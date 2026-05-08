Előre menekül a Tisza-párti sajtó – így készítik fel olvasóikat a közelgő megszorításokra

A 444.hu összeállításában arra is kitértek, hogy az euró 2030-as bevezetése is reális cél lehet, de ennél is a költségvetési hiány csökkentése lesz a legnehezebb feladat.

De a Telex elemzése még ennél is borúlátóbb, hiszen már a címben kijelentik, hogy üres az államkassza, és azt is leszögezik, hogy nem lesz egyszerű menet a Kármán András vezette új pénzügyminisztériumnak, hogy „rendbe szedje” a költségvetést.

Az NGM tájékoztatója alapján azt írták, hogy április végéig az államháztartás központi alrendszere 3849,8 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez az éves hiánycél 70,7 százaléka. A 70,7 százalék azonban csak akkor igaz, ha a kormány időközben szóban módosított hiánycélját (5 ezer milliárd forint) vesszük alapul, a költségvetési törvényben rögzített célhoz (4,22 ezer milliárd forint) mérten már 91 százalékon állunk – sorolta a portál.