Kárpátaljai diákok: ha kell, a kiskapun tuszkolnak ki a frontra

„A felmentések egyszerre járnak le, ahogy a hadiállapotot meghosszabbítják háromhavonta, azzal összhangban. Most november 5-én járt le ennek az ideje, néhány nappal előbb nyílt meg az online időpontfoglalás lehetősége” – avat be helyi informátorunk. Igen: mindenkié, egyszerre – képzelhető micsoda káoszt okoz ez a hivatalokban, és milyen nehéz időponthoz jutni.
„Óriásiak a sorok, és ez minden alkalommal elkerülhetetlen, ezt háromhavonta eljátsszák velünk.”
– teszi hozzá. Olyan is van, hogy valaki emiatt eleve késve tudja benyújtani a kérelmét, és esélytelen, hogy ne essen két szék közé a padlóra. Hab a tortán, hogy ha december közepén bírálják el adott esetben valaki kérelmét, akkor is csak a november 5-höz képesti 3 hónapig lesz érvényes.
Mindezen ráadásul most csavartak egy újabbat, a felmentési kérelem beadását átutalták az önkormányzatok ügyfélablakaiba, ahol meg még nem állt fel az új rendszer, vagyis teljes a káosz, óriásiak a csúszások, számtalan ember marad védtelenül hosszú időre a hatósági zaklatásoktól.
„Hetek óta itthon vagyok, mert ha elkapnak hiába magyarázom, hogy a hivatalban ülnek a jogosan járó felmentésemen, folyamatban van az elbírálása, bevisznek. Itt jobb esetben rendben találják a dolgokat, és pár órán belül kiengednek”.