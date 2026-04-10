Ukrajna teljes sötétségbe borult: az egész ország területén lekapcsolták az áramot

Az ukrán NEC Ukrenergo, azaz az állami villamosenergia rendszerüzemeltetője tájékoztatása szerint 2026. április 10-én, pénteken egész nap érvényes, áramellátást érintő korlátozások vezetnek be Ukrajna teljes területén – írja az Apostrophe.

A vállalat közleménye alapján országszerte áramszüneti menetrendekre és teljesítménykorlátozások bevezetésére kell számítani. A döntés hátterében az áll, hogy az orosz erők továbbra is rakéta- és dróntámadásokat hajtanak végre az ukrán energetikai infrastruktúra ellen, ami jelentős károkat okozott az ellátórendszerben.