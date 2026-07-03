Kapitány István kirúgta Guller Zoltánt

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Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
Igazgatóság elnöki, egyben tagi tisztségéből is visszahívta.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter péntek este Facebook-oldalán adta hírül, hogy Guller Zoltánt, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt-nél betöltött Igazgatóság elnöki, egyben tagi tisztségéből visszahívta.
Alig pár napja Kármán András pénzügyminiszter ismertette, hogy a Szerencsejáték Zrt. éléről is távoznia kell Gullernek. „A Szerencsejáték Zrt. vezetését a helyettesítési rend szerint – átmenetileg – a gazdasági igazgató, Pozsgai Balázs Attila látja el” – írta a pénzügyminiszter.
Guller Zoltán 2016-tól volt a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója, majd igazgatóságának elnöke.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás