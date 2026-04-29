Május 1-jétől életbe lép a szigorítás: ez a magyar autósokat is érinti

A Blikk értesülése szerint május 1-jétől új szabályozás léphet életbe Ausztriában, amely nemcsak az ott élőket, hanem az országba autóval érkező turistákat is érinti. A változás különösen azok számára lehet fontos, akik magyar vagy szlovák rendszámú járművel indulnak útnak, hiszen több nagyvárosban kamerákkal ellenőrizhetik majd a belvárosi behajtást.

Ez alapján az autósoknak indulás előtt érdemes lesz alaposan utánanézniük, hogy a lefoglalt szállásuk vagy parkolóhelyük nem esik-e korlátozott forgalmú zónába. Aki engedély nélkül hajt be egy ilyen területre, jelentős bírságra számíthat. A szabályozás hivatalos célja a torlódások mérséklése, a levegőminőség javítása és az élhetőbb belvárosok kialakítása. A rendszer ugyanakkor komoly anyagi következményekkel járhat azoknak, akik engedély nélkül közlekednek a kijelölt zónákban.