Tízmilliárd euró sorsa a tét: sürgős törvényalkotást kér a román kormány Brüsszel feltételei miatt

Sürgős törvényalkotásra szólította fel a román parlamentet Ilie Bolojan annak érdekében, hogy az ország hozzáférhessen az Európai Unió újjáépítési programjának még rendelkezésre álló forrásaihoz – számolt be a Krónika.

A kormányfő közlése szerint kilenc kulcsfontosságú törvény elfogadása szükséges ahhoz, hogy Románia lehívhassa a PNRR-program keretében elérhető mintegy 10 milliárd eurót.

Ez az összeg a teljes állami beruházások közel egyharmadát teszi ki.