Szentségtelen szövetség: a szélsőjobb és a baloldal együtt döntené meg a román kormányt

A Politico beszámolója szerint látványos fordulat zajlik a romániai politikában, ahol korábban elképzelhetetlennek tűnő együttműködés körvonalazódik. A Szociáldemokrata Párt és a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség közösen készül bizalmatlansági indítvány benyújtására Ilie Bolojan miniszterelnök ellen. A két párt vezetői hétfőn közös sajtótájékoztatón jelentették be szándékukat. George Simion, az AUR elnöke úgy fogalmazott:

Az első lépés céljaink eléréséhez a bizalmatlansági indítvány benyújtása… A matematikai megoldás azt mutatja, hogy a jelenlegi kormány már nem élvezi a többséget.

A helyzet pikantériája, hogy a szociáldemokraták nemrég még a kormánykoalíció részei voltak, ám kiléptek, és az ellenzékhez csatlakoztak. A jelenlegi kabinet így kisebbségi kormányként működik a Nemzeti Liberális Párt vezetésével. A lépést a kormányoldalon is élesen bírálták. Ciprian Ciucu, Bukarest polgármestere felelőtlen lépésnek minősítette az akciót, és arra figyelmeztetett, hogy aki egy kormány leváltásához többséget szervez, annak kötelessége az új kormány felállításáról is gondoskodni.