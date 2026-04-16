Baloldali elemző mondta ki: megdőlt az a vád, hogy Orbán Viktor diktatúrát épített ki

A kampány minőségére vonatkozó kérdésre Nagy Attila Tibor úgy reagált, hogy szerinte a választás nem a kampányon múlt, hanem magán a „politikai terméken”, vagyis a kormányzás teljesítményén. Úgy vélte, hogy a Fidesz-KDNP nehéz helyzetből indult, hiszen három éve nem volt gazdasági növekedés, és a kampányt sterilnek, mesterségesnek érzékelte. Ezzel szemben Magyar Péter kampányát közvetlenebbnek és mozgósítóbbnak írta le, amely közelebb állhatott a választókhoz. Kiemelte azt is, hogy a Fidesz által hangsúlyozott témák – például a háború vagy Ukrajna – kevésbé érdekelték az embereket, mint a megélhetési kérdések, az infláció vagy a korrupció.

Kiszelly Zoltán erre reagálva a gazdasági környezet szerepét hangsúlyozta, utalva az elmaradó uniós forrásokra és a német gazdasági visszaesésre. Elmondta, hogy a Századvégnél szakpolitikai méréseket publikáltak, és úgy vélte, hogy a rezsicsökkentés és a védett energiaárak miatt sok választó kevésbé érzékelte az energiaválság súlyát. A mozgósítás kapcsán úgy gondolta, hogy a Fidesznek több szavazója van, ezért is számított győzelemre. De tévedett.

A vasárnapi részvételi adatok értelmezéséről Nagy Attila Tibor azt mondta, hogy feltűnt számára Budapest és Pest vármegye magas aktivitása, miközben a hagyományos fideszes vidéki bázisokban alacsonyabb részvételt látott. Délután már úgy érezte, mintha a Fidesznek nem lenne elég szavazója, de a korábbi választási tapasztalatok miatt nem akart korai következtetéseket levonni. Kiszelly Zoltán ezzel szemben arra számított, hogy a korábbi választások mintázata ismétlődik meg, vagyis a vidéki részvétel ellensúlyozza a városi aktivitást, ám utólag úgy látta, hogy rosszul értelmezte az adatokat, és tévesen számított biztos fideszes győzelemre.

Elemzői konszenzus: a kormányváltó hangulat alapvetően befolyásolta a választások kimenetelét

Az egyéni választókerületek eredményeit elemezve Nagy Attila Tibor azt állította, hogy általános kormányváltó hangulat alakult ki, amelyben a választók nem a jelöltek személyét, hanem a pártlogót nézték. Szerinte ezt mutatja az is, hogy ismert kormánypárti politikusok – például Lezsák Sándor vagy Zsigó Róbert – is vereséget szenvedtek, és több kormányzati intézkedés rontotta a vidéki választók hangulatát, amit más intézkedések nem tudtak ellensúlyozni. Kiszelly Zoltán ehhez kapcsolódva arra mutatott rá, hogy már a 2024-es önkormányzati választásokon is látszott a trend, miszerint egyes korábbi fideszes központok „átfordultak”. Úgy látta, hogy a Tisza Párt képes volt megszólítani és átterelni korábbi baloldali és bizonytalan szavazókat, miközben a Fidesz ugyan mobilizálta törzsbázisát, de a peremszavazókat elveszítette.