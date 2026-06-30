Kármán András kirúgta a Szerencsejáték Zrt. vezetőjét

Kiderült, ki lesz a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója
Mager Andrea távozó elnök-vezérigazgató a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja lesz.
A pénzügyminiszter a közösségi oldalán jelentette be a hírt.
Felmentette pozíciójából a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatóját, Guller Zoltánt Kármán András pénzügyminiszter. A hírt maga a miniszter jelentette be a közösségi oldalán.
A tárcavezető közölte:
a Szerencsejáték Zrt. vezetését a helyettesítési rend szerint – átmenetileg – a gazdasági igazgató, Pozsgai Balázs Attila látja el.
Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatósági elnöke tavaly márciusban került az SZRT élére, miután a korábbi vezető, Mager Andrea a Magyar Nemzeti Bankhoz szerződött.
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Mager Andrea távozó elnök-vezérigazgató a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja lesz.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás