rendszer autó engedély bírság ausztria

Május 1-jétől életbe lép a szigorítás: ez a magyar autósokat is érinti

2026. április 29. 06:57

Egy szabálysértés akár 265 ezer forintnak megfelelő összegbe is kerülhet.

A Blikk értesülése szerint május 1-jétől új szabályozás léphet életbe Ausztriában, amely nemcsak az ott élőket, hanem az országba autóval érkező turistákat is érinti. A változás különösen azok számára lehet fontos, akik magyar vagy szlovák rendszámú járművel indulnak útnak, hiszen több nagyvárosban kamerákkal ellenőrizhetik majd a belvárosi behajtást.

Ez alapján az autósoknak indulás előtt érdemes lesz alaposan utánanézniük, hogy a lefoglalt szállásuk vagy parkolóhelyük nem esik-e korlátozott forgalmú zónába. Aki engedély nélkül hajt be egy ilyen területre, jelentős bírságra számíthat. A szabályozás hivatalos célja a torlódások mérséklése, a levegőminőség javítása és az élhetőbb belvárosok kialakítása. A rendszer ugyanakkor komoly anyagi következményekkel járhat azoknak, akik engedély nélkül közlekednek a kijelölt zónákban.

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A kamerás ellenőrzés lényege, hogy a kijelölt övezetek bejáratánál rögzítik a behajtó járművek rendszámát, majd az adatokat összevetik az engedéllyel rendelkező autók nyilvántartásával. Ebben szerepelhetnek többek között a helyi lakosok, a mentők, a taxik, a szállítók és azok, akik külön engedéllyel közlekedhetnek az érintett területeken.

Amennyiben egy jármű nem szerepel az engedélyezett autók listáján, a rendszer automatikusan rögzíti a szabálysértést, ezt követően pedig kiszabhatják a bírságot. Az osztrák hatóságok szerint az ellenőrzés kizárólag a rendszámokat kezeli, személyes adatokat nem tárol, ezért álláspontjuk szerint megfelel az adatvédelmi előírásoknak.

Ezt is ajánljuk a témában

