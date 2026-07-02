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Jordan Bardella nemzeti tömörülés marine le pen európai parlament politico vizsgálat

Hamarosan eldőlhet, hogy indulhat-e Le Pen a francia elnökválasztáson

2026. július 02. 11:55

Hamarosan ítélet születik Le Pen ügyében, de a legújabb nyomozások már Bardellát célozzák.

2026. július 02. 11:55
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A Nemzeti Tömörülés abban reménykedett, hogy jövő héten – a pártvezetője, Marine Le Pen ellen folyó, hosszú ideje húzódó sikkasztási ügy lezárásával – maga mögött hagyhatja jogi gondjait, és végre minden energiáját a 2027-es választásokra összpontosíthatja – írja a Poltico. 

A keddi rendőrségi razziák azonban azt jelentik, hogy a párt jogi gondjai valószínűleg továbbra is fennmaradnak, még akkor is, ha a Nemzeti Tömörülés elnöke, Jordan Bardella a jövő héten a párt elnöki jelöltjeként lép színre.

Valójában Bardellát most olyan csalási vádak terhelik, amelyek hasonlóak azokhoz, amelyek Le Pen elnöki ambícióit is veszélybe sodorták.

A keddi razziák az Európai Ügyészség nyomozásához kapcsolódtak, amely azt vizsgálja, hogy a mára már megszűnt „Identitás és Demokrácia” frakció visszaélt-e az adófizetők pénzével, amikor Bardella az alelnöke volt. A Politico tavaly arról számolt be, hogy egy bizalmas könyvvizsgálat szerint a frakció legalább 4,3 millió euróval megsértette a kiadási szabályokat.

A Nemzeti Tömörülés továbbra is szárnyal a közvélemény-kutatásokban, és a franciák már hozzászoktak az elnököket vagy elnökjelölteket övező csalási botrányokhoz, Jacques Chiractól és Nicolas Sarkozytól kezdve François Bayrou volt miniszterelnökig. 

A legfrissebb felmérések szerint Bardella könnyedén bejutna az elnökválasztás második fordulójába, és akár megnyerhetné a választást, akár szoros versenyben alulmaradhatna.

Mathieu Gallard, az Ipsos közvélemény-kutatója szerint a korábbi botrányok alapján nem valószínű, hogy a nyomozások megingatnák a Nemzeti Tömörülés törzsszavazóinak támogatását.

Szerdán Bardella vezette az európai ügyészek elleni ellentámadást, azzal vádolva őket, hogy politikai indítékokból cselekszenek.

„Nincs mit szégyellnünk, és ezt be is fogjuk bizonyítani”

 – írta a közösségi oldalán.
A párt vezetői gyorsan összezártak körülötte.

„Mi egy olyan párt vagyunk, amelyet az Európai Parlament zaklat” – mondta Sébastien Chenu, a Nemzeti Tömörülés képviselője. „Nyilvánvaló, hogy politikai szándék áll mögötte, hogy ártsanak nekünk.”

Az „Identitás és Demokrácia” pártot övező vádakon túl Bardella ellen több vizsgálat. 

A Politico által megtekintett bizalmas jelentés szerint az általa vezetett Patrióta frakciót azzal vádolták, hogy 2024 második felében 276 967 euró uniós forrást használt fel szabálytalanul.

A francia Le Canard Enchaîné hetilap szerint pedig a francia hatóságok várhatóan a következő napokban vizsgálatot indítanak az állítólagos hamis dokumentumok ügyében, amelyeket Bardella nyújtott be bizonyítékként az Európai Parlamentben 2015-ben végzett munkájára vonatkozóan.
Bardella ellenfelei azonban óvatosan járnak el, amikor ezeket a vizsgálatokat a Nemzeti Tömörülés ellen felhasználják, mivel közülük sokan maguk is jogi vizsgálat alatt állnak.

Nyitókép: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

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Összesen 13 komment

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Sorrend:
billysparks
2026. július 02. 12:58
Én tizennégy éves korom óta vagyok jobboldali, antikommunista nacionalista hazafi.Tehát, több mint negyven éve. Én a véremben érzem a korrupciót és a lopásra, antidemokratikus ténykedésre való hajlamot, bár még sosem nyúltam ahhoz, ami nem az enyém, deklaráltan jobboldali festőként, íróként még soha egyetlen fillért sem kaptam támogatásként egy korrupt tolvaj jobboldali kormánytól sem, de meg vagyok győződve róla, hogy ha elindulnék egy választáson, azonnal kiderülne még az is, amit el sem követtem. Sőt, minél tisztább lenne a múltam, annál bizotosabb, hogy valamiféle pedofil botrányba keverednék. Mivel tisztességes és becsületes ember vagyok, egészen kizárt, hogy kapcsolatba kerüljek a politikával, így maradok aki voltam:- egy ultrajobboldali, antiliberális nacionalista hazafinak, aki csendben gyűlöli ezt az egész európai vérdemokráciát és annak művelőit. Bolgár Úr szerint nem a skinheadektől kell félni, hanem tőlem, aki csendben gyűlöli őket a vasárnapi ebéd közben, családi körben.
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2
0
Karvaly
2026. július 02. 12:43
Már maga a folyamatos nyomozás is elég ahhoz, hogy potenciális szavazókat tántorítson el a pártra való szavazástól. De mi a cél? Franciaországban nem mennek jó irányba a dolgok, és ezt az állampolgárok is érzik, ezért akarnak változást - a régi pártok pedig status quo-t akarnak, tehát ebből törés lesz. Vagy az van, hogy hagyják nyerni a változást hozókat, vagy az, hogy a végén fegyverrel kell leverni egy polgárháborút, ami nyílt diktatúrát fog jelenteni. Ráadásul itt megvan az esélye annak, hogy a jelenlegi elit esetleg nem a nyertes oldalon fog végezni, és egy forradalomban már nem folytatnak tárgyalásokat és nem ejtenek túszokat. Nem értik meg, hogy mivel játszanak, azt hiszik, mindig van egy második esélyük.
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4
0
hannibal2
2026. július 02. 12:38
Biztos véletlen, hogy mindig a patrióta, lokalista pártokat éri ilyen jellegű támadás...
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4
1
billysparks
2026. július 02. 12:36
Az a helyzet, hogy a hazafi jobboldal minden európai országban korrupt és lop. Még a nem uniósban is, lásd Szerbia, Macedonia, Grúzia, Albánia, stb. Teljesen normális, hogy a vérdemokrata, tisztakezű, az állampolgárok jólétét szem előtt tartó neokommunista ( liberális) fellép ezekkel az erőkkel szemben. Ahol lehet, ott jogilag ( Franciaország), ahol nem, ott titkosszolgálatok összehangolt munkájával ( Magyarország.) A lényeg a tiszta közélet, a demokratikus elvek maradéktalan betartása.( Példa, Magyarország. A korrupcióval együtt szüntetik meg a magyar állampolgárok alkotmány garantálta jogot, hogy választók és választhatók.)
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6
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