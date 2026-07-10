10 millió forintra bírságolták a Szerencsejáték Zrt.-t az áprilisi lottósorsolások miatt

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Az SZTFH 10 millió forintra bírságolta a Szerencsejáték Zrt.-t, de a hatóság szerint a szabálytalanság nem befolyásolta a sorsolások eredményét.
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) szerencsejátékonként 2,5 millió, összesen 10 millió forintos közigazgatási bírságot szabott ki a Szerencsejáték Zrt.-re – írja a Telex. A vizsgálat megállapította, hogy bár a Skandináv lottó, a Hatoslottó, az Ötöslottó és a Joker sorsolásainak előkészítése és lebonyolítása jogszerű volt, az online zárás során a társaság eltért a jóváhagyott eljárásrendtől.
A hatóság hangsúlyozta, hogy a feltárt eltérés nem volt hatással sem a nyerőszámok kisorsolására, sem a nyertesek beazonosítására vagy a nyeremények kifizetésére. Az SZTFH ugyanakkor kötelezte a Szerencsejáték Zrt.-t arra, hogy a jövőben maradéktalanul a jóváhagyott játéktervek szerint bonyolítsa le a sorsolásokat.
A vizsgálatot azt követően indították meg, hogy áprilisban egyetlen játékhéten mind a négy lottójátékon – a Skandináv lottón, a Hatoslottón, az Ötöslottón és a Jokeren – is született telitalálatos szelvény. A Szerencsejáték Zrt. akkor rendkívüli ellenőrzést kezdeményezett, saját belső vizsgálata pedig szintén arra jutott, hogy a sorsolások integritását nem érte sérelem.
Kapcsolódó vélemény
A Szerencsejáték Zrt-nél a politikai befolyás és jogosulatlan előnyszerzés a múlté, a jövőben a működés átlátható, tiszta, jogszerű és hatékony kell, hogy legyen.
Nyitókép: MTI/Róka Dániel