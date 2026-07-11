Magyar Péter nyaralás közben a Redditen közölte, kiket váltana még le

Úgynevezett AMA, azaz kérdezz-felelek formájában válaszolt civil felvetésekre szombat este Magyar Péter a Reddit közösségi platformon. Az újabb posztjaiban is Sulyok Tamás államfő lemondását követelő miniszterelnök épp a fiaival nyaral Törökországban, de így is tudott időt szakítani arra, hogy kielégítse követőinek érdeklődését.

A kormányfő egyebek mellett közölte, (továbbra is) tervben van az Állami Számvevőszék és a Gazdasági Versenyhivatal vezetőinek leváltása, továbbá ő az alkotmányozás nyomán személy szerint a köztársasági elnök nép általi megválasztását támogatná. De ez még nem dőlt el.