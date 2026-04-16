Földindulás: lezárult egy korszak, jön a Tisza-kormány

Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt
A Tisza elnöke a választási győzelme után több állami vezető lemondását követelte.
Kétharmados felhatalmazást kapott a rekordrészvétellel zajló országgyűlési választáson a Tisza Párt. Orbán Viktor miniszterelnök elismerte a Fidesz választási vereségét, és gratulált Magyar Péternek. A kisebb ellenzéki pártok közül egyedül a Mi Hazánk maradt talpon.
Gabay Dorka, Nagy Gábor és Szalai Laura írása a Mandiner hetilapban
Rekordmagas, csaknem 80 százalékos részvétel mellett zajlott a 2026-os országgyűlési választás, vagyis nagyjából 6 millió ember járult az urnákhoz. Lapzártánkkor
a Tisza Párt több mint 3,1 millió listás szavazatot tudhat magáénak, a Fidesz–KDNP 2,3 milliót, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 340 ezret.
A listás arányokat vizsgálva megállapítható, hogy 1998 óta ez a jelenlegi kormánypártok leggyengébb eredménye: akkor a voksok 29,48 százalékát kapták, most a 38,43 százalékát. A szavazatszámok állása alapján a Tisza 137, a Fidesz–KDNP 56, a Mi Hazánk pedig 6 helyet szerzett a parlamentben.
A kormányfő vasárnap este fél tíz előtt állt ki a szimpatizánsok elé a Bálna Honvédelmi Központban, amikor a szavazatok alig több mint felét összesítették. Ezt megelőzően felhívta Magyar Pétert, a Tisza Párt listavezetőjét, és gratulált a győzelméhez. A kormányfő beszédében hangsúlyozta: a választási eredmény számukra fájdalmas, de érthető és világos. „A kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták” – jelentette ki.
A Fidesz első embere köszönetet mondott a kampányban részt vevőknek, kiemelve, hogy „soha ennyien és soha ennyit nem dolgoztunk egyetlen választási kampányban sem”. Ennek eredményeként 2,3 millió szavazót sikerült szerezniük, akiknek bizalma – mint fogalmazott – a jövőben is kötelezi őket. A miniszterelnök külön megköszönte a határon túlról érkező „elsöprő erejű támogatást”, és jelezte, hogy a külhoni magyarok a jövőben is számíthatnak pártjára.
Orbán Viktor kitért arra is, hogy a választási eredmény hosszabb távú jelentősége még nem látható. „Hogy a hazánk és a nemzet sorsa számára ez a ma esti választási eredmény mit jelent, és mi ennek a mélyebb vagy magasabb értelme, azt majd az idő eldönti” – hívta fel a figyelmet. Hozzátette, hogy ők ellenzékből is a hazát és a magyar nemzetet szolgálják majd. A jövő feladatairól szólva azt mondta, az előttük álló időszak még a sebek gyógyításáról szól, de ezt követően újraindul a munka, és egyértelművé tette, hogy a közösségek megerősítésére helyezik a hangsúlyt. „Mi nem adjuk fel. Soha, soha, soha, de soha nem adjuk fel” – szögezte le. Hétfőn pedig azt mondta egy a közösségi oldalára feltöltött videóban, hogy
a Fidesz Magyarország legösszetartóbb politikai közössége, újjászervezik a pártot,
és április végén választmányi gyűlést tartanak.
A kormánypárt vezető politikusai is megszólaltak hétfőn. „A siker nem végleges, a kudarc nem végzetes: a folytatás bátorsága az, ami számít” – írta Lázár János a közösségi oldalán. Aláhúzta, hogy fejet hajtanak a többség döntése előtt, a győztesnek gratulálnak, a döntéstől megrettent, biztonságra vágyó és a politikai közösségükhöz mindvégig hűséges magyaroknak pedig azt üzenik: sosem hagyják őket cserben.
A Tisza Párt elnöke tizenegy óra után tartotta meg győzelmi beszédét, és már az első megnyilatkozásai arra utaltak, hogy újfajta jogállam felépítésére készül. „Leváltottuk az Orbán-rendszert, felszabadítottuk Magyarországot” – jelentette ki a Fidesz–KDNP valaha volt legnagyobb szavazatszámát is meghaladó belföldi támogatással, illetve nyugati, főként liberális, globalista és européer körökből érkező külföldi támogatással a háta mögött. „A győzelmünk nem a Holdról, hanem minden magyar ablakból látszik. Legyen az akár a legkisebb vályogházon vagy egy sokemeletes panelházon, nagyvárosban vagy vidéken, minden ablakból látszik” – fogalmazott.
A Tisza vezetője azt mondta, hogy a több mint 3,1 millió listás szavazatot ellenszélben sikerült megszerezniük, mivel a kormánypártok mindent megtettek azért, hogy ne győzzenek. Azt nem említette, hogy korábban előre hozott választással, hamis zászlós művelettel, szabotázzsal és választási csalással vádolta meg a kormánypártokat.
Magyar Péter 1848. március 15-éhez és 1956. október 23-ához hasonló kegyelmi pillanatnak nevezte 2026. április 12-ét.
Szerinte Magyarország igent mondott Európára.
„Legyen ez is a magyar szabadság arany betűs dátuma! Nem egy párt győzelme egy másik párt felett, hanem a magyarok és a szabadság győzelme az őket elárulók felett. Legyen ez a mostani minden magyar győzelme, azoké is, akik a Tiszára szavaztak, és azoké is, akik nem” – közölte.
A következőkben felszólította a leköszönő miniszterelnököt, hogy mostantól ügyvezető kormányként járjanak el, és ne hozzanak olyan intézkedéseket, amelyek megkötik a következő kabinet kezét. Sulyok Tamás köztársasági elnököt is felszólította, hogy kérje fel őt kormányalakításra, majd távozzon hivatalából. Ugyanezt várja el a Kúria, az Országos Bírósági Hivatal, az Alkotmánybíróság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökétől, valamint az Állami Számvevőszék vezetőjétől, Windisch Lászlótól, akinek élettársa Magyar Péter volt felesége, Varga Judit.
A kormányfőjelölt beszédében szót ejtett arról is, hogy Magyarország nem lesz következmények nélküli ország. A korábban bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos hírekkel összefüggésben megszólalni kényszerülő politikus hangsúlyozta: azoknak, akik meglopták az országot, vállalniuk kell a felelősséget, ennek érdekében feláll a vagyonvisszaszerzési hivatal. Hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján már arról beszélt, hogy az intézmény júniusban kezdheti meg működését.
Az eseményen szó esett az uniós pénzek hazahozataláról is, amiről azt mondta: többek között antikorrupciós intézkedéseket tud vállalni cserébe, beleértve az Európai Ügyészséghez való csatlakozást. Kérdésre válaszolva kijelentette azt is, hogy a Tisza-kormány mindent el fog követni, hogy diverzifikálja az energiabeszerzést, szerinte úgy lehet a legolcsóbban beszerezni az energiát. Azt is mondta, hogy amennyiben nem kell részt venni benne, Magyarország nem akadályozza az Ukrajna megsegítését célzó, 90 milliárd eurós hitelt, amit a jelenlegi kormány a Barátság kőolajvezeték zárva tartása miatt blokkolt.
Magyar a nemzetközi kapcsolatokat érintő kérdésekre azt mondta, minden szomszédos országgal szövetségesi és baráti viszonyra fog törekedni a Tisza-kormány. Első két útja miniszterelnökként egyébként Lengyelországba és Ausztriába fog vezetni.
Egyéni választókerületben kizárólag a Tisza Párt és a Fidesz–KDNP jelöltjei tudtak mandátumot szerezni. Négy évvel ezelőtt a kormánypárt színeiben induló politikusok a 106-ból 87 választókerületben győztek, idén ez a szám 13-ra csökkent a nem végleges adatok szerint – vagyis a Tisza jelöltjei 93 egyéni körzetben diadalmaskodhattak.
Lapzártánkkor biztosan mandátumhoz jut a kormánypárt részéről Varga Gábor Fejér vármegye 5-ös számú, sárbogárdi központú választókerületében. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében két körzetben is fideszes győzelem született: a mátészalkai központú 5-ös választókerületben Kovács Sándor, a vásárosnaményi központú 4-es körzetben Tilki Attila nyert. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 3-as számú, ózdi központú választókerületében Csuzda Gábor győzött, ami azt jelzi, hogy a Fidesz–KDNP-nek sikerült megvetnie a lábát a sokáig baloldali iparvárosban és környezetében. Hajdú-Bihar vármegye 4-es számú, Berettyóújfalu-központú körzetében Vitányi István szerzett parlamenti helyet; ő 1998 óta tagja az Országgyűlésnek, és évtizedek óta a régió megkerülhetetlen alakja. Tolna megye 2-es számú, dombóvári központú választókerületében Csibi Krisztina nyert a Fidesz–KDNP színeiben.
Győr-Moson-Sopron vármegye 3-as számú, csornai körzetében ismét Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos jutott mandátumhoz,
az ő nevéhez fűződik a kistelepülések fejlesztését célzó Magyar falu program, amelynek köszönhetően erős a beágyazottsága a körzetben. Jász-Nagykun-Szolnok megye 3-as számú, karcagi központú választókerületében szintén fideszes jelölt, F. Kovács Sándor bizonyult a legerősebbnek.
A Nagykunság fővárosának politikai súlya hagyományosan jelentős, korábban Varga Mihály és Fazekas Sándor is ott szerzett mandátumot.
A kis pártok közül egyedül a Mi Hazánk Mozgalom jutott be az Országgyűlésbe. A párt a rekordmagas részvételi arány ellenére meg tudta őrizni képviselőinek számát. A nem hivatalos végeredmény szerint a szavazásra jogosultak 5,83 százaléka adott bizalmat a Mi Hazánknak. Határon belül 338 628, levélben pedig 2422 szavazat érkezett a pártra. Négy évvel ezelőtt 332 487 szavazatot kapott a szervezet, ami 5,88 százalékot jelentett. A 8500 voksnyi bővülés ahhoz bizonyult elégnek, hogy a következő parlamenti ciklusban is 6 fős legyen a Mi Hazánk-frakció.
A Mi Hazánk listája szerint a képviselőcsoport tagja lehet Toroczkai László pártelnök, Dúró Dóra, Apáti István, Novák Előd, Borvendég Zsuzsanna, valamint Dócs Dávid. Tekintettel azonban arra, hogy Borvendég Zsuzsanna a párt egyetlen európai parlamenti képviselője, feltételezhető, hogy az ő helyét a listán soron következő Szabadi István fogja átvenni, ebben az esetben a frakció változatlan felállással folytathatja a munkát.
Toroczkai László vasárnap este azt emelte ki, hogy az eddigi parlamenti pártok közül az övé az egyetlen, amely meg tudta őrizni a támogatottságát, sőt erősödni is tudott. „Mi maradtunk egyedül talpon az összes parlamenti párt közül, melyek most megsemmisültek, összeomlottak” – húzta alá. Közölte: Orbán Viktor Magyar Péternek gratulált, ő viszont a Facebooknak és a mögötte álló szilícium-völgyi globális óriáscégnek tud gratulálni, amiért „megszerezte az első magyar miniszterelnököt”. Úgy fogalmazott: „Mi ismerjük ezeket az erőket, van már tapasztalatunk, tudjuk, milyenek, amikor ők kormányoznak, ezért arra számítunk, hogy a demokrácia állapota rohamosan romlani fog Magyarországon. Ennek előjele az is, ami most történik a Tisza eredményváró rendezvényén, ahová a nekik nem szimpatikus vagy a nem őket finanszírozó körök által támogatott médiumok munkatársait be sem engedték.” Kijelentette, hogy kiismerték Magyar Péter karakterét, és ebből le lehet vonni azt a következtetést, hogy a Tisza Párt vissza fog élni a hatalommal. „Üzenem Magyar Péternek és a Tisza Pártnak, hogy mi a legkeményebben ellen fogunk állni, amikor megpróbálják a magyar demokráciát leépíteni. Próbálkozhatnak mindennel, minket nem lehet megtörni ” – mondta.
Arra is reagált, hogy „a Rothschild-bank korábbi bankára, Franciaország jelenlegi elnöke”, Emmanuel Macron már gratulált Magyar Péternek. A Mi Hazánk elnöke úgy fogalmazott, hogy a „Macron párizsi udvarából induló” Momentum-projekt nem jött be, a volt fideszessel viszont sikerült elérni a célt.
Toroczkai „liberálglobalista diktatúra” kiépítésére számít. „De mi készen állunk a küzdelemre. Sőt, éppen ebben vagyunk a legjobbak. Most kezdődik a tánc, a Mi Hazánk erősebb lesz, mint valaha. A következő választásokon már mi leszünk a váltópárt. Nem adjuk a hazánkat!” – jelentette ki.
Vasárnap történelmi vereséget szenvedett a baloldal, aminek előjele volt már az is, hogy a Magyar Szocialista Párt harminchat év után nem indult országgyűlési választáson. Az MSZP-ből Gyurcsány Ferenc vezetésével tizenöt éve kiváló Demokratikus Koalíció 106 egyéni választókerületi jelölttel állt rajtvonalhoz, ám a közvélemény-kutatók nem jósoltak nagy esélyt neki. Az eredmény igazolta az előrejelzéseket, a párt alig több mint 1 százalékos támogatottságot ért el vasárnap. 98 százalékos feldolgozottság alapján mindössze 67 775-en voksoltak a listájára, ebből 376 levélszavazat. Nehéz lenne megmondani, hogy négy év alatt hány támogatót veszített el a DK, hiszen a 2022-es választáson közösen indult az MSZP-vel, a Párbeszéddel, a Momentummal, az LMP-vel és a Jobbikkal. A hat párt 2022-ben 28,64 százalékos támogatottsággal 57 mandátumot nyert el, ebből a DK-nak 15 hely jutott.
Dobrev Klára pártelnök az eredmények ismeretében úgy fogalmazott,
nincs lelkiismeret-furdalása, mert mindent az őt vezérlő politikai és erkölcsi parancs szerint tett.
„Képviseltem a baloldalt és a baloldali embereket, megalkuvás és meghajlás nélkül. De ettől még le kell vonnom a következtetést: most kudarcot vallottam” – fogalmazott, majd bejelentette, mindezért ő és a párt teljes elnöksége lemond, szerinte ilyenkor egy demokratának ez a dolga. „Ez nem jelenti azt, hogy feladom, feladjuk. Minden erőmmel továbbra is a szociáldemokrácia értékeiért és a baloldali magyar emberekért fogok dolgozni. A DK közössége továbbra is a legfontosabb számomra, ott leszek, ahol ezt a kocsit tolni kell, ahol ezt a szekeret húzni kell” – mondta.
Keserves helyzetbe került
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, mert az 1 százalékot sem érte el, így vissza kell fizetnie a kampányra kapott költségvetési támogatást.
A viccpárt listája a nem végleges eredmény szerint 0,82 százalékot ért el, ami kevesebb mint 48 000 voksot jelent – 2022-ben még 185 052-en szavaztak rá. Nagy Dávid listavezető-pártigazgató a lesújtó eredmény ellenére nem tűnt elégedetlennek, vasárnap este azt írta: „Gratuláltam Péternek
az elsők között – aki immár miniszterelnökként tehet valami jót ezért az országért 16 év után. Ez óriási dolog, óriási köszi a sok tízezer embernek, aki ezt segített neki összehozni! Végre vége!” Hozzátette, ígéretéhez híven beadta lemondását, de a pártja él, folytatják a munkát.
