Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
04. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz kormány tisza párt botrány Magyar Péter

Botrányoktól hangos politikai pályafutásának újabb állomásához ért Ruszin-Szendi Romulusz

2026. április 20. 21:50

A volt vezérkari főnök lesz a Tisza-kormány honvédelmi minisztere. Ruszin-Szendi Romulusz ellenzéki szerepvállalását botrányok sorozata kísérte végig.

Ruszin-Szendi Romulusz

Ahogy arra már lehetett számítani, a korábbi vezérkari főnököt kérte fel honvédelmi miniszternek Magyar Péter. Ruszin-Szendi Romulusz volt az első, akinek a Fidesz-KDNP kormányhoz köthető pozíciója volt, s annak megszűnését követően már Magyar Péter oldalán tért vissza a nyilvánosság elé.

Ruszin-Szendinek azért kellett távoznia a vezérkari főnöki megbízatásából, mert a NATO-egyeztetéseken anélkül képviselt túlzottan Ukrajna-barát álláspontot, hogy erre kormányzati felhatalmazást kapott volna.

A leendő honvédelmi miniszter személye felveti annak lehetőségét, hogy a Tisza-kormány a jelenleginél lényegesen ukrán-pártibb külpolitikát kíván folytatni.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza botrányhőse

A volt vezérkari főnököt 2023 április 27-én – két év szolgálat után – Novák Katalin köztársasági elnök felmentette tisztségéből, és eleinte úgy tűnt, diplomataként folytatja majd pályafutását, ám az egykori katona tavaly tavasszal a Tisza Párt szakpolitikusaként jelent meg. Ruszin-Szendi a párt rendezvényén számos kritikát fogalmazott meg a kormány honvédelmi intézkedéseivel szemben. 

Ruszin-Szendi Romulusz több botrányos ügye is napvilágot látott, mióta 2025 februárjában színre lépett Magyar Péter oldalán. Ezek közül emlékezetes a volt vezérkari főnök

A politikus több újságíróval, egyebek mellett a Mandiner munkatársával is tiszteletlenül, agresszívan viselkedett.

Nemzetközi missziók és hazai szolgálat

Ruszin-Szendi Romulusz 2021 és 2023 között a Magyar Honvédség vezérkari főnöke volt, vagyis a hadsereg legmagasabb szakmai vezetői pozícióját töltötte be. Katonai pályafutását a kilencvenes évek közepén kezdte, és végigjárta a ranglétrát a csapattiszt beosztásoktól egészen a stratégiai vezetői szintig – foglalta össze a leendő tárcavezető szakmai múltját a Portfolio.hu.

Szolgált több hazai alakulatnál, valamint részt vett nemzetközi NATO-missziókban Irakban és Afganisztánban is, ami jelentős műveleti és nemzetközi tapasztalatot adott számára. Tudományos pályát is befutott: hadtudományi PhD-fokozattal rendelkezik, valamint az Egyesült Államokban stratégiai tanulmányokból szerzett mesterdiplomát.

Vezérkari főnökként kinevezésekor az egyik legfontosabb feladatának a honvédség személyi állományának megerősítését, a katonák megtartását és a modernizáció folytatását tartották. A róla szóló beszámolók szerint hangsúlyt helyezett a katonák életpályamodelljének javítására, a felszereltség és infrastruktúra fejlesztésére, valamint arra, hogy a hadsereg képes legyen nagyobb létszámú és jobban felkészült állományt fenntartani. Emellett szakmai megszólalásaiban gyakran a modern, technológiailag fejlett haderő és a hatékony hadviselési elvek fontosságát emelte ki. A 2023-as felmentésének körülményeit akkor nem indokolta sem a kormány, sem a korábbi köztársasági elnök.

Nyitókép: Ruszin-Szendi Romulusz Facebook-oldala

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Orange79
2026. április 20. 22:30
Tokavaránusz egy buta tök, nagyszerűen illik majd a pojáca kormányába. Szegény Magyarország, szekunder szégyen ez a brigád.
Válasz erre
2
0
Mantinka
2026. április 20. 22:23
Szalay-Bobrovniczky Kristóf volt cégétől vett az állam repülőket. Ezt miért nem írjátok meg mandinek. Szánalmasak vagytok!
Válasz erre
0
0
johannluipigus
•••
2026. április 20. 22:20 Szerkesztve
Ezt az ukrán ügynököt talán mégsem kellett volna ebbe a pozícióba tenni. Na jó, a 6 nyelven beszélő, de magyarul csak röfögő vaddisznó Ágika is volt már honvédelmi államtitkár.
Válasz erre
4
0
tomnemis
•••
2026. április 20. 22:15 Szerkesztve
Korábban elolvastam a Wikipédia róla szóló cikkét. Az egyik helyről ment a másikra. Gyakorlatilag 1 évet sem töltött egy helyen. Meg sem ismerhette, meg sem tanulhatta az ottani feladatokat. Ennyi idő csak arra elegendő, hogy tájékozódjon hol az étkezde és hol a WC. (Mondjuk ez fontos a szobatisztasághoz.) Érdemi munkavégzés? Lehet tippelni. Tapasztalatom szerint az ilyen karrier mögött hátul mindig áll egy szürke eminenciás. Amikor annak valamilyen okból meggyengül a pozíciója, a támogatott karrieristája is bukik. Ugyanis már eddig is tudták és látták, hogy semmi értékelhető teljesítménye nincs, csak még nem merték szóvá tenni.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!