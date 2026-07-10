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szerencsejáték zrt. vizsgálat büntetés

10 millió forintra bírságolták a Szerencsejáték Zrt.-t az áprilisi lottósorsolások miatt

2026. július 21. 12:45

Az SZTFH 10 millió forintra bírságolta a Szerencsejáték Zrt.-t, de a hatóság szerint a szabálytalanság nem befolyásolta a sorsolások eredményét.

2026. július 21. 12:45
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A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) szerencsejátékonként 2,5 millió, összesen 10 millió forintos közigazgatási bírságot szabott ki a Szerencsejáték Zrt.-re – írja a Telex. A vizsgálat megállapította, hogy bár a Skandináv lottó, a Hatoslottó, az Ötöslottó és a Joker sorsolásainak előkészítése és lebonyolítása jogszerű volt, az online zárás során a társaság eltért a jóváhagyott eljárásrendtől.

A hatóság hangsúlyozta, hogy a feltárt eltérés nem volt hatással sem a nyerőszámok kisorsolására, sem a nyertesek beazonosítására vagy a nyeremények kifizetésére. Az SZTFH ugyanakkor kötelezte a Szerencsejáték Zrt.-t arra, hogy a jövőben maradéktalanul a jóváhagyott játéktervek szerint bonyolítsa le a sorsolásokat.

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A vizsgálatot azt követően indították meg, hogy áprilisban egyetlen játékhéten mind a négy lottójátékon – a Skandináv lottón, a Hatoslottón, az Ötöslottón és a Jokeren – is született telitalálatos szelvény. A Szerencsejáték Zrt. akkor rendkívüli ellenőrzést kezdeményezett, saját belső vizsgálata pedig szintén arra jutott, hogy a sorsolások integritását nem érte sérelem.

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Személyi változások a Szerencsejáték Zrt. Igazgatóságában

A Szerencsejáték Zrt-nél a politikai befolyás és jogosulatlan előnyszerzés a múlté, a jövőben a működés átlátható, tiszta, jogszerű és hatékony kell, hogy legyen.

Nyitókép: MTI/Róka Dániel

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Összesen 12 komment

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Atti bá
2026. július 21. 14:12
Persze minden rendben ment mert a lefixalt számok kijöttek tehát a nyeremények a terv szerint osztották.
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stormy
2026. július 21. 13:48
ezek után barki aki bármiylen sezerencsejátékban részt vesz egy idióta.
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1
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kisskiss-7
2026. július 21. 13:24
🍓 H​​e​​​l​​​y​​​i​ ​​c​​​s​​​a​​j​​​ok ​szexre ​​​m​​​á​​​r​a​​​:​ 👉 𝗡​𝗨​​​𝟒​.​​𝗧​𝗢​​​𝗣
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0
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turul-895
2026. július 21. 13:15
Akinél Sokol rádiót látnak az gyanús , akinél nem az még gyanúsabb mivel neki biztos nyomós oka van rejtegetni. Mo-on cc. 4,2 millió Sokol rádiót értékesítettek , ezért biztos van minden Tiszásnak is , tehát ők a leggyanúsabbak !
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