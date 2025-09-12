Ennyi volt, lenyelik a keserű pirulát: döntöttek a lengyelek az orosz dróntámadás után

Határsértő orosz drónok borzolják a kedélyeket: NATO-válasz is jöhet
Varsó szerint az oroszok a NATO képességeit is tesztelték az akcióval.
Már ki is adták a részleteket.
Léptek a lengyelek: jön a teljes határzár; csütörtök éjféltől Lengyelország minden határátkelőhelyét lezárt Fehéroroszországgal, a forgalmat mindkét irányban felfüggesztették. Donald Tusk lengyel miniszterelnök már korábban jelezte, hogy le fogják zárni a Fehéroroszországgal közös összes határátkelőt. Elmondása szerint ez az agresszív orosz–fehérorosz „Zapad–2025” hadgyakorlatokkal függ össze.
Marcin Kierwiński lengyel belügyminiszter állítása szerint a hadgyakorlat közvetlenül „Lengyelország és az Európai Unió ellen” irányul.
A fehérorosz határforgalom felfüggesztése mindkét irányban érvényes, ez vonatkozik a közúti közlekedésre és a teherszállító vonatokra is. A személyautók vezetői nem kelhetnek át a Terespol–Breszt közúti átkelőn, a kamionok sofőrjei pedig a Kukuryki–Kozlovicsi közúti átkelőn, emellett három vasúti teherforgalmi határátkelőt is lezártak.
