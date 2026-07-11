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Magyar Péter nyaralás közben a Redditen közölte, kiket váltana még le

2026. július 11. 20:47

Faggatták a miniszterelnököt arról is, egykori felesége, Varga Judit gratulált-e neki a választási győzelem miatt, amire a politikus nemmel válaszolt, megjegyezve, ez nem is fontos.

2026. július 11. 20:47
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Úgynevezett AMA, azaz kérdezz-felelek formájában válaszolt civil felvetésekre szombat este Magyar Péter a Reddit közösségi platformon. Az újabb posztjaiban is Sulyok Tamás államfő lemondását követelő miniszterelnök épp a fiaival nyaral Törökországban, de így is tudott időt szakítani arra, hogy kielégítse követőinek érdeklődését.

A kormányfő egyebek mellett közölte, (továbbra is) tervben van az Állami Számvevőszék és a Gazdasági Versenyhivatal vezetőinek leváltása, továbbá ő az alkotmányozás nyomán személy szerint a köztársasági elnök nép általi megválasztását támogatná. De ez még nem dőlt el.

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Faggatták a miniszterelnököt arról is, egykori felesége, Varga Judit gratulált-e neki a választási győzelem miatt, amire a politikus nemmel válaszolt, megjegyezve, ez nem is fontos.

Aztán szóba került többek között az is, hogyan viseli a megpróbáltatásokat és a támadásokat, mi a kedvence a Netflix-en és az is, milyen jövőt remél a Fradinak. Bajnokit – válaszolta.

A „Zsolti bácsi ügy” kapcsán annyit írt, a Fidesz „vergődik”, ő pedig nem tud konkrétumokat.

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nyitókép: MTI

 

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Összesen 62 komment

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pandalala
2026. július 11. 23:48
Zártosztály.
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Toma78
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2026. július 11. 23:43 Szerkesztve
Akkor számolgassunk is egy kicsit nem luxizó Petike mennyibe is kerül erre a négy napra nekünk? Gondolom Petike a testőreid a sofőröd és a kis fotós köcsög illetve a stábod utazását és szobácskáit nem te fizetned? Gondolom erről lesz nyilvános elszámolás mennyibe is került ez nekünk? Remélhetőleg egy egy függő ágyat kaptak a szálloda mellett a parkban! Tudod semmi luxizás! A mi adónkat te ne pazarold!Remélem amíg a kis köcsög bili fejű cumizgat két fotózás közben Remélem a medencébe ezt is számolgatod?! Remélem a lakosztály amibe döglesz sajáa pénzből lett fizetve? A gyerekek remélem nem a mi számlánkra fagyizgatnak? Várjuk a tételes elszámolast Petike!!!🖕🤡🖕 Ja és annyi ilyenkor csak az jut eszembe 'Lesben áll egy cápa Petikére várva..." Tedd a dolgod nagy fehér. .🙏😁
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Maximus Pontifex
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2026. július 11. 23:25 Szerkesztve
Leváltaná a jobb és bal heréjét, majd a hímvesszőjét tőből. Nincs rájuk szüksége. Ő maga egy hatalmas hímtag. Folyik belőle a G. MP3G.
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eska73
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2026. július 11. 23:00 Szerkesztve
Azt mondják, árad a Tisza! De tudjuk, hogy lehet ellene védekezni, amiben nagyon jók voltunk eddig (itt a vizre gondolok), semmi nem tart örökké. Majd visszahuzódik szépen a medrébe és ha kell, ki is szárad reméljük ( és most nem is a vízre gondoltam). Lelki sérült szegény Petike!!! SNI-s!!! Az okos szüleinek nem tűnt fel, hogy kezeltetni kellene??? Lehet, őket is sakkban tartja!!!
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