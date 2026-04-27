Tízmilliárd euró sorsa a tét: sürgős törvényalkotást kér a román kormány Brüsszel feltételei miatt

A bukaresti vezetésnek több tucat reformot kell teljesítenie a nyárig, miközben a parlamenti többség is megingott.
Sürgős törvényalkotásra szólította fel a román parlamentet Ilie Bolojan annak érdekében, hogy az ország hozzáférhessen az Európai Unió újjáépítési programjának még rendelkezésre álló forrásaihoz – számolt be a Krónika.
A kormányfő közlése szerint kilenc kulcsfontosságú törvény elfogadása szükséges ahhoz, hogy Románia lehívhassa a PNRR-program keretében elérhető mintegy 10 milliárd eurót.
Ez az összeg a teljes állami beruházások közel egyharmadát teszi ki.
A forrásokat többek között autópálya-építésekre – például a moldvai autópályára –, iskolák és kórházak fejlesztésére, vasútvillamosításra, valamint középületek felújítására fordítanák. A támogatások lehívása szigorú feltételekhez kötött. A román kormánynak több tucat úgynevezett mérföldkövet kell teljesítenie a nyárig. A kifizetések csak akkor történnek meg, ha ezek a reformok megvalósulnak, ellenkező esetben az ország elesik a forrásoktól.
Az Európai Projektek Minisztériuma kilenc kiemelt mérföldkövet azonosított, amelyek teljesítésétől több mint egymilliárd euró sorsa függ. Ezek hiányában a már elindított beruházások befejezése is veszélybe kerülhet.
A szükséges jogszabályok több területet érintenek, köztük:
A miniszterelnök szerint a következő időszak prioritásai közé tartozik az uniós források lehívása, a beruházások lezárása, valamint a kedvezményezettek kifizetése.
A folyamatot nehezíti, hogy a kormány parlamenti helyzete bizonytalanná vált, miután a Szociáldemokrata Párt kilépett a koalícióból, így a törvények elfogadása kérdésessé vált. A következő hónapok meghatározóak lehetnek a román gazdaság és a politikai stabilitás szempontjából is.
Nyitókép forrása: Odd ANDERSEN / AFP