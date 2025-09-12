Zelenszkijék már Ficóék nyakán ugrálnak a lengyel dróntámadás miatt

Sőt, nem csak nem tetszett neki, de fel is szólította Szlovákiát, hogy ismerje el Moszkva felelősségét, miután Pozsony részéről előbb a vizsgálatot preferálták volna a hangzatos kardcsörtetés helyett.

Az ukrán külügyminisztérium szóvivője azt mondta, hogy az orosz drónok lengyel területre való belépése „egy empirikus tény, amely nem igényel hitet” – jelentette a Kyiv Independent. A légtérsértést „Oroszország részéről teljesen szándékos eszkalációnak” is nevezte, és arra kérte Pozsonyt, hogy „ne hárítsa el a felelősséget Moszkváról helytelen kétségekkel, hanem ismerje el a valóságot olyannak, amilyen”.

A megjegyzések Juraj Blanár szlovák külügyminiszter azon állítását követték, hogy „a lengyel területre belépő drónok nem Lengyelország megtámadására szolgáltak, hanem arra, hogy Ukrajna területére érkezzenek”.