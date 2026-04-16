volodimir zelenszkij friedrich merz ukrán

A hadköteles ukránok hazaküldéséért lobbizott Zelenszkij Berlinben, jogi felelősségre vonást is emlegetett

2026. április 16. 11:18

A németek pedig jelezték, készek együttműködni ebben Kijevvel.

2026. április 16. 11:18
null

A társadalmi igazságosság jegyében követelte az ukrán hadkötelesek hazatérését Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Berlinben – emelte ki Friedrich Merz kancellárral közös sajtótájékoztatója kapcsán a Kárpáti Igaz Szó.

Az elnök szerint azoknak a mozgósítható korú férfiaknak, akik külföldre távoztak, vissza kell térniük az országba. Mint Zelenszkij fogalmazott, különbséget kell tenni a külföldön élő ukrán fiatalok között, de 

erkölcsi és jogi felelősség merül fel azokkal kapcsolatban, akik már mozgósítási korúak, és ideiglenes távollét helyett évekre külföldön maradtak.

Zelenszkij azokra külön kitért, akik szerinte az ukrán jogszabályokat megsértve hagyták el az országot, ezek megbüntetése pedig jogállami kérdés is.

Az egyébként mindkét háborúzó felet brutálisan sújtó emberveszteségek mellett a meglévő állomány is kifáradt. Mint a lap írja, a hadseregnek rotációra, utánpótlásra és kiszámíthatóbb emberállományra van szüksége a háború folytatásához. 

„Zelenszkij most ezt nyíltan is kimondta, amikor arról beszélt, hogy a fronton harcoló katonáknak családjuk van, és nem lehet végtelenségig ugyanazokra az emberekre terhelni a háború súlyát. Ezzel tulajdonképpen ugyanazt az érvelést vitte tovább, amely az utóbbi időben a mozgósítás körüli vitákban egyre gyakrabban előkerül: a társadalmi igazságosságot” – írják.

Ugyanakkor, mint a lap felhívja a figyelmet, Németországban és más európai országokban jelentős számú ukrán férfi él, köztük olyanok is, akik a háború kitörése után hagyták el az országot, és – ezt már mi tesszük hozzá – jelentősen hozzájárultak a befogadó állam gazdasági növekedéséhez.

A lap szerint német sajtóértesülések szerint a német politika is egyre nyíltabban beszél arról, hogy a hosszú távon külföldön maradó, hadköteles korú ukrán férfiak helyzetét újra kell értékelni. 

Egyébként a 2022-ben kitört háború legelején Zelenszkij kormánya a hadiállapot és az általános mozgósítás bevezetésével megtiltotta a 18–60 év közötti férfiak számára az ország elhagyását, a haza védelmének kötelezettségére hivatkozva. Aztán ahogyan romlott a helyzet a fronton, 2024-ben már diplomáciai úton próbálta elérni, hogy a szövetséges országok segítsék a külföldön tartózkodó ukrán hadköteles férfiak hazatérését, ám ezt több európai állam elutasította. Ugyanebben az időszakban Zelenszkij nyilvánosan is megszólalt az ügyben, hangsúlyozva, hogy támogatná a visszatérést, de nem kényszerítő intézkedésekkel, hanem inkább önkéntes alapon. A későbbi fejlemények ráadásul árnyalták a képet: 2025-ben, miután megkönnyítették a 18-22 éves fiúk kiutazását, tömegek hagyták el az országot.

Összesen 50 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
ördöngös pepecselés
2026. április 16. 14:01
a nácik emberségesebbek voltak ezeknél amikor halálba küldtek embereket igaz akkor még volt gáz Európában
MálingerGyörgy
2026. április 16. 13:59
1; UTÁNAM! Kiáltotta régen a Vezér. Ma már..? 2; A vezetők "Fiakkal" kezdjék feltölteni a létszámot!
Dixtroy
2026. április 16. 13:48
"A társadalmi igazságosság jegyében követelte az ukrán hadkötelesek hazatérését Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Berlinben " Támogatom, küldjük haza a nálunk héderező cigányaikat.
Málaga21
2026. április 16. 13:42
Haverját, aki az európai adóizetôk 100000000 dollárjával lépett le, nem akarja hazavinni?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!