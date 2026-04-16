Az év eddigi leghalálosabb csapásait mérték az oroszok az ukrán nagyvárosokra

Több nagyvárost is célba vett egy összehangolt éjszakai támadássorozat, amely jelentős pusztítást hagyott maga után. Az ukrán területek ellen indított csapások során több tucat ember vesztette életét, és száz körüli a sérültek száma. A mentési munkálatok még zajlanak, a veszteségek tovább nőhetnek.
Az ukrán nagyvárosokat sújtó, kiterjedt támadássorozat az idei év egyik legsúlyosabb katonai akciójaként értékelhető, amely során az orosz erők drónok és rakéták tömegét vetették be. Az Euronews beszámolója szerint az éjszaka folyamán 659 drónt és 44 rakétát indítottak különböző célpontok ellen, amelyek közül ugyan jelentős részt sikerült megsemmisíteni vagy eltéríteni, de a becsapódások így is komoly pusztítást okoztak.
A fővárosban, Kijevben négy ember vesztette életét, köztük egy 12 éves gyermek. A sérültek száma meghaladta az ötvenet. A támadás következtében több lakóépület megrongálódott, de egy hotel és egy irodaház is találatot kapott. A becsapódások után több helyen tűz ütött ki, amelyeket a lehulló rakétadarabok idéztek elő. A város vezetése arról is beszámolt, hogy egy alacsonyan repülő drón egy 18 emeletes épületbe csapódott, ami tovább súlyosbította a helyzetet.
Odesszában még súlyosabb következményekkel járt az orosz támadás. Kilenc ember halt meg, amikor egy magas lakóépületet ért közvetlen találat.
Az ukrán katasztrófavédelem közlése szerint a becsapódás után tűz keletkezett, az épületben jelentős károk keletkeztek, és több lakás teljesen megsemmisült. A városban nemcsak lakóingatlanok sérültek meg, hanem a kikötői infrastruktúra és raktárépületek is.
Dnyipro városa szintén intenzív támadás alá került, amely már a második ilyen akció volt a héten.
A helyi jelentések szerint legalább két ember életét vesztette, és több tucatnyian megsérültek. A becsapódások következtében több lakónegyedben is tüzek keletkeztek, amelyek tovább növelték a károkat.
Az ukrán hatóságok összesítése szerint a támadásokban legalább tizenhat ember vesztette életét, és több mint százan megsérültek . A mentési és kutatási munkálatok folyamatosan zajlanak, így nem zárható ki, hogy az áldozatok száma tovább emelkedik. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a történtek kapcsán hangsúlyozta, hogy a támadások civil célpontokat értek, és élesen bírálta a nemzetközi közösség egyes szereplőinek hozzáállását. Mint fogalmazott:
Egy újabb éjszaka bizonyította, hogy Oroszország jelenlegi formájában nem érdemel semmiféle enyhítést a nemzetközi politikában vagy a szankciók feloldását.
Az államfő hozzátette:
Oroszország a háborúra tesz fel mindent, és a válasznak pontosan ilyennek kell lennie: minden rendelkezésre álló eszközzel meg kell védenünk az életeket, és ugyanilyen erővel kell nyomást gyakorolnunk a béke érdekében.
Zelenszkij arra is felhívta a figyelmet, hogy számos korábban bejelentett nemzetközi ígéret mindmáig nem valósult meg. Az ukrán elnök szerint ezek teljesítését nem lehet tovább halogatni, és egyértelművé tette, hogy a vállalt támogatásoknak időben meg kell érkezniük Ukrajnába.
A támadások hátterében az is állhat, hogy az ukrán vezetés az elmúlt időszakban több európai országban – köztük Németországban, Norvégiában és Olaszországban – folytatott tárgyalásokat további védelmi rendszerek beszerzéséről. Az elnök ezekért az együttműködésekért köszönetet mondott, ugyanakkor jelezte, hogy további támogatásra van szükség, és más partnerekkel, például Hollandiával is egyeztetések zajlanak újabb szállítások érdekében.
