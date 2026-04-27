facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
rendszer eurojackpot ellenőrzés Szerencsejáték Zrt. vizsgálat

Darabokra szedhetik a lottósorsolást: így vizsgálják most a rendszert

2026. április 27. 20:58

A hatósági ellenőrzés a sorsolások minden elemére kiterjedhet, miközben a nyeremények kifizetése a megszokott rendben halad.

Hatósági vizsgálat indult a lottósorsolások kapcsán, azonban ez nem érinti a nyertesek kifizetését – közölte a Szerencsejáték Zrt.. 

A társaság tájékoztatása szerint az ellenőrzést a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) végzi, és célja a rendszer független megerősítése. A vizsgálat nem függeszti fel és nem befolyásolja a nyeremények kifizetését.

A közlés szerint az ötös és a hatos lottó nyertesei már jelentkeztek, és a folyamat a megszokott lépések szerint zajlik: azonosítás, bankszámla-ellenőrzés, majd az utalás időpontjának egyeztetése. 

A kifizetések akár egy-két héten belül megtörténhetnek.

A hatósági vizsgálat széles körű lehet. Az SZTFH ellenőrizheti többek között:

  • a sorsolási eszközök hitelesítését,
  • a közjegyzői dokumentumokat,
  • a sorsolások teljes felvételeit,
  • valamint helyszíni vizsgálatot is tarthat, akár előzetes bejelentés nélkül.

Az ellenőrzés kiterjedhet az eszközök tárolására, a biztonsági rendszerekre, a zárak működésére, valamint a sorsolási gépek és golyók engedélyeire is. A rendszer informatikai hátterét szintén vizsgálhatják. A Szerencsejáték Zrt. egy nemzetközi beszállító által fejlesztett rendszert használ, amely több európai lottótársaságnál is működik, és rendszeres auditokon esik át. A társaság szerint ez a háttér szükséges például az Eurojackpot működtetéséhez is.

A fogadások kezelése több lépcsőben történik: minden szelvény digitális aláírást kap, majd a fogadási határidő lezárásakor az adatokat elektronikus pecséttel rögzítik. Az adatbázist több, egymástól független ponton ellenőrzik, a nyertesek megállapítása pedig több szereplő együttműködésével történik.

A társaság közlése szerint a teljes folyamat több szinten ellenőrzött, és több személy egyidejű felügyelete mellett zajlik.

Nyitókép forrása: Szerencsejáték Zrt.

