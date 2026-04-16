Kárpátaljai magyar iskolában lövöldöztek, az egyik tanuló is megsebesült (VIDEÓ)

Lövöldözés történt egy oktatási intézményben az Ungvári járásban. A kárpátaljai incidens során egy kilencedikes diák az órán fegyvert rántott, és rálőtt osztálytársára. A sérült nincs életveszélyben, az elkövetőt elfogták.
Lövöldözés történt egy kárpátaljai magyar iskolában, a csapi Széchenyi István Líceumban, ahol egy kilencedik osztályos tanuló az óra közben fegyvert vett elő és tüzet nyitott – számolt be az esetről a KISZó.
Az előzetes információk szerint a diák egy – feltehetően gumilövedékes pisztollyal – adott le két lövést, amelyek közül az egyik eltalálta egyik osztálytársát. A sérültet azonnal ellátták, az orvosok szerint az élete nincs veszélyben, állapota stabil.
A támadó a lövések után elmenekült a helyszínről, azonban a rendőrség járőrei rövid időn belül elfogták. A hatóságok tájékoztatása szerint a fiút sikerült feltartóztatni, jelenleg az ügy körülményeit vizsgálják.
A lövöldözést követően az iskola épületét kiürítették, a diákokat és a pedagógusokat evakuálták. A helyszínen rendőrök és tűzszerészek dolgoznak, akik átvizsgálják az intézményt, hogy kizárják további veszélyes eszközök jelenlétét. A hatóságok azt is vizsgálják, hogyan kerülhetett fegyver egy kiskorúhoz, valamint milyen jogi minősítést kap az ügy.
Nyitókép: Facebook / Kárpátalja megyei rendőrség