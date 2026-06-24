Ötszáz forintra emelkedik a lottó alapára augusztus 3-tól

Augusztus 3-tól egységesen 500 forintra emelkedik a hazai számsorsjátékok alapára – közölte a Szerencsejáték Zrt. Az árváltozás két játékot nem érint, a drágulással párhuzamosan ugyanakkor a megnyerhető összegek is jelentősen növekednek.

Az új árak és a kivételek

A legtöbb népszerű számsorsjáték alapára augusztustól 500 forint lesz. A módosítás alól csak néhány játék jelent kivételt: