Darabokra szedhetik a lottósorsolást: így vizsgálják most a rendszert

A hatósági vizsgálat széles körű lehet. Az SZTFH ellenőrizheti többek között:

a sorsolási eszközök hitelesítését,

a közjegyzői dokumentumokat,

a sorsolások teljes felvételeit,

valamint helyszíni vizsgálatot is tarthat, akár előzetes bejelentés nélkül.

Az ellenőrzés kiterjedhet az eszközök tárolására, a biztonsági rendszerekre, a zárak működésére, valamint a sorsolási gépek és golyók engedélyeire is. A rendszer informatikai hátterét szintén vizsgálhatják. A Szerencsejáték Zrt. egy nemzetközi beszállító által fejlesztett rendszert használ, amely több európai lottótársaságnál is működik, és rendszeres auditokon esik át. A társaság szerint ez a háttér szükséges például az Eurojackpot működtetéséhez is.