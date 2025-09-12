Ft
Ft
23°C
15°C
Ft
Ft
23°C
15°C
09. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Fehéroroszország Lengyelország dróntámadás belügyminiszter Európai Unió

Ennyi volt, lenyelik a keserű pirulát: döntöttek a lengyelek az orosz dróntámadás után

2025. szeptember 12. 07:19

Már ki is adták a részleteket.

2025. szeptember 12. 07:19
null

Léptek a lengyelek: jön a teljes határzár; csütörtök éjféltől Lengyelország minden határátkelőhelyét lezárt Fehéroroszországgal, a forgalmat mindkét irányban felfüggesztették. Donald Tusk lengyel miniszterelnök már korábban jelezte, hogy le fogják zárni a Fehéroroszországgal közös összes határátkelőt. Elmondása szerint ez az agresszív orosz–fehérorosz „Zapad–2025” hadgyakorlatokkal függ össze.

Ezt is ajánljuk a témában

Marcin Kierwiński lengyel belügyminiszter állítása szerint a hadgyakorlat közvetlenül „Lengyelország és az Európai Unió ellen” irányul.

A fehérorosz határforgalom felfüggesztése mindkét irányban érvényes, ez vonatkozik a közúti közlekedésre és a teherszállító vonatokra is. A személyautók vezetői nem kelhetnek át a Terespol–Breszt közúti átkelőn, a kamionok sofőrjei pedig a Kukuryki–Kozlovicsi közúti átkelőn, emellett három vasúti teherforgalmi határátkelőt is lezártak.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
angie1
2025. szeptember 12. 08:18
Hű! Marha nagy keserűpirula, de csak nektek Tuskó, mert nem tudjátok már támadásként eladni a faszságot! Ez kb. az itt a farkas, itt a farkas, aztán, ha tényleg ott lesz, már senki nem hiszi el!
Válasz erre
0
0
AnarchyInTheEU
2025. szeptember 12. 08:10
Az uki-lengyel határt miért nem zártátok le anno? A bohóc magtámadta az Északi áramlatot, héé!
Válasz erre
0
0
rejszmano
2025. szeptember 12. 07:57
Ezzel a lépéssel immár a szárazföldi út is lezárul a kínai áruk előtt Európába. A vízi út forgalma, a Vörös tengeren át, már jó ideje visszaesett a biztonsági fenyegetettség miatt, a kínai hajók Fokföld felé kerülnek, mint 200 éve. A lengyel-belarusz Małaszewicze vasúti terminál volt a kínai áruk szárazfüldi belépési pontja. Kevesebb, drágább kínai árut kapunk, ami komoly esélyt ad az európai termelőknek a lábraálláshoz. Már ha akarnak élni vele, mint a német, lengyel iparosok (délebbre már kevesebb készség és akarat van). Jól ki lett találva, igazi mesterterv.
Válasz erre
1
0
A ráció prófétája
•••
2025. szeptember 12. 07:42 Szerkesztve
Origo, Robert C. Castel: 19 drón repült be a lengyel légtérbe, és 6 órán keresztül repültek ott. Lengyelország légvédelme, és az F16-osaik nem tudták lelőni azokat, hanem holland F35-ösöknek sikerült végül. De azok is 3-4-et lőttek le a 19-ből. Érdemes végighallgatni a teljes elemzést. Az egész drónincidens egy hatalmas NATO blama, amit most politikai húzásokkal próbálnak más fénybe helyezni.
Válasz erre
7
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!