Budapesten rendezik meg Európa legrangosabb közlekedési konferenciáját (X)

Kétévente rendezi meg az Európai Bizottság mindig más-más európai uniós tagországgal együttműködésben a Transport Research Arena konferenciát. 2026-ban Magyarországot érte az a megtiszteltetés, hogy május 18-21. között otthont adhat Európa legfontosabb közlekedéstudományi kiállításának. A Hungexpón tartott, négynapos konferencián 69 ország több mint 3000 képviselője vitatja meg a közlekedés izgalmas kérdéseit, közeli és távoli jövőjét: szakértők, kutatók és a terület befolyásos szereplői mutatják be legújabb fejlesztéseiket, ötleteiket.

A közel 500 előadás a „Re-Generation in Transport” központi téma köré épül majd. Ezen belül is az egyik legfontosabb kérdés az lesz, hogy hogyan újulhat meg a közlekedés úgy, hogy hatékonyabb, biztonságosabb, gazdaságosabb és környezetbarátabb legyen. Az esemény négy napján a nemzetközileg elismert szakemberek 4 plenáris ülés, 12 stratégiai, valamint több mint 70 tudományos és műszaki szekcióülés keretében osztják meg meglátásaikat, tapasztalataikat, minden nap más-más témakörökre fókuszálva: az innováció kulcsterületei, az aktuális szakpolitikai kérdések, és az iparág legnagyobb kihívásai egyaránt szerephez jutnak.