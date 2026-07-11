Magyar Péter nyaralás közben a Redditen közölte, kiket váltana még le

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Faggatták a miniszterelnököt arról is, egykori felesége, Varga Judit gratulált-e neki a választási győzelem miatt, amire a politikus nemmel válaszolt, megjegyezve, ez nem is fontos.
Úgynevezett AMA, azaz kérdezz-felelek formájában válaszolt civil felvetésekre szombat este Magyar Péter a Reddit közösségi platformon. Az újabb posztjaiban is Sulyok Tamás államfő lemondását követelő miniszterelnök épp a fiaival nyaral Törökországban, de így is tudott időt szakítani arra, hogy kielégítse követőinek érdeklődését.
A kormányfő egyebek mellett közölte, (továbbra is) tervben van az Állami Számvevőszék és a Gazdasági Versenyhivatal vezetőinek leváltása, továbbá ő az alkotmányozás nyomán személy szerint a köztársasági elnök nép általi megválasztását támogatná. De ez még nem dőlt el.
Faggatták a miniszterelnököt arról is, egykori felesége, Varga Judit gratulált-e neki a választási győzelem miatt, amire a politikus nemmel válaszolt, megjegyezve, ez nem is fontos.
Aztán szóba került többek között az is, hogyan viseli a megpróbáltatásokat és a támadásokat, mi a kedvence a Netflix-en és az is, milyen jövőt remél a Fradinak. Bajnokit – válaszolta.
A „Zsolti bácsi ügy” kapcsán annyit írt, a Fidesz „vergődik”, ő pedig nem tud konkrétumokat.
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nyitókép: MTI