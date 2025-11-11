Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 11.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 11.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
TCK Ukrajna toborzás

Kárpátaljai diákok: ha kell, a kiskapun tuszkolnak ki a frontra

2025. november 11. 14:23

Forrásaink szerint magyarellenes erőfitogtatás miatt csuklóztatják a beregszászi magyar hallgatókat. A toborzást végző szervek azt üzenik ezzel: ha akarunk, úgyis elviszünk meghalni Ukrajnáért.

2025. november 11. 14:23
null
Veczán Zoltán
Veczán Zoltán

Kijev érzékelhető nyomás alatt van. Havi 30 ezer ember – ennyit kellene összekaparnia az ukrán toborzóknak, hogy betömködjék a fronton a lyukakat. Ezért a toborzás terén óriási razziák kezdődtek – miközben egyébként az ukrán-magyar államközi viszony továbbra is mélyponton volt, ezért láthatta alkalmasnak az időt az ukrán vezetés arra, hogy egyszersmind üzenjen is a magyar közösségnek. Ennek válhatott áldozatává az a négy beregszászi magyar egyetemista, akiket múlt héten vittek be a városi toborzóközpontba (hadkiegészítő parancsnokság – TCK), ahol aztán másfél napon keresztül csuklóztatták őket, noha nappali tagozatos, felsőoktatásban tanuló férfiakként a jelenlegi jogszabályok szerint akkor is mentességet élveznének a mozgósítás alól, ha történetesen elmúltak volna már 25 évesek.

Toborzás - plakátok, és a valóság
Toborzás - plakátok, és a valóság
Forrás: Sergei SUPINSKY / AFP

Toborzás és trükkök százai

Az utánpótlás is kérdéses, hiszen százezernyi, még nem hadköteles fiatal azon nyomban dobbantott, ahogy – három és fél év után – lehetővé vált a kiutazásuk, párhuzamosan azzal, hogy pedzegetni kezdték a hadkötelesség 25 évről való leszállítását.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem hallgatóit csak úgy engedték szabadon, hogy kaptak egy behívót tizedikére, amikor ugyancsak megalázó bánásmódban részesültek, telefonjukat elvették, az ügyvédi segítséget törvénytelen módon megtagadták tőlük.

Ezt is ajánljuk a témában

Logikus lett volna megkeresni őket, számoljanak be az elszenvedett tortúráról, ám ez két okból is lehetetlen: egyrészt könnyen találhatják magukat a hatóságok és a média kereszttüzében, mint a legutóbb kiutasított „kémek”, esetleg hazaárulók; másrészt általánosságban is az a helyzet, hogy Kárpátalján az emberek egyre inkább igyekeznek eltűnni a hatóságok szeme elől, még azok is, akiknek elvileg nem lenne félnivalójuk.

Például a meghurcolt kárpátaljai diákok, akiknek a hírek szerint csak annyi volt a bűnük, hogy nem újították meg a kötelező katonai egészségügyi vizsgájukat, amit egyébként a mentességük ellenére meg kellett volna. Ahogy a mentességet is csak három hónapra adják meg, miközben adminisztratív eszközökkel nehezítik a hozzájutást.

Mielőtt a hanyag diákok toposzát akarnánk erősíteni, egy helyi informátorunk, aki maga is második hete vár az egyébként neki jogosan járó mentességét igazoló döntésre, beavat minket a részletekbe.

Mert normál esetben ez úgy néz ki, hogy – mentességi kategóriától függően – 

  • évente-kétévente a katonai orvosi vizsgálatra be kell menni,
  • emellett háromhavonta meg kell hosszabbítani a mentesítő határozatot.

Ha ezekből valamelyik nincs meg, akkor akár az utcán elkapják az embert, ha igazoltatják – rendőr, toborzótiszt, mindegy, kicsoda – és beviszik a helyzet tisztázására a TCK-ba, ahol tisztázhatja magát, és mindenki boldogan hazamegy. Ez az elv.

A valóság ezzel szemben az, hogy már eleve ezeknek az igazolásoknak a megszerzése sem egyszerű, és szó sincs róla, hogy előre gondolkodással bebiztosíthatná magát az ember.

Ukrajna nem ereszt

„A felmentések egyszerre járnak le, ahogy a hadiállapotot meghosszabbítják háromhavonta, azzal összhangban. Most november 5-én járt le ennek az ideje, néhány nappal előbb nyílt meg az online időpontfoglalás lehetősége” – avat be helyi informátorunk. Igen: mindenkié, egyszerre – képzelhető micsoda káoszt okoz ez a hivatalokban, és milyen nehéz időponthoz jutni. 

„Óriásiak a sorok, és ez minden alkalommal elkerülhetetlen, ezt háromhavonta eljátsszák velünk.

– teszi hozzá. Olyan is van, hogy valaki emiatt eleve késve tudja benyújtani a kérelmét, és esélytelen, hogy ne essen két szék közé a padlóra. Hab a tortán, hogy ha december közepén bírálják el adott esetben valaki kérelmét, akkor is csak a november 5-höz képesti 3 hónapig lesz érvényes.

Mindezen ráadásul most csavartak egy újabbat, a felmentési kérelem beadását átutalták az önkormányzatok ügyfélablakaiba, ahol meg még nem állt fel az új rendszer, vagyis teljes a káosz, óriásiak a csúszások, számtalan ember marad védtelenül hosszú időre a hatósági zaklatásoktól.

„Hetek óta itthon vagyok, mert ha elkapnak hiába magyarázom, hogy a hivatalban ülnek a jogosan járó felmentésemen, folyamatban van az elbírálása, bevisznek. Itt jobb esetben rendben találják a dolgokat, és pár órán belül kiengednek”.

Ez a jobbik eset.

Rosszabbik esetben „nem akarják megtalálni” a mentességre jogosító körülményeket, „közlik, hogy te be se adtad a kérelmed, nincs írásos nyoma, vagy elutasítottak, azt mondanak, amit akarnak, a lényeg, hogy közlik, nincs érvényes felmentésed. Ha nincs érvényes, fölmutatható, hatóságilag megerősített fölmentésed, akkor irány a front” – foglalja össze forrásunk.

Informátorunk sok ismerősével beszélt, és egyetértettek abban, hogy ilyen sokáig még sosem húzták a mentességek kiadását. „Ez azért van, hogy ezt a törvényi kiskaput kihasználva minél nagyobbat meríthessenek az elvileg mentesítettek közül az utcai vadászatok során” – sorolja.

Hogy ezen belül külön utaznak a magyarokra, az is egyértelműnek tűnik. Forrásunk szerint az is egyfajta cél, hogy érezzék a beregszászi egyetem és eleve a magyar közösség a „törődést”. 

„Ebben benne van vastagon a politikai nyomásgyakorlás, a megfélemlítés”.

Természetesen ő is sok olyan személyről hallott, akit hasonló adminisztratív hibával rásegítve végül kivittek a frontra. Sok rosszat hallani-tudni a TCK-ról, nem véletlenül kerülik az emberek, aki csak tudja – olyan hírek is vannak, hogy valakit addig vertek, amíg maga alá nem írta az önkéntes csatlakozását a hadsereghez, emberek eltűntek nyomtalanul és csak napokkal később kerültek elő, a telefonjaikat elveszik, családtagjaik nem tudnak róluk. „Ha már az ember oda bekerül a TCK-ba, ott bármi előfordulhat, és sok furcsaság történik is a hadkiegészítő parancsnokságokban”, mint forrásunk mondja, sokszor nem veszik figyelembe az érvényes felmentést, vagy ami folyamatban van, sok az önkényeskedés.

Nem véletlen, hogy az év első 9 hónapjában több mint 5000 panasz érkezett az ukrán emberi jogi biztoshoz embertelen bánásmód vagy más szabálytalanságok miatt a mozgósítás kapcsán.

Időközben beindult valamelyest a digitalizáció – egyes kategóriák online is benyújthatják a mentesség iránti kérelmüket – „de még mindig nagyon sok kategóriának személyesen kell felkeresnie az illetékes irodákat személyesen”, és ez továbbra sem segít azokon, akik például a katonai egészségügyi vizsgálatukra nem mertek elmenni, mert, teszem azt, a szomszédot egy ilyen alkalommal vitték el.

Azt rebesgetik a városban is, hogy a beregszászi diákok esetében nyilvánvalóan egyfajta erőfitogtatásról, nyomásgyakorlásról, megfélemlítésről is lehet szó.

Az esetet elítélte a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), és jelezték: a meghurcolt diákok mellett november 11-re további hallgatók kaptak behívót a beregszászi járási TCK-tól.

Ezt is ajánljuk a témában

Vagyis mindez még csak a kezdet.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Zoltan70
2025. november 11. 14:51
Hát, nekem van egy olyan sanda gyanúm, hogy a toborzóként funkcionáló fehérjehalmazok a háború befejezését követően elkezdenek majd hullani, mint a legyek. Olyan sok embernek okoztak jóvátehetetlen sérelmeket, hogy a társadalom nem fogja azt tolerálni. Kit egy eltévedt golyó, kit egy száguldó autó vagy megmaradt kézigránát fog megtalálni, így vagy úgy, de felelősségre lesznek vonva.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!