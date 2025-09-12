Ennyi volt, lenyelik a keserű pirulát: döntöttek a lengyelek az orosz dróntámadás után

Marcin Kierwiński lengyel belügyminiszter állítása szerint a hadgyakorlat közvetlenül „Lengyelország és az Európai Unió ellen” irányul.

A fehérorosz határforgalom felfüggesztése mindkét irányban érvényes, ez vonatkozik a közúti közlekedésre és a teherszállító vonatokra is. A személyautók vezetői nem kelhetnek át a Terespol–Breszt közúti átkelőn, a kamionok sofőrjei pedig a Kukuryki–Kozlovicsi közúti átkelőn, emellett három vasúti teherforgalmi határátkelőt is lezártak.