04. 28.
kedd
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
transport research transport research arena tra 2026 konferencia jármű európa

Budapesten rendezik meg Európa legrangosabb közlekedési konferenciáját (X)

2026. április 28. 13:41

A Transport Research Arena 2026-os felvonásának a magyar főváros ad majd otthont, ahova 69 országból érkeznek közlekedéstudományi szakértők.

2026. április 28. 13:41
Kétévente rendezi meg az Európai Bizottság mindig más-más európai uniós tagországgal együttműködésben a Transport Research Arena konferenciát. 2026-ban Magyarországot érte az a megtiszteltetés, hogy május 18-21. között otthont adhat Európa legfontosabb közlekedéstudományi kiállításának. A Hungexpón tartott, négynapos konferencián 69 ország több mint 3000 képviselője vitatja meg a közlekedés izgalmas kérdéseit, közeli és távoli jövőjét: szakértők, kutatók és a terület befolyásos szereplői mutatják be legújabb fejlesztéseiket, ötleteiket.

A közel 500 előadás a „Re-Generation in Transport” központi téma köré épül majd. Ezen belül is az egyik legfontosabb kérdés az lesz, hogy hogyan újulhat meg a közlekedés úgy, hogy hatékonyabb, biztonságosabb, gazdaságosabb és környezetbarátabb legyen. Az esemény négy napján a nemzetközileg elismert szakemberek 4 plenáris ülés, 12 stratégiai, valamint több mint 70 tudományos és műszaki szekcióülés keretében osztják meg meglátásaikat, tapasztalataikat, minden nap más-más témakörökre fókuszálva: az innováció kulcsterületei, az aktuális szakpolitikai kérdések, és az iparág legnagyobb kihívásai egyaránt szerephez jutnak. 

Emellett a résztvevők több mint 1000 kutatási anyagot mutatnak be élő prezentációk és poszterkiállítás formájában.

A TRA 2026 során előtérbe kerülnek a közúti biztonság kérdései: hogyan segíthetnek a balesetek elkerülésében a járművekre szerelt és az okosvárosokban telepített szenzorok? Változatos módokon tudnak a szakértők adatokat gyűjteni, de miképpen támogatják ezek a tragédiák megelőzését, valamint egyúttal a közlekedés ütemének optimalizálását? 

Szó esik továbbá a zöld mobilitás és a klímasemlegesség témaköréről. A szakértők arról beszélgetnek, leválthatók-e a környezetre ártalmas üzemanyagok, milyen mértékben kompenzálható a káros kibocsátás, és tényleg reális-e az elektromos járművekre való teljes átállás – akár a mindennapos közlekedésben, akár a szállítmányozásban. 

 

Ugyanígy szó lesz a mindennapjaink részévé vált, ezzel együtt számos új kihívást jelentő mikromobilitási eszközökről, a járműmegosztás módjairól, lehetőségeiről és újkeletű veszélyeiről. 

Vajon elég jó ajánlat az autó- és rollermegosztás ahhoz, hogy lemondjunk a saját tulajdonú járművekről, és ezzel megoldódjon a városi dugók egyre súlyosbodó problémája?

Az előadások mellett több mint 30 000 m2-nyi területen 100-nál is több kiállítóval találkozhatnak a résztvevők, akik prototípusokat, interaktív megoldásokat és technológiai újdonságokat hoznak. Vezetett látogatások keretében a látogatók betekinthetnek egyebek mellett a 4-es metró, a FUTÁR rendszer, vagy a HungaroControl légiirányító központjának kulisszái mögé.

A TRA 2026 keretében adják át a TRA Visions Awards díjait is, melyeket fiatal kutatóknak és tapasztalt szakértőknek ítélnek oda. A díjazottak körét olyan diákok alkotják, akik kreatív, innovatív ötleteikkel megoldást nyújtanak a közlekedés aktuális problémáira, valamint olyan európai szakértők, akik évek munkájával hozzájárultak a közlekedéstudomány előremozdításához. 

A rendezvényre regisztrálni a traconference.eu oldalon lehet, ahol további információk is olvashatók a programról.

 

marosi
2026. április 28. 13:47
Remélem az a barom is ott lesz, aki rollereket engedett az úttestre!
