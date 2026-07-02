Hamarosan eldőlhet, hogy indulhat-e Le Pen a francia elnökválasztáson

A Nemzeti Tömörülés abban reménykedett, hogy jövő héten – a pártvezetője, Marine Le Pen ellen folyó, hosszú ideje húzódó sikkasztási ügy lezárásával – maga mögött hagyhatja jogi gondjait, és végre minden energiáját a 2027-es választásokra összpontosíthatja – írja a Poltico.

A keddi rendőrségi razziák azonban azt jelentik, hogy a párt jogi gondjai valószínűleg továbbra is fennmaradnak, még akkor is, ha a Nemzeti Tömörülés elnöke, Jordan Bardella a jövő héten a párt elnöki jelöltjeként lép színre.

Valójában Bardellát most olyan csalási vádak terhelik, amelyek hasonlóak azokhoz, amelyek Le Pen elnöki ambícióit is veszélybe sodorták.