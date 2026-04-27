Ft
Ft
16°C
3°C
Ft
Ft
16°C
3°C
04. 27.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 27.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány ilie bolojan szociáldemokrata párt brüsszel európai unió románia euró

Tízmilliárd euró sorsa a tét: sürgős törvényalkotást kér a román kormány Brüsszel feltételei miatt

2026. április 27. 20:31

A bukaresti vezetésnek több tucat reformot kell teljesítenie a nyárig, miközben a parlamenti többség is megingott.

Sürgős törvényalkotásra szólította fel a román parlamentet Ilie Bolojan annak érdekében, hogy az ország hozzáférhessen az Európai Unió újjáépítési programjának még rendelkezésre álló forrásaihoz – számolt be a Krónika.

A kormányfő közlése szerint kilenc kulcsfontosságú törvény elfogadása szükséges ahhoz, hogy Románia lehívhassa a PNRR-program keretében elérhető mintegy 10 milliárd eurót.

 Ez az összeg a teljes állami beruházások közel egyharmadát teszi ki.

A forrásokat többek között autópálya-építésekre – például a moldvai autópályára –, iskolák és kórházak fejlesztésére, vasútvillamosításra, valamint középületek felújítására fordítanák. A támogatások lehívása szigorú feltételekhez kötött. A román kormánynak több tucat úgynevezett mérföldkövet kell teljesítenie a nyárig. A kifizetések csak akkor történnek meg, ha ezek a reformok megvalósulnak, ellenkező esetben az ország elesik a forrásoktól.

Az Európai Projektek Minisztériuma kilenc kiemelt mérföldkövet azonosított, amelyek teljesítésétől több mint egymilliárd euró sorsa függ. Ezek hiányában a már elindított beruházások befejezése is veszélybe kerülhet.

A szükséges jogszabályok több területet érintenek, köztük:

  • a közszféra bérezési rendszerének átalakítását,
  • az adózás és az adóhatóság digitalizációját,
  • az energiapolitikát, beleértve a villamosenergia-piac reformját és a szén kivezetését,
  • a megújuló energia beruházások támogatását állami földterületeken,
  • a területrendezési és építési szabályok módosítását,
  • a vízügyi rendszer gazdasági működésének modernizálását,
  • valamint az állami vállalatok irányításának megerősítését.

A miniszterelnök szerint a következő időszak prioritásai közé tartozik az uniós források lehívása, a beruházások lezárása, valamint a kedvezményezettek kifizetése. 

A folyamatot nehezíti, hogy a kormány parlamenti helyzete bizonytalanná vált, miután a Szociáldemokrata Párt kilépett a koalícióból, így a törvények elfogadása kérdésessé vált. A következő hónapok meghatározóak lehetnek a román gazdaság és a politikai stabilitás szempontjából is.

Nyitókép forrása: Odd ANDERSEN / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
billysparks
2026. április 27. 20:58
SI rendszerű mérföldkövek. Vagy a City of London mintájú kilométerkövekről van szó.
Válasz erre
0
0
tikkadt-szocske
2026. április 27. 20:47
A románok nem szokták elkapkodni a mérföldkőteljesítéseket. Valamit összetákolnak, aztán valahogy csak lesz majd, legfennebb elúszik a pénz, a médiában hazudnak - ferdítgetnek egy kicsit, a puliszka úgysem robban és megy tovább a cicaharc a parlamenti koncért.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!