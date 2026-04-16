Kárpátaljai magyar iskolában lövöldöztek, az egyik tanuló is megsebesült (VIDEÓ)

Lövöldözés történt egy kárpátaljai magyar iskolában, a csapi Széchenyi István Líceumban, ahol egy kilencedik osztályos tanuló az óra közben fegyvert vett elő és tüzet nyitott – számolt be az esetről a KISZó.

Az előzetes információk szerint a diák egy – feltehetően gumilövedékes pisztollyal – adott le két lövést, amelyek közül az egyik eltalálta egyik osztálytársát. A sérültet azonnal ellátták, az orvosok szerint az élete nincs veszélyben, állapota stabil.