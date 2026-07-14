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horváth zoltán olajos marcell igazgatóság Szerencsejáték Zrt.

Személyi változások a Szerencsejáték Zrt. Igazgatóságában

2026. július 14. 14:14

A Szerencsejáték Zrt-nél a politikai befolyás és jogosulatlan előnyszerzés a múlté, a jövőben a működés átlátható, tiszta, jogszerű és hatékony kell, hogy legyen.

2026. július 14. 14:14
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Kármán András
Kármán András
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„Személyi változások a Szerencsejáték Zrt. Igazgatóságában.

A Szerencsejáték Zrt. Igazgatóságának a tagjává és elnökévé választottam dr. Olajos Marcellt. Szintén az Igazgatóság tagja lett Horváth Zoltán. Köszönöm, hogy elfogadták a felkérést, a munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánok.

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Az Igazgatóságból visszahívom dr. Rédey Krisztinát, dr. Ágostházy Szabolcs Imrét, dr. Bordás Gábort és Illés-Puka Zsófiát. Egyben tudomásul veszem, hogy dr. Poltné Palásthy Marianna Gabriella lemondott igazgatósági tagságáról.

Valamennyi változás július 15-től hatályos. A Társaság törvényes működése a jelenlegi formájában biztosított.

A Szerencsejáték Zrt-nél a politikai befolyás és jogosulatlan előnyszerzés a múlté, a jövőben a működés átlátható, tiszta, jogszerű és hatékony kell, hogy legyen.”

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 14 komment

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Sorrend:
vensarkanygyik61
2026. július 14. 15:03
A történelem ismétli önmagát! Ezt már láttam,de hogy újra feléled az SZDSZ azt nem hittem volna! Megint jönnek a szakállas bácsik, és.........
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nemmondom-3
2026. július 14. 14:56
25 százalékos emelést a "Szerencsejátékban" mi(ki) indokolta? Mitől lesz tisztább a levegő? Kiknek jobb ez?
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nemmondom-3
2026. július 14. 14:52
Ekkora nyilatkozat????
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ördöngös pepecselés
2026. július 14. 14:50
a tisza ártatlan szűzleányok gyülekezete akik az első éjszakára várva állnak sorba a nagy vezető személyzeti osztályán hogy beléphessenek a mennyek országába. Senki ne idegeskedjen mert az Istenkirály munkabírása végtelen ezért senkit nem hagy szárazon. Ezek hárman már boldogok mert megkapták a jussukat
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2
0
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