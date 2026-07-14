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A Szerencsejáték Zrt-nél a politikai befolyás és jogosulatlan előnyszerzés a múlté, a jövőben a működés átlátható, tiszta, jogszerű és hatékony kell, hogy legyen.
„Személyi változások a Szerencsejáték Zrt. Igazgatóságában.
A Szerencsejáték Zrt. Igazgatóságának a tagjává és elnökévé választottam dr. Olajos Marcellt. Szintén az Igazgatóság tagja lett Horváth Zoltán. Köszönöm, hogy elfogadták a felkérést, a munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánok.
Az Igazgatóságból visszahívom dr. Rédey Krisztinát, dr. Ágostházy Szabolcs Imrét, dr. Bordás Gábort és Illés-Puka Zsófiát. Egyben tudomásul veszem, hogy dr. Poltné Palásthy Marianna Gabriella lemondott igazgatósági tagságáról.
Valamennyi változás július 15-től hatályos. A Társaság törvényes működése a jelenlegi formájában biztosított.
A Szerencsejáték Zrt-nél a politikai befolyás és jogosulatlan előnyszerzés a múlté, a jövőben a működés átlátható, tiszta, jogszerű és hatékony kell, hogy legyen.”
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt