Ft
Ft
39°C
21°C
Ft
Ft
39°C
21°C
06. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
pénzügyminiszter magyar turisztikai ügynökség guller zoltán Szerencsejáték Zrt.

Kármán András kirúgta a Szerencsejáték Zrt. vezetőjét

2026. június 30. 16:45

A pénzügyminiszter a közösségi oldalán jelentette be a hírt.

2026. június 30. 16:45
null

Felmentette pozíciójából a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatóját, Guller Zoltánt Kármán András pénzügyminiszter. A hírt maga a miniszter jelentette be a közösségi oldalán

A tárcavezető közölte: 

a Szerencsejáték Zrt. vezetését a helyettesítési rend szerint – átmenetileg – a gazdasági igazgató, Pozsgai Balázs Attila látja el.

Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatósági elnöke tavaly márciusban került az SZRT élére, miután a korábbi vezető, Mager Andrea a Magyar Nemzeti Bankhoz szerződött. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bitrex®
2026. június 30. 17:08
Ez a sunyi, kopaszodó kis zsidó sem lesz sokáig pénzügyminiszter. Még 80 nap!
Válasz erre
0
0
macskieusz
2026. június 30. 17:07
Viszont jó hír, hogy a Cirkusz majomidomárja még tartja a pozícióját...Ezt azzal érte el, hogy a majomeledelből is lop a tiszásoknak.
Válasz erre
0
0
mnmn
2026. június 30. 17:06
Ilyen ez a pop szakma, ezek kifizető helyek mindig az aktuális csókosoknak vannak fenntartva. Még nem hallottam, hogy ezekre a helyekre pályázni lehetne földi halandónak is.
Válasz erre
0
0
pollip
2026. június 30. 17:05
Egy tiszás sem mondhatja, hogy az új kinevezettek nem Tisza hívek! Kinevezések előtt letették a tisza-esküt!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!