Botrányoktól hangos politikai pályafutásának újabb állomásához ért Ruszin-Szendi Romulusz

Ahogy arra már lehetett számítani, a korábbi vezérkari főnököt kérte fel honvédelmi miniszternek Magyar Péter. Ruszin-Szendi Romulusz volt az első, akinek a Fidesz-KDNP kormányhoz köthető pozíciója volt, s annak megszűnését követően már Magyar Péter oldalán tért vissza a nyilvánosság elé.

Ruszin-Szendinek azért kellett távoznia a vezérkari főnöki megbízatásából, mert a NATO-egyeztetéseken anélkül képviselt túlzottan Ukrajna-barát álláspontot, hogy erre kormányzati felhatalmazást kapott volna.

A leendő honvédelmi miniszter személye felveti annak lehetőségét, hogy a Tisza-kormány a jelenleginél lényegesen ukrán-pártibb külpolitikát kíván folytatni.