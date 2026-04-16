Baloldali elemző mondta ki: megdőlt az a vád, hogy Orbán Viktor diktatúrát épített ki

A 2026-os országgyűlési választások kampányáról, a várakozásokról és a meglepő eredmények okairól ütköztette véleményét Kiszelly Zoltán és Nagy Attila Tibor a PROKON és a Batthyány Lajos Alapítvány rendezvényén. Következzék az országgyűlési választás 2026 értékelése.
A PROKON Ifjúsági Szervezet és Politikatudományi Szakkollégium, valamint a Batthyány Lajos Alapítvány közös rendezvényén a résztvevők a 2026-os országgyűlési választások eredményeit és a kampány tanulságait elemezték. Bár az esemény meghirdetésekor még számos kérdés övezte a választások kimenetelét, de április 16-ára jelentős mennyiségű információ állt rendelkezésre ahhoz, hogy átfogóbb és pontosabb képet lehessen alkotni a politikai folyamatokról. Következzék az országgyűlési választás 2026 értékelése.
Klesch Dávid Barnabás, a PROKON alapító elnöke kérdezte a választásokkal kapcsolatos tapasztalataikról Kiszelly Zoltánt és Nagy Attila Tibort. A beszélgetés elején arra volt kíváncsi, mit gondoltak az elemzők a választás előtti szombat estén. Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója elmondta, hogy akkor mindenki a magyarországi választásokat figyelte, mivel azok az Európai Unióra is hatással vannak, és ő egyértelműen Fidesz-győzelemre számított. Nagy Attila Tibor ezzel szemben arról beszélt, hogy a Fidesz kampányát döcögősnek látta, és vereséget várt a kormánypárttól. Felidézte, hogy a Medián és a 21 Kutatóközpont mérései a Tisza Párt győzelmét jelezték, ugyanakkor a Nézőpont Intézet Fidesz-előnyt mutatott ki, ezért biztos volt abban, hogy valamelyik közvélemény-kutató súlyosan tévedni fog. Hozzátette, hogy a kampány során személyesen is összehasonlította a Fidesz és a Tisza Párt rendezvényeit Békéscsabán, ahol a Tisza eseményét népesebbnek és lelkesebbnek látta, ugyanakkor a kétharmados Tisza-győzelmet előzetesen nem tartotta reálisnak.
A kampány minőségére vonatkozó kérdésre Nagy Attila Tibor úgy reagált, hogy szerinte a választás nem a kampányon múlt, hanem magán a „politikai terméken”, vagyis a kormányzás teljesítményén. Úgy vélte, hogy a Fidesz-KDNP nehéz helyzetből indult, hiszen három éve nem volt gazdasági növekedés, és a kampányt sterilnek, mesterségesnek érzékelte. Ezzel szemben Magyar Péter kampányát közvetlenebbnek és mozgósítóbbnak írta le, amely közelebb állhatott a választókhoz. Kiemelte azt is, hogy a Fidesz által hangsúlyozott témák – például a háború vagy Ukrajna – kevésbé érdekelték az embereket, mint a megélhetési kérdések, az infláció vagy a korrupció.
Kiszelly Zoltán erre reagálva a gazdasági környezet szerepét hangsúlyozta, utalva az elmaradó uniós forrásokra és a német gazdasági visszaesésre. Elmondta, hogy a Századvégnél szakpolitikai méréseket publikáltak, és úgy vélte, hogy a rezsicsökkentés és a védett energiaárak miatt sok választó kevésbé érzékelte az energiaválság súlyát. A mozgósítás kapcsán úgy gondolta, hogy a Fidesznek több szavazója van, ezért is számított győzelemre. De tévedett.
A vasárnapi részvételi adatok értelmezéséről Nagy Attila Tibor azt mondta, hogy feltűnt számára Budapest és Pest vármegye magas aktivitása, miközben a hagyományos fideszes vidéki bázisokban alacsonyabb részvételt látott. Délután már úgy érezte, mintha a Fidesznek nem lenne elég szavazója, de a korábbi választási tapasztalatok miatt nem akart korai következtetéseket levonni. Kiszelly Zoltán ezzel szemben arra számított, hogy a korábbi választások mintázata ismétlődik meg, vagyis a vidéki részvétel ellensúlyozza a városi aktivitást, ám utólag úgy látta, hogy rosszul értelmezte az adatokat, és tévesen számított biztos fideszes győzelemre.
Az egyéni választókerületek eredményeit elemezve Nagy Attila Tibor azt állította, hogy általános kormányváltó hangulat alakult ki, amelyben a választók nem a jelöltek személyét, hanem a pártlogót nézték. Szerinte ezt mutatja az is, hogy ismert kormánypárti politikusok – például Lezsák Sándor vagy Zsigó Róbert – is vereséget szenvedtek, és több kormányzati intézkedés rontotta a vidéki választók hangulatát, amit más intézkedések nem tudtak ellensúlyozni. Kiszelly Zoltán ehhez kapcsolódva arra mutatott rá, hogy már a 2024-es önkormányzati választásokon is látszott a trend, miszerint egyes korábbi fideszes központok „átfordultak”. Úgy látta, hogy a Tisza Párt képes volt megszólítani és átterelni korábbi baloldali és bizonytalan szavazókat, miközben a Fidesz ugyan mobilizálta törzsbázisát, de a peremszavazókat elveszítette.
A beszélgetés végén a választás utáni helyzetről is szó esett. Nagy Attila Tibor úgy fogalmazott, hogy megdőlt az a vélekedés, miszerint Magyarország diktatúra lenne, hiszen a hatalom átadása megkezdődött, és a választási vereséget elismerték. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a rendszert inkább illiberális államként lehet leírni, ahol egy ellenzéki erő képes volt győzni. Úgy vélte, a Fidesz részben a saját maga által kialakított választási rendszer következményeivel szembesült, és megjegyezte, hogy nem biztos, hogy fordított helyzetben ugyanez történt volna, különösen annak fényében, hogy a Tisza Párt vezetése nem készítette fel híveit egy esetleges vereség elfogadására.
