Hamarosan eldőlhet, hogy indulhat-e Le Pen a francia elnökválasztáson

A Nemzeti Tömörülés 2027-es győzelme megbéníthatja Európát – aggódik a Foreign Affairs
A lap szerint „a szélsőjobb” hatalomra jutásával elérkezhet Franciaország és a kontinens „Trump-pillanata”.
Hamarosan ítélet születik Le Pen ügyében, de a legújabb nyomozások már Bardellát célozzák.
A Nemzeti Tömörülés abban reménykedett, hogy jövő héten – a pártvezetője, Marine Le Pen ellen folyó, hosszú ideje húzódó sikkasztási ügy lezárásával – maga mögött hagyhatja jogi gondjait, és végre minden energiáját a 2027-es választásokra összpontosíthatja – írja a Poltico.
A keddi rendőrségi razziák azonban azt jelentik, hogy a párt jogi gondjai valószínűleg továbbra is fennmaradnak, még akkor is, ha a Nemzeti Tömörülés elnöke, Jordan Bardella a jövő héten a párt elnöki jelöltjeként lép színre.
Valójában Bardellát most olyan csalási vádak terhelik, amelyek hasonlóak azokhoz, amelyek Le Pen elnöki ambícióit is veszélybe sodorták.
A keddi razziák az Európai Ügyészség nyomozásához kapcsolódtak, amely azt vizsgálja, hogy a mára már megszűnt „Identitás és Demokrácia” frakció visszaélt-e az adófizetők pénzével, amikor Bardella az alelnöke volt. A Politico tavaly arról számolt be, hogy egy bizalmas könyvvizsgálat szerint a frakció legalább 4,3 millió euróval megsértette a kiadási szabályokat.
A Nemzeti Tömörülés továbbra is szárnyal a közvélemény-kutatásokban, és a franciák már hozzászoktak az elnököket vagy elnökjelölteket övező csalási botrányokhoz, Jacques Chiractól és Nicolas Sarkozytól kezdve François Bayrou volt miniszterelnökig.
A legfrissebb felmérések szerint Bardella könnyedén bejutna az elnökválasztás második fordulójába, és akár megnyerhetné a választást, akár szoros versenyben alulmaradhatna.
Mathieu Gallard, az Ipsos közvélemény-kutatója szerint a korábbi botrányok alapján nem valószínű, hogy a nyomozások megingatnák a Nemzeti Tömörülés törzsszavazóinak támogatását.
Szerdán Bardella vezette az európai ügyészek elleni ellentámadást, azzal vádolva őket, hogy politikai indítékokból cselekszenek.
„Nincs mit szégyellnünk, és ezt be is fogjuk bizonyítani”
– írta a közösségi oldalán.
A párt vezetői gyorsan összezártak körülötte.
„Mi egy olyan párt vagyunk, amelyet az Európai Parlament zaklat” – mondta Sébastien Chenu, a Nemzeti Tömörülés képviselője. „Nyilvánvaló, hogy politikai szándék áll mögötte, hogy ártsanak nekünk.”
Az „Identitás és Demokrácia” pártot övező vádakon túl Bardella ellen több vizsgálat.
A Politico által megtekintett bizalmas jelentés szerint az általa vezetett Patrióta frakciót azzal vádolták, hogy 2024 második felében 276 967 euró uniós forrást használt fel szabálytalanul.
A francia Le Canard Enchaîné hetilap szerint pedig a francia hatóságok várhatóan a következő napokban vizsgálatot indítanak az állítólagos hamis dokumentumok ügyében, amelyeket Bardella nyújtott be bizonyítékként az Európai Parlamentben 2015-ben végzett munkájára vonatkozóan.
Bardella ellenfelei azonban óvatosan járnak el, amikor ezeket a vizsgálatokat a Nemzeti Tömörülés ellen felhasználják, mivel közülük sokan maguk is jogi vizsgálat alatt állnak.
Nyitókép: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP
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