Ennyi volt, lenyelik a keserű pirulát: döntöttek a lengyelek az orosz dróntámadás után
Már ki is adták a részleteket.
Azonnal el kellene hinniük Pozsonyban, hogy az oroszok direkt támadták a lengyeleket.
Nem tetszett Ukrajnának, hogy Szlovákia nem sietett padlógázzal elítélni Oroszországot a néhány nappal ezelőtti Lengyelország légterében zajlott dróntámadás miatt – írta meg az Euractiv ukrán források alapján.
Sőt, nem csak nem tetszett neki, de fel is szólította Szlovákiát, hogy ismerje el Moszkva felelősségét, miután Pozsony részéről előbb a vizsgálatot preferálták volna a hangzatos kardcsörtetés helyett.
Az ukrán külügyminisztérium szóvivője azt mondta, hogy az orosz drónok lengyel területre való belépése „egy empirikus tény, amely nem igényel hitet” – jelentette a Kyiv Independent. A légtérsértést „Oroszország részéről teljesen szándékos eszkalációnak” is nevezte, és arra kérte Pozsonyt, hogy „ne hárítsa el a felelősséget Moszkváról helytelen kétségekkel, hanem ismerje el a valóságot olyannak, amilyen”.
A megjegyzések Juraj Blanár szlovák külügyminiszter azon állítását követték, hogy „a lengyel területre belépő drónok nem Lengyelország megtámadására szolgáltak, hanem arra, hogy Ukrajna területére érkezzenek”.
Más szlovák tisztviselők, köztük Robert Fico miniszterelnök is kerülték Oroszország közvetlen megnevezését, mondván, hogy ehelyett ki kell vizsgálni az incidenst.
A szlovák külügyminisztérium később elutasította Volodimir Zelenszkij kormányának kritikáját, mondván, hogy a külügyi szóvivőjük szavai a „szlovák ellenzék és az ellenzéki média retorikáját” visszhangozzák. Hangsúlyozta, hogy „a szlovák kormány nem mentesíti az Oroszországi Föderációt a felelősség alól”, de „az incidens felelősségteljes értékelésére” szólított fel, miközben ismételten hangsúlyozta Lengyelország iránti támogatását.
Nyitókép: Petras Malukas / AFP