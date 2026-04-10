Ukrajna teljes sötétségbe borult: az egész ország területén lekapcsolták az áramot

Drámai bejelentést tett húsvét alkalmából be az orosz elnök – az ukránok is követhetik a példáját
Három napig elhallgatnak a fegyverek Ukrajnában.
Pénteken egész nap érvényes, áramellátást érintő korlátozásokat vezetnek be Ukrajna teljes területén.
Az ukrán NEC Ukrenergo, azaz az állami villamosenergia rendszerüzemeltetője tájékoztatása szerint 2026. április 10-én, pénteken egész nap érvényes, áramellátást érintő korlátozások vezetnek be Ukrajna teljes területén – írja az Apostrophe.
A vállalat közleménye alapján országszerte áramszüneti menetrendekre és teljesítménykorlátozások bevezetésére kell számítani. A döntés hátterében az áll, hogy az orosz erők továbbra is rakéta- és dróntámadásokat hajtanak végre az ukrán energetikai infrastruktúra ellen, ami jelentős károkat okozott az ellátórendszerben.
Az Ukrenergo hangsúlyozta: az energiarendszer helyzete folyamatosan változhat, ezért a lakosságnak érdemes figyelemmel kísérnie a regionális áramszolgáltatók hivatalos tájékoztatását.
Emellett arra kérik a fogyasztókat, hogy lehetőség szerint takarékoskodjanak az elektromos árammal.
A legfrissebb adatok szerint április 9-én reggel több régióban – köztük a donyecki, dnyipropetrovszki, zaporizzsjai, szumi és harkivi területeken – maradtak fogyasztók áram nélkül a drón- és tüzérségi támadások következtében. Ahol a biztonsági helyzet megengedte, ott azonnal megkezdték a helyreállítási munkálatokat.
Az Ukrenergo már április 9-én is kénytelen volt korlátozni az ipari áramfogyasztást, valamint ideiglenes áramszüneteket bevezetni. A jelenlegi intézkedések ennek a folyamatnak a folytatásaként értelmezhetők.
Ezzel párhuzamosan Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, közép-európai idő szerint szombat 15 órától a vasárnapi nap végéig tűzszünetet rendelt el a teljes frontra.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP
