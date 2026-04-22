Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
04. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
sorsolás joker skandináv lottó szerencsejáték közlemény vizsgálat közjegyző

Telitalálatos szelvények: hatósági vizsgálatot kezdeményez a Szerencsejáték Zrt.

2026. április 22. 15:00

A különös egybeesés nem példa nélküli, korábban 2018-ban és 2000-ben is volt hasonló eset – emlékeztettek a közleményben.

null

A játékosok és a szélesebb közvélemény megnyugtatására rendkívüli ellenőrzést kér a Szerencsejáték Zrt. a szerencsejáték-felügyeleti hatóságtól a Skandináv lottó, a hatos lottó, a Joker és az ötös lottó – múlt heti sorsolásain elért telitalálatok ügyében – közölte a Szerencsejáték Zrt. szerdán az MTI-vel.

A közleményben kiemelték, a Szerencsejáték Zrt. azután döntött az önkéntes hatósági vizsgálat kezdeményezéséről, hogy a szombati sorsolásokat követően kétség merült fel a sajtóban, valamint a közösségi oldalakon a négy játék sorsolásainak tisztaságáról.

Részletezték, hogy a múlt héten, az idei év 16. hetében szerda és szombat között négy számsorsjátékon is telitalálat született, az ötös lottó esetében a játék valaha volt legnagyobb főnyereményével. 

A különös egybeesés nem példa nélküli, korábban 2018-ban és 2000-ben is volt hasonló eset

 – emlékeztettek.

Szigorúan szabályozottak a sorsolások

A Szerencsejáték Zrt. a közleményben leszögezte, a sorsolások folyamata rendkívül szigorúan szabályozott, nemzetközi szervezetek által is auditált, hazai hatóságok által gyakran ellenőrzött folyamat.

Ismertették: a sorsolási eszközök – a sorsológép, a kézi sorsológömb és a golyók – minden esetben a mérésügyi szerv által hitelesítettek, az eszközöket a sorsolási időn kívül közjegyző által lezárt, biztonsági zárral ellátott helyiségben helyezik el. Az egy játékhoz használt golyókészletek egységesek, semmilyen paraméterben nincs különbség közöttük. 

A sorsolás folyamata – az eszközök előkészítésétől a sorsolási műsor lezárásáig – közjegyző által felügyelt, a helyszínek kamerával és biztonsági rendszerrel felszereltek. 

A sorsoló eszközök minden más eszköztől függetlenül működő berendezések, azok tehát nincsenek összeköttetésben semmilyen informatikai rendszerrel.

A sorsolások eredménye minden esetben a véletlenen múlik. A sorsolásban részt vevő szelvények a tétfizetést követően digitális aláírással ellátottak, a sorsolásban részt vevő fogadások összessége  a sorsolást megelőzően – is elektronikusan aláírásra kerül. Ezen állomány a sorsolást követően nem változtatható meg. A teljes folyamat bármilyen független hatóság által bármikor ellenőrizhető – írták a közleményben.

(MTI)

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Róka Dániel
 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyaloggos
2026. április 22. 16:57
EGYBEESÉS, vagy NEM EGYBEESÉS, a SZERENCSEJÁTÉK iránt nincs bizalom, TAKARÍTANI kell ott is. S ROPPANT kíváncsian várom, KINEK, mennyit fizettek ki, CSAK ÚGY! BAYER is CSAK ÚGY kapott neki aprópénznek számító 60 millkót.
Válasz erre
0
0
nemmondom-3
2026. április 22. 16:39
Kettesem volt, van okom félni?
Válasz erre
0
0
tintapaca
2026. április 22. 15:28
Egyébként - hasonlóan más országokéhoz -, elő kellene írni, hogy minden héten, a nyertes szelvények között bevétel 80 százalékát kell szétosztani, a többiből éljen meg a Szerenccsejáték Zrt. Nem engedném a nyeremény halomzódást!
Válasz erre
3
1
tintapaca
2026. április 22. 15:26
Már régóta mondom, hogy a lottó sorsoláson csalnak. Az informatikai feldolgozás során - a szelvények beérkezését követő zárás utá tíz perccel már kidobja a rendszer, hogy melyik telitalálatos kombinációt nem játszották meg. A golyók szétcsavarásakor - a beépített ledek bekapcsolásával azt a számot mutatják, amelyiket akarják. A csalásmentes értékelélés egyedül kézi értékelés lenne, és annak ellenőrzése, hogy a golyók tömör anyagból vannak, nincsenek manipulálva. Egyszer úgyis minden kiderül!
Válasz erre
4
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!