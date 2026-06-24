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eurojackpot kenó és luxor lottó szerencsejáték Szerencsejáték Zrt.

Ötszáz forintra emelkedik a lottó alapára augusztus 3-tól

2026. június 24. 11:22

Az új díjszabás bevezetésével a nyereményalap is megemelkedik.

2026. június 24. 11:22
Lottó

Augusztus 3-tól egységesen 500 forintra emelkedik a hazai számsorsjátékok alapára – közölte a Szerencsejáték Zrt. Az árváltozás két játékot nem érint, a drágulással párhuzamosan ugyanakkor a megnyerhető összegek is jelentősen növekednek.

Az új árak és a kivételek

A legtöbb népszerű számsorsjáték alapára augusztustól 500 forint lesz. A módosítás alól csak néhány játék jelent kivételt:

  • Kenó és Luxor: Az alapdíj 400 forintra módosul.
  • Eurojackpot: Az ár változatlan marad, mivel ez az euró-forint árfolyamhoz kötött.
  • Lutri: A jegy ára nem változik, eddig is 500 forintba került.

Nagyobb tét, nagyobb nyeremények

A Szerencsejáték Zrt. kiemelte, hogy a magasabb alapdíj a játékosok számára is előnyös. Az új díjszabás bevezetésével ugyanis a nyereményalap is megemelkedik. A főnyeremények és az egyéb nyereményosztályok összegei átlagosan 25 százalékkal fognak növekedni.

A vállalat emlékeztetett: legutóbb 2023-ban volt példa a számsorsjátékok árainak módosítására. Akkor egy 50 forintos áremelés 17 százalékos nyereménynövekedést eredményezett a játékosoknak.

Fotó: MTI/Mónus Márton

 

Összesen 10 komment

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Sorrend:
astracf
2026. június 24. 12:41
Szerintem nem érdemes játszani. Mostanság már tutira meg van bundázva a húzás...
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0
0
chief Bromden
2026. június 24. 12:19
A bizalom gyalogosan érkezik és lóháton távozik. A négyes telitalálatok után minimum nyilvánosságra kellene hozni a nyertesek személyét a bizalom visszanyerése érdekében és a jövőben folyamatosan. A korrupcióellenes hatóság követhetné a pénz mozgását, kiszűrhetnék a strómanokat, már ha lennének. Az MNB-ről sem gondoltuk, még álmunkban sem, hogy kipakolják és erről sem, bár volt már 13db öttalálatos, ebből 10 egy kézben az is a rendszerváltás árnyékában.
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2
0
Fck fcbk
•••
2026. június 24. 12:05 Szerkesztve
Mièrt kell többet fizetni?t Továbbra is támogatják a fideszes gittegyleteket ès a szijjártó testvèrèt?
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1
3
Unknown
2026. június 24. 11:59
Pedig a heteroptera az ígérte, hogy minden tiszar szavazó ingyen lottót fog kapni, ha visszaszerzik a sok lopott pénzt. A sok székletevő meg el is hitte......
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3
0
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