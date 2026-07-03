Kapitány István kirúgta Guller Zoltánt

Már nem féltik a Dunát, növelik a paksi atomerőmű teljesítményét

Az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét. Kapitány István tájékoztatása szerint azonban a Duna hőmérséklete most lecsökkent, ezért újra rá lehet kapcsolni Pakson.