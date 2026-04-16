Földindulás: lezárult egy korszak, jön a Tisza-kormány

Győr-Moson-Sopron vármegye 3-as számú, csornai körzetében ismét Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos jutott mandátumhoz,

az ő nevéhez fűződik a kistelepülések fejlesztését célzó Magyar falu program, amelynek köszönhetően erős a beágyazottsága a körzetben. Jász-­Nagykun-Szolnok megye 3-as számú, karcagi központú választókerületében szintén fideszes jelölt, F. Kovács Sándor bizonyult a legerősebbnek.

A Nagykunság fővárosának politikai súlya hagyományosan jelentős, korábban Varga Mihály és Fazekas Sándor is ott szerzett mandátumot.

Egyedül maradt talpon a Mi Hazánk

A kis pártok közül egyedül a Mi Hazánk Mozgalom jutott be az Országgyűlésbe. A párt a rekordmagas részvételi arány ellenére meg tudta őrizni kép­viselőinek számát. A nem hivatalos végeredmény szerint a szavazásra jogosultak 5,83 százaléka adott bizalmat a Mi Hazánknak. Határon belül 338 628, levélben pedig 2422 szavazat érkezett a pártra. Négy évvel ezelőtt 332 487 szavazatot kapott a szervezet, ami 5,88 százalékot jelentett. A 8500 voksnyi bővülés ahhoz bizonyult elégnek, hogy a következő parlamenti ciklusban is 6 fős legyen a Mi Hazánk-frakció.

A Mi Hazánk listája szerint a képviselőcsoport tagja lehet Toroczkai László pártelnök, Dúró Dóra, Apáti István, Novák Előd, Borvendég Zsuzsanna, valamint Dócs Dávid. Tekintettel azonban arra, hogy Borvendég Zsuzsanna a párt egyetlen európai parlamenti képviselője, feltételezhető, hogy az ő helyét a listán soron következő Szabadi István fogja átvenni, ebben az esetben a frakció változatlan felállással folytathatja a munkát.

Toroczkai László vasárnap este azt emelte ki, hogy az eddigi parlamenti pártok közül az övé az egyetlen, amely meg tudta őrizni a támogatottságát, sőt erősödni is tudott. „Mi maradtunk egyedül talpon az összes parlamenti párt közül, melyek most megsemmisültek, összeomlottak” – húzta alá. Közölte: Orbán Viktor Magyar Péternek gratulált, ő viszont a Facebooknak és a mögötte álló szilícium-völgyi globális óriáscégnek tud gratulálni, amiért „megszerezte az első magyar miniszterelnököt”. Úgy fogalmazott: „Mi ismerjük ezeket az erőket, van már tapasztalatunk, tudjuk, milyenek, amikor ők kormányoznak, ezért arra számítunk, hogy a demokrácia állapota rohamosan romlani fog Magyarországon. Ennek előjele az is, ami most történik a Tisza eredményváró rendezvényén, ahová a nekik nem szimpatikus vagy a nem őket finanszírozó körök által támogatott médiumok munkatársait be sem engedték.” Kijelentette, hogy kiismerték Magyar Péter karakterét, és ebből le lehet vonni azt a következtetést, hogy a Tisza Párt vissza fog élni a hatalommal. „Üzenem Magyar Péternek és a Tisza Pártnak, hogy mi a legkeményebben ellen fogunk állni, amikor megpróbálják a magyar demokráciát leépíteni. Próbálkozhatnak mindennel, minket nem lehet megtörni ” – mondta.

Arra is reagált, hogy „a Rothschild-bank korábbi bankára, Franciaország jelenlegi elnöke”, Emmanuel Macron már gratulált Magyar Péternek. A Mi Hazánk elnöke úgy fogalmazott, hogy a „Macron párizsi udvarából induló” Momentum-projekt nem jött be, a volt fideszessel viszont sikerült elérni a célt.

Toroczkai „liberálglobalista diktatúra” kiépítésére számít. „De mi készen állunk a küzdelemre. Sőt, éppen ebben vagyunk a legjobbak. Most kezdődik a tánc, a Mi Hazánk erősebb lesz, mint valaha. A következő választásokon már mi leszünk a váltópárt. Nem adjuk a hazánkat!” – jelentette ki.

Dobrev Klára lemondott

Vasárnap történelmi vereséget szenvedett a baloldal, aminek előjele volt már az is, hogy a Magyar Szocialista Párt harminchat év után nem indult országgyűlési választáson. Az MSZP-ből Gyurcsány Ferenc vezetésével tizenöt éve kiváló Demokratikus Koalíció 106 egyéni választókerületi jelölttel állt rajtvonalhoz, ám a közvélemény-kutatók nem jósoltak nagy esélyt neki. Az eredmény igazolta az előrejelzéseket, a párt alig több mint 1 százalékos támogatottságot ért el vasárnap. 98 százalékos feldolgozottság alapján mindössze 67 775-en voksoltak a listájára, ebből 376 levélszavazat. Nehéz lenne megmondani, hogy négy év alatt hány támogatót veszített el a DK, hiszen a 2022-es választáson közösen indult az MSZP-vel, a Párbeszéddel, a Momentummal, az LMP-vel és a Jobbikkal. A hat párt 2022-ben 28,64 százalékos támoga­tottsággal 57 mandátumot nyert el, ebből a DK-nak 15 hely jutott.

Dobrev Klára pártelnök az eredmények ismeretében úgy fogalmazott,

nincs lelkiismeret-­furdalása, mert mindent az őt vezérlő politikai és erkölcsi parancs szerint tett.

„Képviseltem a baloldalt és a baloldali embereket, megalkuvás és meghajlás nélkül. De ettől még le kell vonnom a következtetést: most kudarcot vallottam” – fogalmazott, majd bejelentette, mindezért ő és a párt teljes elnöksége lemond, szerinte ilyenkor egy demokratának ez a dolga. „Ez nem jelenti azt, hogy feladom, feladjuk. Minden erőmmel továbbra is a szociáldemokrácia értékeiért és a baloldali magyar emberekért fogok dolgozni. A DK közössége továbbra is a legfontosabb számomra, ott leszek, ahol ezt a kocsit tolni kell, ahol ezt a szekeret húzni kell” – mondta.

Keserves helyzetbe került

a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, mert az 1 százalékot sem érte el, így vissza kell fizetnie a kampányra kapott költségvetési támogatást.

A viccpárt listája a nem végleges eredmény szerint 0,82 százalékot ért el, ami kevesebb mint 48 000 voksot jelent – 2022-ben még 185 052-en szavaztak rá. Nagy Dávid listavezető-pártigazgató a lesújtó eredmény ellenére nem tűnt elégedetlennek, vasárnap este azt írta: „Gratuláltam Péternek

az elsők között – aki immár miniszterelnökként tehet valami jót ezért az országért 16 év után. Ez óriási dolog, óriási köszi a sok tízezer embernek, aki ezt segített neki összehozni! Végre vége!” Hozzátette, ígéretéhez híven beadta lemondását, de a pártja él, folytatják a munkát.

