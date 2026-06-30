Kármán András kirúgta a Szerencsejáték Zrt. vezetőjét

Kármán András: Nem aktuális a nyugdíjkorhatár emelése Magyarországon

Újra létrehozzák a tiszta profilú Pénzügyminisztériumot, a gazdaságfejlesztés a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feladata lesz; az új struktúra világosabb felelősségi viszonyokat teremt a kormányzaton belül - mondta Kármán András pénzügyminiszterjelölt a kinevezés előtti meghallgatásán.