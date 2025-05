Parajd: így pusztult el az ezeréves magyar örökség órák alatt

Neki is hatalmas veszteség, ami történt, mint megkeresésünkre elmondta, nagyjából évi húszezer vendéget fogadott csak a földalatti – egyedülálló – kalandparkban, amit teljesen ők terveztek, lévén hasonló létesítmény nem létezett korábban.

Csak az ő vállalkozásuk nyolc-kilenc személynek adott munkát, kislányának is kedvenc játszóhelye volt, most mindez a zavaros habok martalékává vált.

„Egyébként eleinte normálisnak tűnt minden, csak időre kellett kipakolni. Még volt egy kamerarendszer és egy kétszer öt méteres led-panel, ami elég nagy érték, a többi szerkezet mind ott marad” – írja le a veszteségeket Nagy Levente, aki szerint esélytelen lett volna kimenteni így, még sok órára lett volna szükség, „ennyi ideig nem lehet veszélyben tartani embereket valami fa- és vastermékért”.

Amikor szerdán este beszéltünk, még úgy nézett ki, hogy a Telegdy-részt meg lehet menteni, készítettek is egy „dugót”, egy ideiglenes gátat, közben a víz felkúszott az éttermek szintjéig is, ahol a turistákat szokták buszra ültetni – csütörtök reggel írt Nagy Levente, hogy ez is átszakadt,

„a bányászok sírva jöttek ki”.

Mint a Maszol megírta, a bányaüzemeltető román állami cég, a Salrom csütörtöki közleményében elismerte, hogy már a Telegdy-bányarészt sem lehet megmenteni, ugyanakkor úgy fogalmaztak: veszélybe került a föld alatti sókészlet, valamint a berendezések és a gépek, ugyanis nem mindent tudtak időben kimenteni.

Nagy is attól tart, hogy rengeteg ember marad munka nélkül. Nem véletlen, hogy a településen már szerdán gyertyát gyújtottak a bányáért.

Errefelé „nem lesz sok munkalehetőség. Ezen kell elgondolkozzunk, hogy hogyan segítünk”.

Parajd neve fogalom; már a római korban is bányásztak itt sót, s nevét is adta a környező Sóvidéknek, a nemrég még látogatható úgymond „új” tárnák is másfélszáz évesek voltak, a fejtési mód, ahogyan dolgoztak, pedig szintúgy egyedülálló volt. De nem csak a múlt, a jelen szempontjából is hatalmas veszteség, ha a megáradt Korond-patak vize tényleg feltölti színültig a bányát, ugyanis ez Erdély egyik legfontosabb turistalátványossága is.

A község nem mellesleg színmagyar – ellentétben a gyorsan elrománosított, hasonlóképp sóbányájáról is ismert Tordával –, így magyar szemmel igazán húsbavágó a várható veszteség.

Ami szintén fájó, hogy a helyiek többsége szerint a mostani katasztrófa elkerülhető lett volna: a 2007 és 2009 között zajló vizsgálatok több szivárgásveszélyes pontot azonosítottak a sóbánya térségében.

„Aki felelős, azt mindenképpen a fővállalatnak hívják Bukarestben és a román államnak hívják, aki innen a pénzek százmillióit vitte el, és mostohagyereke volt a parajdi sóbánya ennek a rendszernek. Ennek most itt van az eredménye” – ezt Bokor Sándor, Parajd egykori polgármestere mondta az erdélyi Sóvidék Televíziónak.