon." Hál' istennek. Kösz Orbán!!!!!! (és Tisza) Szép munka.
Válasz erre
0
0
Sándor
2026. április 16. 15:54
Az nem lehet, hogy egy garázda semmirekellő pszichopata, egy mentelmi jog mögé bújt drogos bulizó pitiáner tolvaj egy bűnöző lehessen Magyarországon miniszterelnök
Válasz erre
1
0
blackorion
2026. április 16. 15:49
Ez már az utolsó szeg a Tisza koporsójában? :O
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!