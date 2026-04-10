Ft
Ft
13°C
1°C
Ft
Ft
13°C
1°C
04. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
áram leállás orosz-ukrán háború

Ukrajna teljes sötétségbe borult: az egész ország területén lekapcsolták az áramot

2026. április 10. 06:30

Pénteken egész nap érvényes, áramellátást érintő korlátozásokat vezetnek be Ukrajna teljes területén.

Az ukrán NEC Ukrenergo, azaz az állami villamosenergia rendszerüzemeltetője tájékoztatása szerint 2026. április 10-én, pénteken egész nap érvényes, áramellátást érintő korlátozások vezetnek be Ukrajna teljes területén – írja az Apostrophe.

A vállalat közleménye alapján országszerte áramszüneti menetrendekre és teljesítménykorlátozások bevezetésére kell számítani. A döntés hátterében az áll, hogy az orosz erők továbbra is rakéta- és dróntámadásokat hajtanak végre az ukrán energetikai infrastruktúra ellen, ami jelentős károkat okozott az ellátórendszerben.

Az Ukrenergo hangsúlyozta: az energiarendszer helyzete folyamatosan változhat, ezért a lakosságnak érdemes figyelemmel kísérnie a regionális áramszolgáltatók hivatalos tájékoztatását. 

Emellett arra kérik a fogyasztókat, hogy lehetőség szerint takarékoskodjanak az elektromos árammal.

A legfrissebb adatok szerint április 9-én reggel több régióban – köztük a donyecki, dnyipropetrovszki, zaporizzsjai, szumi és harkivi területeken – maradtak fogyasztók áram nélkül a drón- és tüzérségi támadások következtében. Ahol a biztonsági helyzet megengedte, ott azonnal megkezdték a helyreállítási munkálatokat.

Az Ukrenergo már április 9-én is kénytelen volt korlátozni az ipari áramfogyasztást, valamint ideiglenes áramszüneteket bevezetni. A jelenlegi intézkedések ennek a folyamatnak a folytatásaként értelmezhetők.

Ezzel párhuzamosan Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, közép-európai idő szerint szombat 15 órától a vasárnapi nap végéig tűzszünetet rendelt el a teljes frontra.

Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP

Összesen 39 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Chekke-Faint
2026. április 10. 09:02
Segíteni kellene nekünk, hogy hiába kapcsolják vissza...
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. április 10. 08:18
Mi lesz ha tőlünk sem kapnak majd áramot?!
Válasz erre
2
0
haxima
2026. április 10. 08:15
Na, akkor ukik nézzetek meg mindent jól most nappal, aztán este meg csináljatok mindent emlékezetből.
Válasz erre
2
0
Vasalo
2026. április 10. 07:49
Biztos arra várnak, hogy az oroszok világosságot hozzanak. Most kellene elzárni oda a villanyt, észre sem vennék….
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!