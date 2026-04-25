04. 25.
szombat
rezsicsökkentés áram MVM gáz Magyarország rezsi

Elkezdődött a visszaszámlálás: gyorsan kell lépni, ha még élni szeretnénk a legújabb rezsicsökkentéssel

2026. április 25. 22:48

A hónap végéig lehet nyilatkozni.

Mindössze néhány napjuk van a háztartásoknak arra, hogy jelezzék a szolgáltatójuknál, milyen módon élnének a rezsistoprendelet által kínált közműszámla-csökkentéssel – emlékeztetett a Világgazdaság.

Az intézkedés egyszeri, 30 százalékos kedvezménnyel csökkenti a lakosság energiaszámláját annak ellentételezéseként, hogy januárban a szokatlan hideg miatt országosan 30 százalékkal több gázt használtak.

A kompenzáláshoz 50 milliárd forint áll rendelkezésre. A kormánydöntés értelmében az egyszeri, 30 százalékos támogatás a felhasznált mennyiség után jár az áram és a gáz esetében, míg a távfűtéses lakásokban a január számla a számítás alapja. Házközponti fűtés esetén a kedvezményt társasházkezelő osztja el. Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek egyszeri, 7 ezer forintos támogatást kapnak.

Azonban az MVM által közzétett, április 30-ig történő nyilatkozattételi felszólítás a háztartásoknak csak egy részét érinti.

Azokat, amelyek a kedvezményt az áramfelhasználásuk alapján kérik, a kedvezmény ugyanis alaphelyzetben a gáz után jár.

