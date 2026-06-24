Ötszáz forintra emelkedik a lottó alapára augusztus 3-tól

Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
Az új díjszabás bevezetésével a nyereményalap is megemelkedik.
Augusztus 3-tól egységesen 500 forintra emelkedik a hazai számsorsjátékok alapára – közölte a Szerencsejáték Zrt. Az árváltozás két játékot nem érint, a drágulással párhuzamosan ugyanakkor a megnyerhető összegek is jelentősen növekednek.
A legtöbb népszerű számsorsjáték alapára augusztustól 500 forint lesz. A módosítás alól csak néhány játék jelent kivételt:
A Szerencsejáték Zrt. kiemelte, hogy a magasabb alapdíj a játékosok számára is előnyös. Az új díjszabás bevezetésével ugyanis a nyereményalap is megemelkedik. A főnyeremények és az egyéb nyereményosztályok összegei átlagosan 25 százalékkal fognak növekedni.
A vállalat emlékeztetett: legutóbb 2023-ban volt példa a számsorsjátékok árainak módosítására. Akkor egy 50 forintos áremelés 17 százalékos nyereménynövekedést eredményezett a játékosoknak.
Fotó: MTI/Mónus Márton