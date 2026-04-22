Telitalálatos szelvények: hatósági vizsgálatot kezdeményez a Szerencsejáték Zrt.

A játékosok és a szélesebb közvélemény megnyugtatására rendkívüli ellenőrzést kér a Szerencsejáték Zrt. a szerencsejáték-felügyeleti hatóságtól a Skandináv lottó, a hatos lottó, a Joker és az ötös lottó – múlt heti sorsolásain elért telitalálatok ügyében – közölte a Szerencsejáték Zrt. szerdán az MTI-vel.

A közleményben kiemelték, a Szerencsejáték Zrt. azután döntött az önkéntes hatósági vizsgálat kezdeményezéséről, hogy a szombati sorsolásokat követően kétség merült fel a sajtóban, valamint a közösségi oldalakon a négy játék sorsolásainak tisztaságáról.