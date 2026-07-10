10 millió forintra bírságolták a Szerencsejáték Zrt.-t az áprilisi lottósorsolások miatt

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) szerencsejátékonként 2,5 millió, összesen 10 millió forintos közigazgatási bírságot szabott ki a Szerencsejáték Zrt.-re – írja a Telex. A vizsgálat megállapította, hogy bár a Skandináv lottó, a Hatoslottó, az Ötöslottó és a Joker sorsolásainak előkészítése és lebonyolítása jogszerű volt, az online zárás során a társaság eltért a jóváhagyott eljárásrendtől.

A hatóság hangsúlyozta, hogy a feltárt eltérés nem volt hatással sem a nyerőszámok kisorsolására, sem a nyertesek beazonosítására vagy a nyeremények kifizetésére. Az SZTFH ugyanakkor kötelezte a Szerencsejáték Zrt.-t arra, hogy a jövőben maradéktalanul a jóváhagyott játéktervek szerint bonyolítsa le a sorsolásokat.