Ft
Ft
21°C
10°C
Ft
Ft
21°C
10°C
05. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság kormány Magyar Péter milliárd államkassza európai bizottság

Előre menekül a Tisza-párti sajtó – így készítik fel olvasóikat a közelgő megszorításokra

2026. május 08. 14:09

A már most belengetett költségvetési kiigazítások megszorításokat vetítenek előre, miközben történelmi szinten áll a devizatartalékunk és a reálbérek is látványosan emelkedtek.

2026. május 08. 14:09
null

Egy nappal a Tisza-kormány beiktatása előtt több hírportál is olyan írással jelentkezett, melyben azt állítják, hogy Magyar Péterék rendkívül nehéz helyzetben lévő gazdaságot örökölnek, és a „komoly” költségvetési kiigazítás már viszonylag rövid távon is elkerülhetetlennek látszik.

A 444.hu cikkében többek között arra is kitér, hogy már mintegy háromezer milliárd forintnyi EU-s forrást bukott el végleg az ország az Orbán-kormány döntései miatt, de a megmaradt összegek hazahozására még van esélye Magyaréknak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A Politico csütörtökön arról számolt be, hogy Magyarország leendő miniszterelnöke máris összetűzésbe került az Európai Bizottsággal. 

Három, a tárgyalások menetét ismerő forrás szerint zárt ajtók mögött arról folyik a vita, hogy mennyi pénzt kapjon Magyarország. 

A brüsszeli lap egyébként úgy értesült, hogy a Bizottság arra akarja rávenni a leendő kormányfőt, hogy a szűkös határidőre hivatkozva a forrásoknak csak egy bizonyos részét kérje le.

A 444.hu összeállításában arra is kitértek, hogy az euró 2030-as bevezetése is reális cél lehet, de ennél is a költségvetési hiány csökkentése lesz a legnehezebb feladat. 

De a Telex elemzése még ennél is borúlátóbb, hiszen már a címben kijelentik, hogy üres az államkassza, és azt is leszögezik, hogy nem lesz egyszerű menet a Kármán András vezette új pénzügyminisztériumnak, hogy „rendbe szedje” a költségvetést.

Az NGM tájékoztatója alapján azt írták, hogy április végéig az államháztartás központi alrendszere 3849,8 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez az éves hiánycél 70,7 százaléka. A 70,7 százalék azonban csak akkor igaz, ha a kormány időközben szóban módosított hiánycélját (5 ezer milliárd forint) vesszük alapul, a költségvetési törvényben rögzített célhoz (4,22 ezer milliárd forint) mérten már 91 százalékon állunk – sorolta a portál.

Ezt is ajánljuk a témában

„Jönnek a megszorítások!”

Bohár Dániel riporter közösségi oldalán reagált a 444.hu cikkére. Úgy vélekedett, hogy miután 

a kormánypárti, Tisza-sajtó már készíti fel az olvasóit a megszorításokra.

Mint írta, több Tisza-közeli orgánum is arról cikkez, hogy „borzasztó állapotban” van az ország ezért „költségvetési kiigazitásra” van szükség, ez pedig megszorításokat jelent – fogalmazott az újságíró.

Szerinte ahhoz, hogy „rendkívül nehéz helyzetben” van a gazdaság, hozzá kell tenni, hogy most durrant be az ipar. 

Márciusban például 6,7 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, ami európai szinten is kiemelkedőnek számít. Ahogy a GDP is nőtt az idei év elején.

Tehát ez a »rossz gazdaság« a mese része, a megszorítások előkészítésének egyik eleme”

– mutatott rá Bohár Dániel.

Szakértő cáfolta meg a liberális mantrát

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, azt a „liberális mantrát”, hogy romokban a magyar gazdaság, nemrég Szalai Piroska, leendő országgyűlési képviselő tette helyre az M1 csatorna műsorában.

A közgazdász – aki az elmúlt időszakban Orbán Viktor távozó miniszterelnök egyik főtanácsadója is volt – többek között felidézte a leköszönő kabinet eredményeit:

  • a foglalkoztatás rekord közeli,
  • a reálbérek látványosan emelkedtek,
  • az inflációt sikerült letörni,
  • a magyar családok megtakarításai pedig folyamatosan nőnek.

A szakértő a műsorvezető azon kérdésére, hogy  mekkora mozgástere lesz gazdasági szempontból az új kormánynak, egyenesen leszögezte, hogy hatalmas. Majd arra is rámutatott, hogy a bevételek majd csak később jönnek, mert miután a lakosság megkapja a kereseteket, utána nő az SZJA-bevétel az államkasszában, a társasági adó (tao) pedig majd májusban fog keletkezni – sorolta.

Soha nem volt ennyi devizatartaléka az országnak

Az Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénteki közleménye pedig arról számolt be, hogy soha nem volt ennyi devizatartaléka Magyarországnak: a Varga Mihály vezette szerv közölte, hogy április végén 60,6 milliárd euró volt a nemzetközi tartalékok összege, ami majdnem kétmilliárd euróval volt magasabb az egy hónappal korábbi szintnél.

2025 decemberéhez képest négy hónap alatt már több mint tízmilliárd euróval emelkedett az összeg, egy évvel ezelőtt pedig még mindössze 45,8 milliárd euró volt a devizatartalék – derült ki a kommünikéből.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagoly-29
2026. május 08. 15:23
A ballibsi oldalt mióta létezik a hazugságok, a hamis állitások jellemzik! A bízonyítatlan, de kórusban hangoztatott lopás/korrupció folyamatos rágalom is ide tartozik!
Válasz erre
0
0
basti64
2026. május 08. 15:21
Aki használta az eszét, az tudta, hogy poloskáék durva megszorításokra készülnek (ugyan már, mi másra????). Amin viszont röhögök, hogy a polgári oldal azt kapja büntetésül, amit az agyhalott tiszabagázs jutalmul!!!
Válasz erre
0
0
balatontihany-25
2026. május 08. 15:21
A rezsicsökkentés, a 13. havi nyugdíj és más A rezsicsökkentés, a 13. havi nyugdíj, a bakok különadója, a benzin árának fixálása, az anyáknak járó adókedvedzmény eltörlését már az Orbán-kormány alatt kérte az EU, csak Orbánnak esze ágában sem volt az általa biztosított kedvezményeket eltörölni. Na, majd a kis tiszás pojáca valamennyit gond nélkül eltörli. Ő kedvében akar járni Ursula is Manfred gazdiknak.
Válasz erre
1
0
titi77
2026. május 08. 15:02
tehát: minél rosszab a poloska pártiaknak, nekem annál jobb!😆
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!