Botrányoktól hangos politikai pályafutásának újabb állomásához ért Ruszin-Szendi Romulusz

Szolgált több hazai alakulatnál, valamint részt vett nemzetközi NATO-missziókban Irakban és Afganisztánban is, ami jelentős műveleti és nemzetközi tapasztalatot adott számára. Tudományos pályát is befutott: hadtudományi PhD-fokozattal rendelkezik, valamint az Egyesült Államokban stratégiai tanulmányokból szerzett mesterdiplomát.
Vezérkari főnökként kinevezésekor az egyik legfontosabb feladatának a honvédség személyi állományának megerősítését, a katonák megtartását és a modernizáció folytatását tartották. A róla szóló beszámolók szerint hangsúlyt helyezett a katonák életpályamodelljének javítására, a felszereltség és infrastruktúra fejlesztésére, valamint arra, hogy a hadsereg képes legyen nagyobb létszámú és jobban felkészült állományt fenntartani. Emellett szakmai megszólalásaiban gyakran a modern, technológiailag fejlett haderő és a hatékony hadviselési elvek fontosságát emelte ki. A 2023-as felmentésének körülményeit akkor nem indokolta sem a kormány, sem a korábbi köztársasági elnök.
Nyitókép: Ruszin-Szendi Romulusz Facebook-oldala