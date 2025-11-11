Kárpátaljai diákok: ha kell, a kiskapun tuszkolnak ki a frontra

Logikus lett volna megkeresni őket, számoljanak be az elszenvedett tortúráról, ám ez két okból is lehetetlen: egyrészt könnyen találhatják magukat a hatóságok és a média kereszttüzében, mint a legutóbb kiutasított „kémek”, esetleg hazaárulók; másrészt általánosságban is az a helyzet, hogy Kárpátalján az emberek egyre inkább igyekeznek eltűnni a hatóságok szeme elől, még azok is, akiknek elvileg nem lenne félnivalójuk.

Például a meghurcolt kárpátaljai diákok, akiknek a hírek szerint csak annyi volt a bűnük, hogy nem újították meg a kötelező katonai egészségügyi vizsgájukat, amit egyébként a mentességük ellenére meg kellett volna. Ahogy a mentességet is csak három hónapra adják meg, miközben adminisztratív eszközökkel nehezítik a hozzájutást.

Mielőtt a hanyag diákok toposzát akarnánk erősíteni, egy helyi informátorunk, aki maga is második hete vár az egyébként neki jogosan járó mentességét igazoló döntésre, beavat minket a részletekbe.