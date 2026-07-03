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magyar turisztikai ügynökség guller zoltán kapitány istván

Kapitány István kirúgta Guller Zoltánt

2026. július 03. 21:28

Igazgatóság elnöki, egyben tagi tisztségéből is visszahívta.

2026. július 03. 21:28
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Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter péntek este Facebook-oldalán adta hírül, hogy Guller Zoltánt, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt-nél betöltött Igazgatóság elnöki, egyben tagi tisztségéből visszahívta. 

Alig pár napja Kármán András pénzügyminiszter ismertette, hogy a Szerencsejáték Zrt. éléről is távoznia kell Gullernek. „A Szerencsejáték Zrt. vezetését a helyettesítési rend szerint – átmenetileg – a gazdasági igazgató, Pozsgai Balázs Attila látja el” – írta a pénzügyminiszter. 

Guller Zoltán 2016-tól volt a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója, majd igazgatóságának elnöke. 

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

Összesen 38 komment

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Eldorado80
2026. július 04. 00:13
Kapitány a Shell-es tiszás geciláda.
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Bogdán
2026. július 03. 23:57
Ez van most.... Ki kell rúgni mindenkit..Guller Zoltánt is persze, a takarítónőket az értelmes tanárokat, orvosokat, akik az operációkban sikeresek. Valóban minek is maradjanak! Jó a kormány....igaz még az emberek munka helyett bohóckodást tapasztalnak, de a kirúgásuk az emberek hús-vér sorsáról szól! Valóban minek is gondoljanak az emberek sorsáról? Kell a jó hangzatos beosztás, jó zsíros jövedelem, nyilván a haveri köröknek. Ehhez ért ez a moslék, hazug, drogos, buzi, tolvaj, miniszterelnök! Biztos vagyok, hogy a Sors mindenkinek visszafizet!!!!
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virag-os
2026. július 03. 23:35
Honnan lesz ezekre a magas összegű végkielégítésekre pénz, ha szerintük nagy hiány van az államháztartásban ? Mert rengeteg magas beosztásban lévő embert mentettek fel, akiknek több milliós fizetésük volt. Ez még csak az 50. nap, mi lesz itt év végéig , igaziból üres kassza. Most van az osztogatás, majd jön a fosztogatás. Na a sok ujjongó, kárörvendő, irigy majd akkor fogja megszívni.
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2
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figyelő4322
2026. július 03. 23:12
lemez 2026. július 03. 16:23 "Nem viselik el ha valaki okosabb náluk.Képzeljük el a csöcselék kormányzását." Nem is kell elképzelni, hiszen már kormányon vannak. Polos meg Kapitány meg talán talán el is hiszik, amit a csicskáik hazudnak nekik? Vagyis azt, hogy micsoda nagyszerű, kivételes tehetségű emberek. Ezek segítség nélkül, önerejükből eljutottak ilyen 'magasra...' Holott a csicskáik is nagyon jól tudják, hogy pl. Polos prófétát Brüsszel építette fel. Mégpedig azért, mert észrevették: ez a pacák elég buta, de ÓRIÁSI ambícióval rendelkezik. Rájöttek, hogy habozás és gondolkodás nélkül teljesíti a parancsokat!
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