04. 16.
csütörtök
frankfurter rundschau do rzeczy fidesz magyarország konzervatív orbán viktor

A németek híre: ez lehet Orbán Viktor legfontosabb feladata a következő években

2026. április 16. 12:58

A Frankfurter Rundschau szerint a választási vereséget nagyvonalúan kezelő Orbán Viktor politikai befolyása ezután sem csökken, jelentős nemzetközi konzervatív szerepvállalás várhat rá.

2026. április 16. 12:58
Orbán Viktor, miután 16 év után elveszítette a miniszterelnöki pozíciót, nagyvonalú vereségbeszédet tartott és jelezte, ellenzékből is szolgálni kívánja Magyarországot – írja a Frankfurter Rundschau.

A cikk alapján

Orbán szoros szövetségei továbbra is meghatározók lesznek, elemzők szerint nem kizárt a jelentős nemzetközi konzervatív szerepvállalás.

Eközben Paweł Lisicki, a Do Rzeczy főszerkesztője azt írja, Orbán Viktor méltósággal fogadta a Fidesz választási vereségét, férfiasan viselkedett, nem mutatta legyőzöttség jeleit.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
CsG76
2026. április 16. 14:01
Nem mutatta a jeleit, mert - a hibái ellenére is - államférfi. Rutinban, befolyásban, kapcsolatokban a Merz-Tudk-Ursula kör messze nem ér fel Hozzá. Magyar Péternek meg kellene figyelnie és tanulni, hogyan kezel az ember higgadtan dolgokat, pláne nagy nyilvánosság (Kossuth, m1) előtt. Nagyon sokat lehet Orbántól tanulni, politikai helyzetek kezelését, stratégiát stb.
ördöngös pepecselés
2026. április 16. 13:54
a politikai szerencse a választásokon forgandó de Orbán tettei és eredményei igazolják, hogy a politikája helyes és nagy szükség van rájuk úgyhogy hiába reménykednek az ellenségei, hogy legyőzték
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 16. 13:46
Két út áll előtte: 1. Börtön 2. A következő évek Gyurcsánya.
angie1
2026. április 16. 13:33
Lesz még ő az EU élén! Nem ismerik ezek Viktort!
