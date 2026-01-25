Szórakozóhelyek, fiatalok, drog: máris kész a baj

Szenzitív kérdés a kábítószer-fogyasztás: ebben a kérdésben ugyanis jelentősen félrevihet, ha a kutatók azt kérdezik a fiataloktól, szoktak-e és milyen gyakran fogyasztani. Ez az oka annak, hogy az ifjúságkutatásban inkább azt vizsgálták, hogyan ítélik meg a fiatalok a kábítószer-használatot a környezetükben. Így tudnak pontosabb képet kapni a fiatalok ismerősei/barátai közötti drogfogyasztók becsült arányáról, illetve a kábítószerekhez való hozzáférés becsült valószínűségéről.

Ebben a tekintetben látható némi elmozdulás: míg 2016-ban a fiatalok 36, addig 2020-ban 31, 2024-ben pedig 30 százaléka mondta azt, hogy ha akarnak, akkor könnyen hozzá tudnak férni a kábítószerekhez. Ami ennek kapcsán beszédes:

az alkohol és a drog az elmúlt húsz évben mindig benne volt abban az ötben, amit a fiatalok saját nemzedékük legfontosabb problémáinak jelöltek meg.

A fesztiválokon jelentősen megnő annak a kockázata, hogy a fiatalok ezekkel a szerekkel találkoznak – ez derül ki az Ifjúságkutató Intézet fesztiválkutatásából. Minden második fiatal mondta azt ugyanis, hogyha szeretne, könnyen hozzáférhetne kábítószerekhez ezeken a helyszínén. Ez a szám azért is lényeges, mert egy másik, egy 2024-es vizsgálatból pedig az olvasható ki, hogy a fiatalok egyötöde tervezi, hogy valamilyen fesztiválon részt vesz.

A kutatások ugyanakkor arra is rámutatnak, hogy