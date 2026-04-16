Az év eddigi leghalálosabb csapásait mérték az oroszok az ukrán nagyvárosokra

Az ukrán nagyvárosokat sújtó, kiterjedt támadássorozat az idei év egyik legsúlyosabb katonai akciójaként értékelhető, amely során az orosz erők drónok és rakéták tömegét vetették be. Az Euronews beszámolója szerint az éjszaka folyamán 659 drónt és 44 rakétát indítottak különböző célpontok ellen, amelyek közül ugyan jelentős részt sikerült megsemmisíteni vagy eltéríteni, de a becsapódások így is komoly pusztítást okoztak.

Több ukrán városban is súlyos károk keletkeztek. Forrás: Roman PILIPEY / AFP

A fővárosban, Kijevben négy ember vesztette életét, köztük egy 12 éves gyermek. A sérültek száma meghaladta az ötvenet. A támadás következtében több lakóépület megrongálódott, de egy hotel és egy irodaház is találatot kapott. A becsapódások után több helyen tűz ütött ki, amelyeket a lehulló rakétadarabok idéztek elő. A város vezetése arról is beszámolt, hogy egy alacsonyan repülő drón egy 18 emeletes épületbe csapódott, ami tovább súlyosbította a helyzetet.